تعد بوابة API مكونًا معماريًا أساسيًا وحاسمًا في عالم أنظمة البرمجيات الحديثة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتنفيذ البنى الموزعة والقائمة على الخدمات الصغيرة والموجهة بالأحداث. تعد بوابة API مسؤولة عن العمل كنقطة اتصال مركزية بين الخدمات الصغيرة والخدمات الخارجية والعملاء الذين يستهلكون واجهات برمجة التطبيقات (واجهات برمجة التطبيقات). من خلال دمج نقاط الدخول والخروج لطلبات API واستجاباتها، توفر API Gateway إمكانات إضافية رئيسية مثل الأمان وتحديد المعدل والتخزين المؤقت والتسجيل والمراقبة مع تبسيط إدارة واجهات برمجة التطبيقات وإدارتها على نطاق واسع.

في سياق هندسة البرمجيات وأنماطها، يُشار أحيانًا إلى نمط بوابة API على أنه وكيل عكسي أو نمط واجهة للخدمات الموزعة. يهدف تطبيق API Gateway إلى تبسيط وتجريد التعقيدات المرتبطة بالخدمات الصغيرة، وتسهيل تواصل العملاء مع الواجهة الخلفية دون إدراك الخدمات المتباينة والبنية التحتية وبروتوكولات الاتصال المعنية. وبالتالي، فإن نمط بوابة واجهة برمجة التطبيقات (API Gateway) مناسب تمامًا لتقديم فوائد في مجال الفصل وقابلية التوسع وقابلية الصيانة والتوسعة.

أما بالنسبة لفوائد API Gateway، فهي توفر العديد من الميزات التي تعمل على زيادة وتعزيز الأمان والوظائف العامة للتطبيق. وتشمل الميزات:

المصادقة والتفويض: يضمن أن العملاء يقدمون بيانات اعتماد صالحة ويتمتعون بحقوق الوصول المناسبة للوصول إلى الخدمات.

تحديد المعدل والحصص: قم بتعيين حدود لعدد طلبات واجهة برمجة التطبيقات المسموح بها، وبالتالي حماية الأنظمة المحدودة الموارد أو الحماية من إساءة الاستخدام أو هجمات رفض الخدمة.

التخزين المؤقت وتسليم المحتوى: استجابات التخزين المؤقت لتقليل زمن الوصول وتحسين وقت الاستجابة للموارد التي يتم الوصول إليها بشكل متكرر.

موازنة التحميل والتوافر العالي: توزيع الطلبات الواردة عبر مثيلات متعددة من خدمات الواجهة الخلفية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد مع الحفاظ على التوفر العالي والتسامح مع الأخطاء.

التسجيل والمراقبة والتحليلات: دعم جمع وتحليل مقاييس استخدام واجهة برمجة التطبيقات مثل عدد الطلبات وأوقات الاستجابة ومعدلات الخطأ لتحسين الأداء وتحديد المشكلات المحتملة.

التحولات وتكييف البروتوكول: تعديل طلبات/استجابات واجهة برمجة التطبيقات الواردة أو الصادرة لتناسب متطلبات محددة أو تسهيل التكامل مع الأنظمة القديمة.

في السنوات الأخيرة، تزايد استخدام بوابات API في بنيات البرمجيات بشكل مطرد، مدفوعًا في المقام الأول بالقبول والاعتماد على نطاق واسع للحوسبة السحابية والخدمات الصغيرة والحاويات. وفقًا لأبحاث MarketsandMarkets، من المتوقع أن يصل السوق العالمي لحلول إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API) إلى 5.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب قدره 32.9٪ خلال الفترة المتوقعة. على الرغم من توفر العديد من العروض التجارية ومفتوحة المصدر، فإن بعض الأمثلة البارزة في مجال API Gateway تشمل AWS API Gateway وKong API Gateway وApigee by Google Cloud.

AppMaster ، عبارة عن منصة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، تقدم حلاً متكاملاً لتلبية المتطلبات المتعددة لمجموعة واسعة من العملاء. من بين إمكانياته العديدة، يدعم AppMaster نماذج البيانات المرئية (مخطط قاعدة البيانات) وإنشاء منطق الأعمال عبر مصمم عمليات الأعمال (BP). علاوة على ذلك، توفر المنصة إنشاءًا آليًا لـ REST API وWSS Endpoints، والتي تستفيد بطبيعتها من نمط بوابة API.

يضمن نهج AppMaster تجاه نمط بوابة API إنشاء واجهات برمجة التطبيقات وتصميمها وإدارتها بأقصى قدر من الكفاءة وأفضل الممارسات. ويترجم هذا إلى تكامل سلس مع بنية البرمجيات، وهو قابل للتكيف مع كل من الشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة. علاوة على ذلك، يضمن النهج no-code تطوير التطبيقات بشكل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة مع عدم وجود أي عبء فني، مما يجعل AppMaster خيارًا نهائيًا لتقديم تطبيقات قوية وقابلة للتطوير وقابلة للصيانة تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات.

في الختام، تعد بوابة API بمثابة عنصر حيوي في بنيات البرمجيات الحديثة، وهي قادرة على تبسيط الاتصال بين مختلف الخدمات المترابطة والعملاء. تعمل ميزاته على تحسين أمان التطبيقات والأداء والتجربة الشاملة للعملاء، بينما تسهل على فرق التطوير إدارة وصيانة مجموعة واسعة من واجهات برمجة التطبيقات. من خلال اعتماد نظام no-code مثل AppMaster ، يمكن للمؤسسات الاستفادة من فوائد API Gateway، وتحسين سير عمل التطوير، وإنشاء تطبيقات قابلة للتطوير تصمد أمام اختبار الزمن.