كائن الوصول إلى البيانات (DAO) هو نمط تصميم معتمد على نطاق واسع في مجال هندسة البرمجيات وأنماطها، ويهدف على وجه التحديد إلى تسهيل تجريد وتغليف عمليات الوصول إلى البيانات ومعالجتها. يتم توظيفه في سياق البرمجة الموجهة للكائنات، والهدف الأساسي لنمط DAO هو فصل منطق الوصول إلى البيانات عن منطق الأعمال عن طريق فصل آلية تخزين البيانات الأساسية وتعيينها على تمثيل موجه للكائنات عالي المستوى.

عادةً، تعمل DAOs كطبقة وسيطة بين مصدر البيانات الأساسي (مثل قاعدة البيانات العلائقية أو ملف XML أو أي نظام تخزين آخر) وفئات المجال (المعروفة أيضًا باسم كائنات الأعمال أو الكيانات) التي تتعامل مع منطق الأعمال الأساسي لـ طلب. ويضمن هذا الفصل إمكانية صيانة التطبيق واختباره وقابلية التوسع بشكل أفضل، لأنه يسمح للمطورين بتغيير آليات تخزين البيانات دون التأثير على منطق التطبيق العام.

يشتمل نمط تصميم DAO على عدة مكونات رئيسية:

الواجهة: واجهة تحدد مختلف طرق الوصول إلى البيانات ومعالجتها التي يتطلبها التطبيق. وهذا يشكل العقد بين تنفيذ الوصول إلى البيانات وبقية التطبيق.

واجهة تحدد مختلف طرق الوصول إلى البيانات ومعالجتها التي يتطلبها التطبيق. وهذا يشكل العقد بين تنفيذ الوصول إلى البيانات وبقية التطبيق. التنفيذ: التنفيذ الملموس لواجهة DAO، التي تحتوي على كود مسؤول عن التفاعل مع آلية تخزين البيانات المحددة وترجمة البيانات إلى تنسيق تفهمه فئات المجال. يمكن إنشاء تطبيقات مختلفة لدعم تقنيات تخزين البيانات المختلفة.

التنفيذ الملموس لواجهة DAO، التي تحتوي على كود مسؤول عن التفاعل مع آلية تخزين البيانات المحددة وترجمة البيانات إلى تنسيق تفهمه فئات المجال. يمكن إنشاء تطبيقات مختلفة لدعم تقنيات تخزين البيانات المختلفة. مصدر البيانات: آلية تخزين البيانات الفعلية التي تضم البيانات التي يتم الوصول إليها ومعالجتها بواسطة التطبيق، مثل قاعدة البيانات العلائقية أو نظام NoSQL.

آلية تخزين البيانات الفعلية التي تضم البيانات التي يتم الوصول إليها ومعالجتها بواسطة التطبيق، مثل قاعدة البيانات العلائقية أو نظام NoSQL. كائنات المجال (الأعمال): كائنات الأعمال الخاصة بالتطبيق، والتي تتفاعل مع طبقة DAO للوصول إلى البيانات المطلوبة ومعالجتها لدعم منطق الأعمال الأساسي للتطبيق. يتم عادةً تعيين هذه الكائنات إلى جداول أو مجموعات محددة في مصدر البيانات الأساسي.

في سياق منصة AppMaster no-code ، تلعب المنظمات اللامركزية المستقلة (DAOs) دورًا حاسمًا في تمكين المطورين والمطورين المواطنين على حدٍ سواء من إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير والصيانة والاختبار بسرعة دون الحاجة إلى معرفة واسعة بالبرمجة. من خلال إنشاء نماذج البيانات (مخطط قاعدة البيانات) ومنطق الأعمال بشكل مرئي من خلال مصمم عمليات الأعمال (BP)، يمكن للمطورين الاستفادة من قوة DAOs لإنشاء REST API الخلفية endpoints WSS التي تدير عمليات الوصول إلى البيانات ومعالجتها بشكل فعال.

يتفاعل المستخدمون النهائيون مع خدمات الوصول إلى البيانات المجردة من خلال الواجهات الأمامية لتطبيقات الويب أو الهاتف المحمول المصممة بشكل مرئي، والتي أصبحت تفاعلية بالكامل وقادرة على التفاعل المباشر مع واجهات برمجة تطبيقات REST التي تم إنشاؤها تلقائيًا. يمكن إعادة إنشاء التطبيقات التي تم إنشاؤها على النظام الأساسي باستمرار مع كل تغيير في المتطلبات، مما يقلل من الديون الفنية ويضمن جودة التعليمات البرمجية المتسقة. علاوة على ذلك، يدعم AppMaster مجموعة واسعة من خيارات تخزين البيانات، بما في ذلك قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL، مما يتيح للمستخدمين التبديل بسلاسة بين آليات التخزين المختلفة دون التأثير على طبقة منطق الأعمال الخاصة بالتطبيق.

يحقق AppMaster هذا المستوى العالي من قابلية التوسع والمرونة من خلال استخدام Go (Golang) لإنشاء كود تطبيق الواجهة الخلفية، وإطار عمل Vue3 جنبًا إلى جنب مع JavaScript/TypeScript لرمز تطبيق الويب. بالنسبة لتطبيقات الهاتف المحمول، يستخدم AppMaster Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS. وهذا يضمن أن التطبيقات التي تم إنشاؤها لا تعتمد على النظام الأساسي حقًا ويمكن توسيعها أو تعديلها بسهولة لمنصات مستهدفة محددة.

باختصار، يعد نمط تصميم كائن الوصول إلى البيانات (DAO) بمثابة لبنة أساسية في إنشاء أنظمة برمجية جيدة التصميم وقابلة للتطوير وقابلة للصيانة، لا سيما في سياق البرمجة الموجهة للكائنات والتطبيقات المستندة إلى قواعد البيانات. من خلال تغليف واستخلاص منطق الوصول إلى البيانات ومعالجتها بشكل فعال، تمهد المنظمات اللامركزية المستقلة الطريق لتطوير تطبيقات مرنة ومستدامة. ضمن منصة AppMaster no-code ، تلعب المنظمات اللامركزية المستقلة دورًا فعالًا في تمكين المطورين والمطورين المواطنين على حدٍ سواء من إنشاء تطبيقات قوية ومتعددة الاستخدامات بشكل مرئي دون التورط في تعقيدات نماذج البرمجة التقليدية.