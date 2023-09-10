بنية بدون خادم

تعد البنية بدون خادم أسلوبًا مبتكرًا لتصميم البرامج يلغي الحاجة إلى توفير البنية التحتية للخادم أو إدارتها أو صيانتها عن طريق استخلاص المهام والتعقيدات المتعلقة بالبنية التحتية. في بيئة بدون خادم، يمكن للمطورين التركيز فقط على كتابة التعليمات البرمجية ونشرها وتحسينها، بينما تتم إدارة الجوانب المتعلقة بالخادم تلقائيًا بواسطة موفري الخدمات السحابيين التابعين لجهات خارجية. وهذا يحرر وقت المطور للتركيز على إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير ومرنة وفعالة من حيث التكلفة.

يقع في جوهر البنية بدون خادم مفهوم الوظائف كخدمة (FaaS)، الذي يمكّن المطورين من كتابة وتنفيذ أجزاء دقيقة من التعليمات البرمجية أو الوظائف، دون القلق بشأن البنية التحتية للخادم. يتم تشغيل هذه الوظائف من خلال أحداث أو طلبات محددة، ويمكن إنشاء وظائف فردية وتعديلها وتنفيذها دون التأثير على التطبيق بأكمله. يقوم موفرو خدمة FaaS، مثل AWS Lambda، وAzure Functions، وGoogle Cloud Functions، بإدارة بيئة وقت التشغيل بشكل كامل، وتوسيع نطاق الموارد تلقائيًا استجابة للطلب مع فرض رسوم مقابل وقت الحوسبة الفعلي المستخدم فقط.

واحدة من أهم مزايا البنية بدون خادم هي نهجها الفعال من حيث التكلفة. كما ذكرنا سابقًا، لا يتقاضى موفرو خدمة FaaS سوى تكلفة موارد الحوسبة المستهلكة أثناء تنفيذ التعليمات البرمجية؛ وهذا يتناقض بشكل صارخ مع الحلول التقليدية القائمة على الخادم حيث يجب على المطورين الدفع مقابل سعة الخادم المحددة، بغض النظر عن الاستخدام الفعلي. علاوة على ذلك، يمكن توسيع نطاق البنية بدون خادم بسهولة مع نمو التطبيق، مما يقلل من التعقيد التشغيلي وأي تكاليف توسيع مرتبطة به. وهذا يسمح للمؤسسات من جميع الأحجام بتحسين الإنفاق، مما يعزز بشكل كبير عائدها على الاستثمار.

من الأمثلة البارزة على البنية بدون خادم هو النظام الأساسي AppMaster ، وهو حل رائد no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول. يسمح AppMaster للمستخدمين بتصميم مخطط قاعدة البيانات ومنطق الأعمال وREST API endpoints WSS بشكل مرئي، كما يقوم - باستخدام زر "نشر" القوي - بإنشاء كود مصدر التطبيق في أقل من 30 ثانية. على عكس بيئات التطوير التقليدية، يتم إنشاء تطبيقات AppMaster من الصفر في كل مرة، مما يضمن عدم تراكم الديون الفنية. علاوة على ذلك، نظرًا لأن تطبيقات AppMaster مبنية على قواعد بيانات متوافقة مع Postgresql وتستخدم بنية خلفية عديمة الحالة تم إنتاجها باستخدام Go، فإنها تظهر قابلية توسع ملحوظة.

تعمل البنية بدون خادم أيضًا على تعزيز التصميم المبني على الأحداث بشكل كبير، وغالبًا ما يتضمن استخدام الخدمات الصغيرة. يتيح ذلك اتباع نهج معياري ومنفصل، مما يمكّن المطورين من تنظيم تطبيقاتهم في خدمات فردية يمكن تحديثها وصيانتها وتوسيع نطاقها بسهولة بشكل مستقل. والنتيجة هي بنية مرنة للغاية تعمل على تسريع نشر الميزات الجديدة وتبسيط عملية إدارة دورة حياة التطبيق الشاملة.

ومن الجدير بالذكر أن البنية بدون خادم مناسبة تمامًا للتطبيقات ذات أعباء العمل المتغيرة للغاية أو غير المتوقعة. على سبيل المثال، تساعد نماذج التعلم الآلي وخطوط معالجة البيانات في الوقت الفعلي وأجهزة إنترنت الأشياء بشكل خاص على التنفيذ بدون خادم نظرًا لطبيعتها المتمثلة في توليد كميات كبيرة من الطلبات بشكل متقطع. ومن خلال الاستفادة من البنية بدون خادم، يمكن للمطورين استيعاب هذه التقلبات بسهولة، مما يضمن توفر الموارد الكافية عند الطلب لمعالجة الطلبات الواردة في الوقت الفعلي دون التعرض لخطر اختناقات البنية التحتية أو إهدار الموارد.

ومع ذلك، من المهم أن ندرك أن البنية بدون خادم لا تخلو من القيود، وقد لا تكون الخيار الأمثل لكل مشروع. تشمل العيوب المعروفة تقييد البائع، حيث يستخدم مقدمو خدمة FaaS في كثير من الأحيان تقنيات خاصة وتنسيقات تكوين يمكن أن تعيق الترحيل بين مقدمي الخدمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تأخيرات البدء البارد - الوقت الذي يستغرقه نظام FaaS الأساسي لتخصيص الموارد وتهيئة بيئة التنفيذ لوظيفة خاملة - يمكن أن يعيق الأداء. وبالتالي قد تتأثر التطبيقات الحساسة لزمن الاستجابة، مثل منصات الألعاب، سلبًا باعتماد البنية بدون خادم.

في الختام، تمثل البنية بدون خادم نقلة نوعية في تطوير البرمجيات من خلال التخلص من تعقيدات إدارة الخادم، وبالتالي تمكين المطورين من التركيز على بناء تطبيقات قابلة للتطوير ومرنة وفعالة من حيث التكلفة. مع انتشار مقدمي الخدمات السحابية الذين يقدمون حلول FaaS، تستمر البنية بدون خادم في اكتساب المزيد من الاهتمام، مما يمكّن المطورين من إعادة تعريف الطريقة التي يتم بها تصميم التطبيقات الحديثة وإنشائها ونشرها. من خلال النظر في عوامل مثل التكلفة وقابلية التوسع والتصميم المعماري، تعد البنية بدون خادم أداة قوية لتأمين تطبيقات البرامج المستقبلية وتمكين الابتكار السريع.