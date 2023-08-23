Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

التطبيقات الصوتية بدون كود

Aug 23, 2023

تشير التطبيقات الصوتية No-Code إلى فئة محددة من التطبيقات التي تسمح للمستخدمين بالتفاعل معها باستخدام الأوامر الصوتية، بينما يتم إنشاؤها أيضًا باستخدام منصات no-code مثل AppMaster. غالبًا ما تستخدم هذه التطبيقات تقنيات التعرف على الكلام المتقدمة، وتركيب الصوت، ومعالجة اللغة الطبيعية لتوفير ميزات تفاعل صوتي فعالة ومريحة للمستخدمين. تم تصميم هذا النوع من التطبيقات لتمكين المطورين والمستخدمين غير التقنيين على حدٍ سواء من إنشاء تطبيقات تدعم الصوت دون الحاجة إلى كتابة أي تعليمات برمجية.

مع التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعرف على الصوت، أصبحت التطبيقات التي يتم تنشيطها بالصوت منتشرة بشكل متزايد عبر مجموعة واسعة من الصناعات. يتيح دمج الأوامر الصوتية في التطبيقات للمستخدمين الاستمتاع بالتفاعل المعزز والراحة، مع توفير إمكانية الوصول أيضًا لأولئك الذين يعانون من قيود جسدية. وفقًا لتقرير صادر عن شركة Juniper Research، من المتوقع أن يصل سوق السماعات الذكية العالمية القائمة على الصوت إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2025، مما يعرض فرص النمو المحتملة في هذا المجال.

في الوقت نفسه، كان هناك ارتفاع في الطلب على المنصات التي no-code والتي تعمل على تبسيط وتسريع عملية تطوير التطبيق دون الحاجة إلى مهارات أو معرفة برمجية واسعة النطاق. من خلال تقديم طريقة أكثر سهولة وفعالية للمستخدمين لإنشاء التطبيقات، تُحدث الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ثورة في تطوير البرامج الحديثة. وفقًا لدراسة حديثة أجرتها مؤسسة Gartner، بحلول عام 2024، من المتوقع أن تمثل الحلول low-code no-code أكثر من 65% من جميع وظائف تطوير التطبيقات.

تجمع تطبيقات No-Code Voice Apps بسلاسة بين هذين الاتجاهين الناشئين، مما يتيح للمستخدمين تطوير تطبيقات بديهية تعتمد على الصوت تلبي احتياجات قاعدة مستخدمين أوسع وتوفر تجربة مستخدم أكثر جاذبية. من خلال الاستفادة من الواجهة المرئية للنظام الأساسي no-code ، ومكونات drag-and-drop ، والوحدات النمطية المعدة مسبقًا، يمكن للمستخدمين إنشاء التطبيقات وتخصيصها بسرعة باستخدام الوظائف الصوتية. وهذا لا يؤدي إلى تسريع عملية التطوير فحسب، بل يضمن أيضًا إمكانية تطور التطبيقات وفقًا للمتطلبات المتغيرة مع الحد الأدنى من الديون الفنية أو الصيانة.

تعمل منصة AppMaster ، على سبيل المثال، على تبسيط عملية تطوير تطبيقات No-Code Voice Apps إلى حد كبير، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال endpoints REST API endpoints WebSocket - كل ذلك من خلال واجهة مرئية سهلة الاستخدام. تقوم المنصة بإنشاء التعليمات البرمجية المصدر لتطبيقات الواجهة الخلفية في Go (golang)، وتطبيقات الويب في إطار عمل Vue3 وJavaScript/TypeScript، وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام Kotlin التي يحركها الخادم، Jetpack Compose لنظام Android، و SwiftUI لنظام التشغيل iOS.

إحدى المزايا الرئيسية لاستخدام منصة no-code مثل AppMaster لبناء التطبيقات الصوتية تكمن في نهجها القائم على الخادم. يتيح ذلك للعملاء تحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بالتطبيق دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات المختلفة، مما يؤدي إلى تقليل وقت التوقف عن العمل وزيادة المرونة. علاوة على ذلك، فإن بيئة التطوير المتكاملة (IDE) الخاصة بـ AppMaster تجعل تطوير التطبيقات أسرع بعشر مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات مقارنة بالطرق التقليدية، مما يسمح حتى لمطور مواطن واحد بإنشاء حلول برمجية متطورة وقابلة للتطوير.

