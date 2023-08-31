RUP (العملية العقلانية الموحدة)

العملية الرشيدة الموحدة (RUP) هي منهجية تطوير برمجيات تكرارية تم تطويرها واستخدامها في المقام الأول في سياق البرمجة الشيئية وهندسة الأنظمة. تم تقديم هذه العملية من قبل شركة Rational Software Corporation في منتصف التسعينيات، ثم تم الحصول عليها لاحقًا ودمجها في محفظة IBM، حيث تم تحسينها بشكل أكبر. يوفر إطار عمل RUP نهجا منظما لتطوير البرمجيات، بالاعتماد على أفضل الممارسات وتوحيد مختلف التخصصات المرتبطة بعملية التطوير، بما في ذلك إدارة المشاريع، وتحليل المتطلبات، وتصميم النظام، وضمان الجودة، واستراتيجيات النشر.

كإطار عمل متكرر، يؤكد RUP على التقدم التدريجي، حيث يؤدي كل تكرار إلى منتج قابل للإصدار يمكن اختباره والتحقق من صحته بسرعة قبل التقدم إلى المرحلة التالية من عملية التطوير. ويضمن ذلك الحصول على تعليقات مستمرة من المستخدمين، وتمكين فرق التطوير من الاستجابة للمتطلبات المتطورة، والتقنيات الناشئة، وتغيير توقعات أصحاب المصلحة مع الحد الأدنى من التعطيل للجداول الزمنية الإجمالية لمشاريعهم.

يقسم RUP دورة حياة تطوير البرمجيات إلى أربع مراحل متتالية: البداية، والتوضيح، والبناء، والانتقال. تتكون كل مرحلة من تكرارات متعددة، مع أهداف محددة يتعين تحقيقها ضمن هذه التكرارات لتحقيق تقدم منهجي. تحدث أنشطة التحليل والتطوير والاختبار والتكامل المتعمق خلال هذه المراحل، مما يتيح الإدارة الفعالة لمشاريع البرمجيات.

مرحلة البداية : تركز هذه المرحلة على فهم النطاق الأولي للمشروع، وتحديد أهدافه، وتحديد جدوى النظام. يتعاون فريق التطوير مع أصحاب المصلحة لتحديد المتطلبات عالية المستوى والتقاطها، وتحديد المخاطر، ووضع خطة أولية للمشروع وتقديرات التكلفة. يتمثل الإنجاز الأساسي لهذه المرحلة في وضع رؤية للمشروع، بما في ذلك وصف عالي المستوى لميزات النظام والمعالم الرئيسية ومعايير النجاح.

مرحلة التفصيل : خلال مرحلة التفصيل، يقوم فريق التطوير بتحسين بنية النظام ومتطلباته، متضمنًا التعليقات من مرحلة البداية. تتضمن هذه المرحلة تحليلًا أكثر تفصيلاً لمتطلبات النظام، وإنشاء نماذج حالة الاستخدام، وتحديد المخاطر المحتملة واستراتيجيات التخفيف. تبدأ الفرق أيضًا في تطوير نماذج أولية للنظام للتحقق من صحتها واختبارها مبكرًا. الهدف الأساسي لمرحلة التطوير هو إنشاء بنية مستقرة وخطة محسنة للمشروع، وبالتالي تقليل عدم اليقين والمخاطر للمضي قدمًا.

مرحلة البناء : مرحلة البناء هي التي تتم فيها معظم عمليات تطوير النظام. هنا، يقوم فريق التطوير ببناء مكونات البرنامج، وإضافة الوظائف بشكل تدريجي، وإجراء التكامل والاختبار المستمر طوال العملية التكرارية. يعد تحديث الوثائق ودمج تعليقات أصحاب المصلحة من المهام الأساسية خلال هذه المرحلة. تنتهي مرحلة الإنشاء بتطبيق نظام مكتمل الميزات واختباره بدقة وجاهز للنشر.

المرحلة الانتقالية : تركز المرحلة الأخيرة من دورة حياة RUP على نشر النظام المكتمل وضمان الانتقال السلس إلى مجتمع المستخدمين. يتضمن ذلك تدريب المستخدمين ومعالجة أية مشكلات والتحقق من صحة أداء النظام مقابل معايير النجاح المحددة. يعمل فريق التطوير بشكل وثيق مع أصحاب المصلحة خلال هذه المرحلة لضمان تلبية احتياجاتهم ومعالجة أي تحسينات أو متطلبات إضافية.

تدعم منهجية RUP وتكمل منصة AppMaster no-code ، حيث يشترك كلاهما في هدف توفير نهج منظم لتطوير البرمجيات، وتقليل التعقيد، والسماح بإكمال المشاريع بسرعة أكبر. نظرًا لأن AppMaster يقوم بإنشاء كود مصدر التطبيق، والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، ووثائق واجهة برمجة التطبيقات لكل مشروع بشكل متزايد، فإن الطبيعة التكرارية لـ RUP يمكن استيعابها بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، باستخدام منصة AppMaster ، يمكن لفرق التطوير التركيز على تصميم التطبيقات المعقدة باستخدام الأدوات المرئية لنمذجة مخطط قاعدة البيانات ومنطق الأعمال ومكونات واجهة المستخدم على الويب والهواتف المحمولة، وبالتالي تسريع دورة حياة تطوير البرامج والتكيف بكفاءة مع التغييرات في متطلبات المشروع. .

في الختام، تعتبر العملية الموحدة العقلانية منهجية تطوير برمجيات مقبولة على نطاق واسع وتعزز التطوير التكراري، وإدارة المخاطر، والتنظيم الفعال للمشروع. وهو يوفر نهجا منظما لهندسة النظام، مع التركيز على التقدم المتزايد، والتحقق المبكر، والتعليقات المستمرة من المستخدمين وأصحاب المصلحة. إن الجمع بين RUP ومنصة AppMaster no-code يمكّن فرق تطوير البرمجيات من إنشاء نماذج أولية سريعة وإنشاء ونشر تطبيقات قابلة للتطوير وعالية الجودة مع إدارة المخاطر والتغييرات المتزايدة في متطلبات المشروع بشكل فعال.