فصل مسؤولية الاستعلام عن الأوامر (CQRS)

الفصل بين مسؤوليات استعلام الأوامر (CQRS) هو نمط معماري برمجي يؤكد على الفصل بين مسؤوليتين متميزتين داخل التطبيق، وهما عمليات الأوامر (الطفرات) وعمليات الاستعلام (للقراءة فقط). في الأساس، تم تصميمه لمساعدة المطورين على إدارة التعقيدات ومخاوف الأداء للأنظمة واسعة النطاق من خلال فصل جوانب القراءة والكتابة للتطبيق. يعتمد CQRS على مبدأ فصل الأوامر والاستعلام (CQS)، الذي ينص على أن أساليب الكائن يجب إما أن تنفذ إجراءً (أمرًا) أو تعيد البيانات (استعلامًا) ولكن ليس كليهما. عند تنفيذه، يتيح CQRS للتطبيقات التوسع بشكل مستقل والحفاظ على الأداء الأمثل وتقليل مخاطر الأخطاء والتناقضات في نموذج البيانات.

إن تطبيق نمط CQRS له فوائد عديدة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالتحديات التي تفرضها التطبيقات الحديثة ذات معدلات المعاملات المرتفعة، وكميات كبيرة من البيانات، والمستخدمين المتزامنين. ومن خلال الفصل بين مسؤوليات الأوامر والاستعلام، يمكن للأنظمة تحسين عمليات القراءة والكتابة، مع الاستفادة من الخصائص الفريدة لكل وظيفة. على سبيل المثال، يمكن للتطبيقات كثيفة القراءة توسيع نطاق جانب الاستعلام دون التأثير على أداء جانب الكتابة. كما يقلل هذا الفصل من تعقيد التطبيق، مما يسمح للمطورين بالتركيز على جانب واحد من النظام في كل مرة. علاوة على ذلك، فهو يعزز التصميم المعياري والأكثر وضوحًا، والذي بدوره يعمل على تحسين قابلية الصيانة.

يقدم نمط CQRS مكونين رئيسيين: نموذج الأمر ونموذج الاستعلام. يعد نموذج الأوامر مسؤولاً عن التعامل مع كافة التحولات في النظام، مثل إنشاء البيانات وتحديثها وحذفها. من ناحية أخرى، يتعامل نموذج الاستعلام مع جميع عمليات القراءة. يسمح هذا الفصل باستخدام نماذج بيانات مختلفة وتقنيات تخزين وحتى لغات برمجة لكل جانب من جوانب التطبيق. على سبيل المثال، قد يختار النظام بنية مصدر الحدث لنموذج الأوامر، حيث يلتقط كل تغيير كتدفق من الأحداث، في حين يمكن لنموذج الاستعلام استخدام قاعدة بيانات علائقية تقليدية مع مخططات محددة جيدًا لاسترجاع البيانات بكفاءة.

الجانب الرئيسي الآخر لنمط CQRS هو المزامنة بين نموذجي الأوامر والاستعلام. يمكن نشر الأحداث التي تم إنشاؤها بواسطة نموذج الأمر إلى نموذج الاستعلام باستخدام بنية تعتمد على الحدث، مثل منصات المراسلة أو تدفق الأحداث، مما يضمن الاتساق النهائي بين الجانبين. يسمح هذا الاتصال غير المتزامن للتطبيق بالتوسع بشكل مستقل وتحسين المرونة في مواجهة حالات الفشل أو التوقف، حيث يمكن إعادة محاولة الأحداث أو إعادة تشغيلها في حالة حدوث مشكلات. ومع ذلك، يجب على المطورين أن يكونوا على دراية بالمقايضات والتحديات الكامنة في الاتساق النهائي، مثل التعامل مع التعارضات والازدواجية وترتيب الأحداث.

إن تنفيذ نمط CQRS له تكلفته من حيث التعقيد والنفقات العامة، لذلك من الضروري تقييم مدى ملاءمته لمشروع معين بعناية. في حين أن CQRS يمكن أن يكون مفيدًا للأنظمة الكبيرة والموزعة ذات متطلبات قابلية التوسع العالية وقواعد العمل المعقدة، إلا أنه قد يؤدي إلى زيادة العبء والتعقيد غير الضروري في التطبيقات المتجانسة الأصغر ذات أنماط الوصول البسيطة إلى البيانات. على هذا النحو، من الضروري مراعاة عوامل مثل عدد المستخدمين المتزامنين، وتكرار تعديلات البيانات وطبيعتها، وتعقيد قواعد العمل، والحاجة إلى وجهات نظر متعددة بشأن البيانات عند اتخاذ قرار بشأن اعتماد CQRS في المشروع.

في سياق منصة AppMaster ، يمكن أن يوفر اعتماد نمط CQRS مستويات أعلى من قابلية التوسع والأداء وقابلية الصيانة في التطبيقات التي تم إنشاؤها. إن بيئة AppMaster الشاملة الخالية no-code ، مع دعمها لمختلف الأنماط المعمارية ونماذج البيانات وتقنيات التخزين، ستسمح للعملاء بتنفيذ CQRS في تطبيقاتهم بسلاسة، وتخصيص حلولهم وفقًا للمتطلبات والقيود الفريدة لحالات الاستخدام الخاصة بهم. علاوة على ذلك، بما أن AppMaster ينشئ تطبيقات من الصفر، فإن الكود الناتج سيتبع أفضل الممارسات ويكون خاليًا من الديون الفنية، مما يضمن تحقيق فوائد نمط CQRS إلى أقصى حد.

في الختام، يعد الفصل بين مسؤولية الاستعلام عن الأوامر (CQRS) نمطًا معماريًا يمكن أن يعزز بشكل كبير قابلية التوسع والأداء وقابلية الصيانة لأنظمة البرامج الحديثة، خاصة عند التعامل مع قواعد العمل المعقدة ومعدلات المعاملات المرتفعة وأحجام البيانات الكبيرة. إن مبادئها المتمثلة في فصل مسؤوليات الأمر والاستعلام، وتحسين نماذج البيانات الخاصة بها وتخزينها، ومزامنتها باستخدام الاتصالات غير المتزامنة المستندة إلى الأحداث، تسير جنبًا إلى جنب مع الإمكانات التي توفرها منصة AppMaster. من خلال الاستفادة من CQRS، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات قوية وقابلة للتطوير وقابلة للصيانة تلبي تحديات ومتطلبات حالات الاستخدام الخاصة بهم، مع الاستفادة أيضًا من أدوات وبيئة AppMaster no-code ، وتوليد التعليمات البرمجية تلقائيًا، ونقص الديون الفنية.