كائن نقل البيانات (DTO) هو نمط تصميم معماري برمجي يسهل تبادل البيانات بين الطبقات والمكونات المختلفة للتطبيق، خاصة في النظام الموزع أو الموجه نحو الخدمة. إنه بمثابة حاوية تغلف البيانات التي يتم نقلها، مما يوفر طريقة بسيطة وخفيفة الوزن وفعالة لنقل البيانات عبر حدود معمارية مختلفة، مثل بين الأنظمة الفرعية، أو بين العميل والخادم في نظام متعدد المستويات.

الغرض الأساسي من DTO هو تقليل كمية البيانات التي يجب نقلها عبر الشبكة أو بين مكونات النظام. يتم تنفيذ DTOs عادةً كهياكل أو فئات بيانات عادية، تحتوي فقط على حقول البيانات الضرورية المطلوبة لسيناريو الاتصال المحدد، وبدون أي سلوك أو منطق عمل مرتبط بالبيانات. ويضمن ذلك إبقاء حمولة البيانات صغيرة قدر الإمكان، مما يقلل من زمن وصول الشبكة ويحسن استجابة النظام وأدائه.

يمكن أن تكون DTOs مفيدة بشكل خاص في المواقف التي يكون فيها النطاق الترددي للشبكة محدودًا أو مكلفًا، وحيث يكون تقليل حركة المرور بين المكونات أمرًا بالغ الأهمية لأداء النظام. من خلال تجميع البيانات معًا في تنسيق مضغوط وعالي الكفاءة، يمكن لـ DTOs تقليل حجم الاتصالات المطلوبة بشكل كبير، مما يؤدي إلى تقليل كبير في حمل الشبكة وتعقيد النظام بشكل عام.

إحدى حالات الاستخدام الشائعة لـ DTOs في هندسة البرامج الحديثة هي تنفيذ خدمات الويب RESTful، والتي تعتمد بشكل كبير على التبادل الفعال للبيانات بين العملاء والخوادم. تُستخدم DTOs غالبًا لتمثيل حمولة JSON أو XML لطلب أو استجابة HTTP، مما يجعل من السهل إجراء تسلسل للبيانات وإلغاء تسلسلها بين الطبقات المختلفة للتطبيق. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تبسيط التنفيذ الشامل إلى حد كبير، حيث يتم تعيين كل DTO مباشرة إلى مخطط طلب أو استجابة محدد، مما يضمن صياغة البيانات بدقة والتحقق من نوعها طوال عملية الاتصال بأكملها.

من المزايا الرئيسية الأخرى لاستخدام DTOs القدرة على الحفاظ على الفصل الواضح بين الاهتمامات داخل بنية النظام. من خلال الحفاظ على تمثيل البيانات منفصلاً عن منطق العمل وسلوكه، يمكن للمطورين تنظيم وإدارة التعليمات البرمجية الخاصة بهم بشكل أفضل. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص عند العمل مع أنظمة كبيرة ومعقدة، حيث يمكن أن تكون إدارة التبعيات والعلاقات بين المكونات المختلفة أمرًا صعبًا.

AppMaster ، عبارة عن منصة no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول، تستخدم DTOs لتمكين الاتصال السلس بين المكونات المختلفة للتطبيق الذي تم إنشاؤه. تتكامل كل عملية تجارية تم إنشاؤها، سواء كانت للواجهة الخلفية أو الويب أو الجزء المحمول، مع DTOs المتعددة لنموذج حمولات الطلب والاستجابة، مما يضمن تمثيلًا متسقًا للبيانات عبر النظام بأكمله. يقلل هذا الأسلوب من حركة مرور الشبكة ويضمن الأداء الأمثل للتطبيقات المبنية باستخدام النظام الأساسي.

من خلال تلخيص منطق نقل البيانات، لا تعمل عمليات DTO على تحسين إمكانية قراءة التعليمات البرمجية وصيانتها فحسب، بل تجعل عملية التطوير أكثر كفاءة أيضًا. يعمل استخدام AppMaster لـ DTOs على تبسيط الاتصال بين مكونات التطبيق المختلفة، مما يسمح للمطورين بالتركيز على منطق العمل الأساسي ومتطلباته دون التورط في مهام معالجة البيانات ذات المستوى المنخفض.

كما يعمل استخدام AppMaster لـ DTOs على تبسيط عملية تحديث كود مصدر التطبيق استجابة للمتطلبات المتغيرة. نظرًا لأن النظام الأساسي ينشئ تطبيقات من الصفر في كل مرة، فلا يوجد أي عبء فني، مما يسهل على المطورين تنفيذ ميزات جديدة أو تحديث الميزات الحالية دون المساس بأداء التطبيق أو استقراره.

في الختام، تلعب كائنات نقل البيانات (DTOs) دورًا حاسمًا في هندسة البرامج الحديثة، حيث توفر وسيلة اتصال فعالة وخفيفة الوزن بين مكونات التطبيق المختلفة أو الأنظمة الفرعية. يمكن أن يؤدي استخدام DTOs إلى تحسين أداء النظام الموزع بشكل كبير، وتقليل حركة مرور الشبكة، وتسهيل التعليمات البرمجية النظيفة والقابلة للصيانة من خلال تعزيز الفصل الواضح بين الاهتمامات. من خلال الاستفادة من DTOs في تطبيقاتها التي تم إنشاؤها، توفر AppMaster منصة قوية no-code تمكن المطورين من إنشاء تطبيقات عالية الأداء وقابلة للتطوير وقابلة للصيانة بسهولة.