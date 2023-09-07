نمط الإستراتيجية، المعروف أيضًا باسم نمط السياسة، هو نمط تصميم برمجي شائع يستخدم على نطاق واسع في البرمجة الموجهة للكائنات. فهو يمكّن المطورين من تحديد عائلة من الخوارزميات وتغليف كل خوارزمية ككائن قابل للتبديل. تسمح هذه المرونة للمطورين بالتبديل بسهولة بين الخوارزميات المختلفة دون التأثير على كود العميل أو البنية العامة للبرنامج. من خلال الالتزام بمبادئ التصميم المفتوح/المغلق، يعزز نمط الإستراتيجية إمكانية إعادة استخدام التعليمات البرمجية وقابلية الصيانة والنمطية، مما يجعله نمطًا معماريًا مهمًا في تطوير البرمجيات الحديثة.

يعتمد نمط الإستراتيجية في جوهره على الفصل الاستراتيجي بين الاهتمامات، حيث تحل كل خوارزمية وظيفة معينة أو تعالج جانبًا معينًا من مشكلة معقدة. على سبيل المثال، يستخدم النظام الأساسي AppMaster no-code نمط الإستراتيجية لإدارة استراتيجيات إنشاء التطبيقات المختلفة. يوفر النظام الأساسي خططًا متعددة متاحة للعملاء، مثل اشتراكات Business وBusiness+ وEnterprise، وقد يكون لكل خطة إستراتيجية إنشاء التطبيق الخاصة بها، على سبيل المثال، إنشاء كود المصدر، أو إنشاء ملف ثنائي، أو الاستضافة المحلية.

يكون نمط الإستراتيجية فعالاً بشكل خاص عند تطبيقه على المواقف التي يجب فيها فصل كود العميل عن تنفيذ الخوارزمية المحددة، أو حيث يلزم تغيير سلوك الخوارزمية بسرعة استجابة للمتطلبات المتغيرة أو منطق العمل. تتضمن بعض حالات الاستخدام الشائعة ما يلي:

خوارزميات الفرز، حيث يظل رمز العميل غير متأثر، بغض النظر عن تقنية الفرز المستخدمة.

أنظمة معالجة الدفع، حيث يمكن بسهولة إضافة أو إزالة طرق دفع مختلفة (على سبيل المثال، بطاقة الائتمان، PayPal، Stripe) دون تعديل الوظيفة الأساسية.

خوارزميات الضغط، حيث يمكن تنفيذ تقنيات ضغط مختلفة واستبدالها حسب الحاجة، دون التأثير على كود العميل.

إحدى نقاط القوة الرئيسية لنموذج الإستراتيجية هي قدرته على تشجيع الفصل بين الاهتمامات ونمطية التعليمات البرمجية. ومن خلال عزل كل خوارزمية في فئة منفصلة، ​​فإنه يضمن سهولة اختبار المكونات وصيانتها وتوسيعها، بالإضافة إلى مشاركتها عبر أجزاء مختلفة من البرنامج أو حتى عبر مشاريع مختلفة. وهذا يؤدي إلى بنية برمجية أكثر قوة وقابلة للتطوير.

ميزة أخرى مهمة لنموذج الإستراتيجية هي قدرته على تحسين أداء التطبيق. من خلال توفير المرونة لاختيار الخوارزمية المثالية في وقت التشغيل، بناءً على متطلبات أو بيانات محددة، يمكن للمطورين تحسين البرنامج للتعامل مع السيناريوهات وأحمال العمل المختلفة بكفاءة. يعد هذا الجانب مفيدًا بشكل خاص في سياق AppMaster ، الذي يوفر منصة قابلة للتطوير بدرجة كبيرة لبناء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية بسرعة وكفاءة. ومن خلال استخدام استراتيجية الإنشاء المثالية لكل مشروع، يمكن للعملاء ضمان إنشاء تطبيقاتهم بسرعة وفعالية، دون أي ديون فنية.

لتنفيذ نمط الإستراتيجية، يتبع المطورون عادةً بنية متسقة تتضمن ثلاثة مكونات رئيسية:

السياق - هذا المكون مسؤول عن الحفاظ على مرجع لكائن إستراتيجية محدد. يتفاعل السياق مع كائن الإستراتيجية من خلال واجهة مشتركة، مما يضمن بقاء رمز العميل منفصلاً عن تنفيذ الخوارزمية المحددة. قد يوفر السياق أيضًا وظائف أو منطقًا إضافيًا شائعًا عبر جميع مثيلات الإستراتيجية. واجهة الإستراتيجية - هذا المكون عبارة عن واجهة مجردة تحدد السلوك المشترك لجميع كائنات الإستراتيجية. من خلال توفير مجموعة متسقة من الأساليب والخصائص، تسمح الواجهة لرمز العميل بالتواصل مع كائنات الإستراتيجية دون معرفة تفاصيل التنفيذ الأساسية الخاصة بها. الاستراتيجيات الملموسة - تمثل هذه المكونات التطبيقات الفعلية لواجهة الإستراتيجية. تتضمن كل إستراتيجية ملموسة خوارزمية أو منطقًا فريدًا، مما يسمح للسياق بتنفيذ السلوك المناسب ببساطة عن طريق تبديل كائن الإستراتيجية في وقت التشغيل.

باختصار، نمط الإستراتيجية هو نمط تصميم متعدد الاستخدامات وقوي يوفر العديد من المزايا في مجال هندسة البرمجيات وتطويرها. من خلال تغليف خوارزميات مختلفة في كائنات منفصلة وقابلة للتبديل، يعزز النمط نمطية التعليمات البرمجية وقابلية الصيانة وإمكانية إعادة الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، فهو يسمح للمطورين بتحسين أداء التطبيق عن طريق اختيار الخوارزمية الأكثر ملاءمة في وقت التشغيل. يمكن لمنصات مثل AppMaster الاستفادة بشكل فعال من نمط الإستراتيجية لتزويد العملاء بحل شامل لبناء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية بسرعة، مما يضمن نتائج برمجية قابلة للتطوير وعالية الجودة.