مع تحول عدد متزايد من الشركات والمؤسسات والمطورين الأفراد إلى منصات no-code لبناء مجموعة واسعة من التطبيقات، تستعد التطبيقات الصوتية No-Code لتصبح جزءًا لا يتجزأ من مشهد تطوير التطبيقات الحديثة. تعمل منصة AppMaster ، من بين الحلول الأخرى no-code ، على تمكين المستخدمين من إنشاء تطبيقات مدعومة بالصوت تلبي متطلبات مختلف الصناعات، من التمويل والرعاية الصحية إلى التعليم والترفيه.

باستخدام AppMaster ، يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات صوتية No-Code قابلة للتطوير والتخصيص بشكل كبير من خلال الاستفادة من الوحدات النمطية والقوالب والمكونات المعدة مسبقًا، بالإضافة إلى تحديد منطق الأعمال ونماذج البيانات الأساسية دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. يتيح ذلك في نهاية المطاف للشركات والأفراد على حدٍ سواء الاستفادة من قوة التكنولوجيا المتطورة في شكل الذكاء الاصطناعي والتعرف على الصوت والتوليف الصوتي لإنشاء حقبة جديدة من التطبيقات التي no-code والتي تعمل على تحسين تجربة المستخدم وتحسين إمكانية الوصول وتبسيط العمليات المختلفة. في عالم متصل بشكل متزايد.

اكتشف المزيد من المصطلحات:
HTTP/2 اختبار A/B بدون تعليمات برمجية التشفير الخطافات على الويب </ h2> الذكاء الاصطناعي (AI) الذكاء الاصطناعي بدون كود (A.I.) النشر المستمر (CD) النظام الأساسي بدون رمز / النظام الأساسي كخدمة بدون رمز (PaaS) النقل بالحاويات تداول الأسهم بدون كود تصميم المواد تطبيق No-Code / تطبيق No-Code دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC) منصة تطوير لا كود </ h2> منع </ h2> موجز RSS بدون كود

المنشورات ذات الصلة

اختيار أداة إنشاء التطبيقات المرئية المناسبة لقطاع أعمالك
date Feb 14, 2024 clock 8 دقيقة
اختيار أداة إنشاء التطبيقات المرئية المناسبة لقطاع أعمالك
اكتشف كيفية اختيار أفضل أداة إنشاء تطبيقات مرئية مصممة خصيصًا لمتطلبات مجال عملك. تعرف على المعايير والفوائد الأساسية للنظام الأساسي المناسب لتطوير التطبيقات بكفاءة.
No-code App Builder Business
أفضل برنامج لبناء التطبيقات لحلول المؤسسات
date Feb 13, 2024 clock 8 دقيقة
أفضل برنامج لبناء التطبيقات لحلول المؤسسات
استكشف منصات البرامج الرائدة لإنشاء تطبيقات على مستوى المؤسسات. اكتشف الميزات التي تلبي احتياجات حلول الأعمال المعقدة وتسهيل عملية تطوير التطبيقات.
Software No-code
لماذا يعد منشئو التطبيقات المرئية مثاليين لتطوير النماذج الأولية
date Feb 12, 2024 clock 6 دقيقة
لماذا يعد منشئو التطبيقات المرئية مثاليين لتطوير النماذج الأولية
استكشف الدور التحويلي لمنشئي التطبيقات المرئية في إنشاء نماذج أولية بكفاءة. تعرف على سبب أهميتها للتحقق من صحة الأفكار وتسريع عملية التطوير.
No-code App Builder Productivity
ابدأ مجانًا
من وحي تجربة هذا بنفسك؟

أفضل طريقة لفهم قوة AppMaster هي رؤيتها بنفسك. اصنع تطبيقك الخاص في دقائق مع اشتراك مجاني

اجعل أفكارك تنبض بالحياة