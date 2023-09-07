نمط وزن الذبابة هو نمط تصميم هيكلي يتيح استخدامًا أكثر كفاءة للذاكرة والموارد الحسابية عند التعامل مع عدد كبير من الكائنات المشابهة. يتم تحقيق ذلك عن طريق تقليل التكرار المرتبط بتخزين مثيلات الكائن ومشاركة خصائص الكائن الشائعة عبر مثيلات متعددة. الهدف الأساسي لنمط Flyweight هو تقليل البصمة الإجمالية للذاكرة الخاصة بالتطبيق، وبالتالي تحسين الأداء وقابلية التوسع.

في سياق هندسة البرمجيات وأنماط التصميم، يكون نمط وزن الذبابة ذا أهمية خاصة عند العمل مع عدد كبير من الكائنات التي تشترك في العديد من الخصائص المشتركة. قد تتضمن أمثلة هذه السيناريوهات عرض خرائط رقمية واسعة النطاق تحتوي على ملايين العناصر الرسومية (على سبيل المثال، النقاط والخطوط والمضلعات) أو إدارة تنسيق المستندات الشامل في تطبيقات معالجة النصوص.

أساس نموذج وزن الذبابة هو مفهوم الحالة الجوهرية والخارجية. تشير الحالة الجوهرية إلى الخصائص غير القابلة للتغيير المشتركة عبر كائنات مماثلة، بينما تمثل الحالة الخارجية الخصائص القابلة للتغيير الخاصة بكل مثيل. في نمط وزن الذبابة، تعتبر أوزان الذبابة كائنات صغيرة قابلة للمشاركة وتغلف الحالة الجوهرية المشتركة بين مثيلات الكائنات الأكبر حجمًا. عادةً ما يتم الحفاظ على الحالة الخارجية لهذه الحالات خارجيًا وتمريرها إلى وزن الذبابة عند الحاجة.

لتنفيذ نمط وزن الذبابة، يجب على مهندسي البرمجيات ومطوريها اتباع الخطوات التالية:

تحديد الحالة الجوهرية المشتركة التي تتقاسمها مثيلات الكائن. قم بإنشاء فئة وزن الذبابة لتغليف الحالة الجوهرية المشتركة. قم بتخزين المراجع إلى مثيلات فئة وزن الذبابة في مصنع وزن الذبابة، الذي يدير إنشاء كائنات وزن الذبابة واسترجاعها ومشاركتها. استبدل الحالة الجوهرية في مثيلات الكائن الأساسي بمراجع إلى كائنات وزن الذبابة المرتبطة. قم بتحديث مثيلات الكائن الأساسي لإدارة حالتها الخارجية، وتمريرها حسب الضرورة إلى كائنات وزن الذبابة المرتبطة بالحسابات واستدعاءات الأساليب.

لنأخذ مثالاً بسيطًا لاستخدام نمط وزن الذبابة في سياق نظام عرض الخريطة الرقمية. في هذه الحالة، يعرض النظام ملايين النقاط، التي تشترك في نفس الحالة الجوهرية (على سبيل المثال، اللون والحجم)، ولكن لها حالة خارجية فريدة (على سبيل المثال، الإحداثيات). بدلاً من قيام كل نقطة بتخزين الحالة الجوهرية، يمكن إنشاء كائن وزن الذبابة لتغليف الحالة الجوهرية المشتركة ومشاركتها عبر جميع مثيلات النقاط. لن تقوم النقاط نفسها إلا بتخزين حالتها الخارجية الفريدة (الإحداثيات). سيؤدي هذا الأسلوب إلى توفير كبير في الذاكرة وزيادة الأداء في نظام عرض الخريطة.

AppMaster ، وهو نظام أساسي قوي no-code يسمح للمطورين بإنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول، مناسبًا تمامًا لدمج واستخدام نمط Flyweight. يمكن للمطورين الذين يستخدمون AppMaster الاستفادة من مصمم العمليات التجارية (BP) القوي الخاص به لإنشاء نماذج بيانات ومنطق أعمال بشكل مرئي يتضمن نمط وزن الذبابة في تطبيقاتهم. علاوة على ذلك، نظرًا لقابلية التوسع المذهلة لـ AppMaster وقدرتها على إنشاء كود مصدر تطبيق حقيقي، يمكن للعملاء الذين يتبنون نمط Flyweight تقليل استهلاك الذاكرة بشكل كبير مع الحفاظ على الأداء العالي والاستجابة.

من خلال اعتماد نمط Flyweight، يمكن لمهندسي البرمجيات ومطوريها إنشاء تطبيقات ذات مساحة ذاكرة منخفضة، وأداء محسّن، وقابلية توسع محسنة. عند العمل مع تطبيقات العالم الحقيقي التي تحتاج إلى إدارة أو عرض عدد كبير من الكائنات، فإن دمج نمط وزن الذبابة يعد وسيلة قوية لتحسين استخدام الذاكرة دون المساس بالوظيفة. في سياق منصات تطوير التطبيقات المتنوعة مثل AppMaster ، يمكن دمج نمط وزن الذبابة بسلاسة في عملية التصميم المرئي، وبالتالي تعزيز سهولة اعتماده والفوائد المحتملة.