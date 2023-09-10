حوسبة الحافة هي نموذج حوسبة موزع يهدف إلى جعل الحوسبة وتخزين البيانات أقرب إلى مصادر توليد البيانات، والتي يشار إليها غالبًا باسم "حافة" الشبكة. يعمل هذا الأسلوب على تحسين أوقات الاستجابة، وتقليل زمن الوصول، وتحسين كفاءة عرض النطاق الترددي، وتوفير أمان محسّن للبيانات. من خلال تمكين اللامركزية في مهام الحوسبة، تدير Edge Computing بكفاءة الكميات المتزايدة من البيانات التي يتم إنشاؤها بواسطة أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) والتطبيقات الحديثة الأخرى. وبالتالي، فهو يدعم معالجة البيانات في الوقت الفعلي ويقلل الحمل على مراكز البيانات المركزية والخدمات المستندة إلى السحابة مع تقليل تكاليف نقل البيانات.

في سياق هندسة البرمجيات وأنماطها، تلعب Edge Computing دورًا حاسمًا في تصميم وتنفيذ أنظمة برمجية قابلة للتطوير وعالية الأداء وسريعة الاستجابة. يتضمن ذلك دمج الخدمات الصغيرة، والحوسبة بدون خادم، والبنيات المستندة إلى الأحداث التي يمكن نشرها عبر العقد الطرفية والتفاعل بشكل فعال مع المكونات السحابية والمركزية. من خلال استخدام الحاويات، يمكن للمطورين تحقيق مستويات أعلى من قابلية التوسع وقابلية النقل لتطبيقاتهم. على سبيل المثال، AppMaster ، وهي منصة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول، تستخدم لغة البرمجة Go (golang) لتطبيقاتها الخلفية عديمة الحالة المجمعة، مما يوضح قابلية التوسع الممتازة لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وعالية التحميل.

توفر Edge Computing العديد من المزايا ذات الصلة بشكل خاص بتطبيقات البرامج التي تتطلب زمن وصول منخفضًا وتوافرًا عاليًا ومعالجة البيانات في الوقت الفعلي. وتشمل بعض الأمثلة على هذه التطبيقات المركبات ذاتية القيادة، والمدن الذكية، والأتمتة الصناعية، والواقع المعزز. في هذه السيناريوهات، يؤدي نشر موارد الحوسبة على الحافة إلى تمكين اتخاذ القرار بشكل أسرع وتقليل احتمالية حدوث حالات فشل كارثية قد يكون لها عواقب وخيمة.

وفقًا لبحث أجرته Allied Market Research، من المتوقع أن يصل سوق الحوسبة الحافة العالمية إلى 16.55 مليار دولار بحلول عام 2025، لينمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 32.8% من 2018 إلى 2025. يمكن أن يكون هذا النمو الكبير في سوق الحوسبة الحافة يُعزى ذلك إلى انتشار أجهزة إنترنت الأشياء، والحاجة المتزايدة إلى مراكز فعالة لمعالجة البيانات، والاعتماد المتزايد لاستراتيجيات صنع القرار القائمة على البيانات عبر الصناعات.

هناك عامل رئيسي آخر يدفع إلى اعتماد Edge Computing وهو التركيز المتزايد على خصوصية البيانات وأمانها. ومن خلال معالجة البيانات وتخزينها على الحافة، يمكن للمؤسسات التحكم بشكل أفضل في معلوماتها الحساسة وتقليل الحاجة إلى نقل كميات كبيرة من البيانات عبر الشبكات، الأمر الذي يؤدي بطبيعته إلى مخاطر أمنية. توفر Edge Computing أيضًا مرونة محسنة للبيانات، نظرًا لأن الخدمات المحلية يمكن أن تستمر في العمل في حالة انقطاع الشبكة.

يمكن دمج Edge Computing مع التقنيات الناشئة الأخرى، مثل شبكات 5G والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، لتوفير اتصال سلس وتمكين حالات استخدام أكثر تطورًا. نظرًا لأن شبكات 5G توفر سرعة وقدرة متزايدة، فإنها تسهل الاتصالات ذات زمن الوصول المنخفض الذي يعد ضروريًا للمركبات ذاتية القيادة وعمليات المصانع الذكية والتطبيقات ذات المهام الحرجة. عند دمجها مع تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، يمكن تجهيز العقد الطرفية بقدرات تحليلية متقدمة لمعالجة البيانات وتحليلها في الوقت الفعلي، مما يزيد من تعزيز الأداء العام واستجابة النظام.

يمكن لمنصة AppMaster no-code أن تساعد المؤسسات من جميع الأحجام على تسريع تطوير ونشر التطبيقات التي تدعم حوسبة الحافة عبر مجالات متعددة. يسمح AppMaster للعملاء بإنشاء تطبيقات جذابة بصريًا وعملية للغاية دون الحاجة إلى معرفة واسعة بالبرمجة. من خلال إنشاء ملفات ثنائية قابلة للتنفيذ وكود مصدر، يمكّن AppMaster المطورين من استضافة التطبيقات محليًا مع الحفاظ على التحكم الكامل في بياناتهم وبنيتهم ​​التحتية.

من خلال الإنشاء التلقائي للأصول المهمة مثل وثائق endpoint الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، يضمن AppMaster أن تظل التطبيقات التي تم إنشاؤها محدثة ومُحسّنة مع تطور المتطلبات. علاوة على ذلك، فإن تركيزها على التخلص من الديون التقنية من خلال تجديد التطبيقات من الصفر يضمن أن تظل أنظمة البرمجيات قابلة للصيانة إلى حد كبير وقابلة للتطوير حتى مع تقديم ميزات وتقنيات وتحسينات جديدة.

في الختام، فإن Edge Computing لها تأثير كبير على هندسة البرمجيات وأنماطها، مما يؤدي إلى تصميم وتنفيذ أنظمة برمجية فعالة وآمنة وسريعة الاستجابة. من خلال تمكين الحوسبة اللامركزية وإدارة البيانات، تساهم Edge Computing في تحسين أوقات الاستجابة واستخدام النطاق الترددي وخصوصية البيانات في تطبيقات مختلفة مثل إنترنت الأشياء والمدن الذكية والمركبات ذاتية القيادة. مع الاعتماد المتزايد على Edge Computing، يمكن للأنظمة الأساسية مثل AppMaster مساعدة المؤسسات على تطوير ونشر التطبيقات التي تدعم الحافة بسرعة والتي تلبي متطلبات الأداء والأمان الحديثة.