التطبيقات الصوتية بدون كود

تشير التطبيقات الصوتية No-Code إلى فئة محددة من التطبيقات التي تسمح للمستخدمين بالتفاعل معها باستخدام الأوامر الصوتية، بينما يتم إنشاؤها أيضًا باستخدام منصات no-code مثل AppMaster. غالبًا ما تستخدم هذه التطبيقات تقنيات التعرف على الكلام المتقدمة، وتركيب الصوت، ومعالجة اللغة الطبيعية لتوفير ميزات تفاعل صوتي فعالة ومريحة للمستخدمين. تم تصميم هذا النوع من التطبيقات لتمكين المطورين والمستخدمين غير التقنيين على حدٍ سواء من إنشاء تطبيقات تدعم الصوت دون الحاجة إلى كتابة أي تعليمات برمجية.

مع التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعرف على الصوت، أصبحت التطبيقات التي يتم تنشيطها بالصوت منتشرة بشكل متزايد عبر مجموعة واسعة من الصناعات. يتيح دمج الأوامر الصوتية في التطبيقات للمستخدمين الاستمتاع بالتفاعل المعزز والراحة، مع توفير إمكانية الوصول أيضًا لأولئك الذين يعانون من قيود جسدية. وفقًا لتقرير صادر عن شركة Juniper Research، من المتوقع أن يصل سوق السماعات الذكية العالمية القائمة على الصوت إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2025، مما يعرض فرص النمو المحتملة في هذا المجال.

في الوقت نفسه، كان هناك ارتفاع في الطلب على المنصات التي no-code والتي تعمل على تبسيط وتسريع عملية تطوير التطبيق دون الحاجة إلى مهارات أو معرفة برمجية واسعة النطاق. من خلال تقديم طريقة أكثر سهولة وفعالية للمستخدمين لإنشاء التطبيقات، تُحدث الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ثورة في تطوير البرامج الحديثة. وفقًا لدراسة حديثة أجرتها مؤسسة Gartner، بحلول عام 2024، من المتوقع أن تمثل الحلول low-code no-code أكثر من 65% من جميع وظائف تطوير التطبيقات.

تجمع تطبيقات No-Code Voice Apps بسلاسة بين هذين الاتجاهين الناشئين، مما يتيح للمستخدمين تطوير تطبيقات بديهية تعتمد على الصوت تلبي احتياجات قاعدة مستخدمين أوسع وتوفر تجربة مستخدم أكثر جاذبية. من خلال الاستفادة من الواجهة المرئية للنظام الأساسي no-code ، ومكونات drag-and-drop ، والوحدات النمطية المعدة مسبقًا، يمكن للمستخدمين إنشاء التطبيقات وتخصيصها بسرعة باستخدام الوظائف الصوتية. وهذا لا يؤدي إلى تسريع عملية التطوير فحسب، بل يضمن أيضًا إمكانية تطور التطبيقات وفقًا للمتطلبات المتغيرة مع الحد الأدنى من الديون الفنية أو الصيانة.

تعمل منصة AppMaster ، على سبيل المثال، على تبسيط عملية تطوير تطبيقات No-Code Voice Apps إلى حد كبير، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال endpoints REST API endpoints WebSocket - كل ذلك من خلال واجهة مرئية سهلة الاستخدام. تقوم المنصة بإنشاء التعليمات البرمجية المصدر لتطبيقات الواجهة الخلفية في Go (golang)، وتطبيقات الويب في إطار عمل Vue3 وJavaScript/TypeScript، وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام Kotlin التي يحركها الخادم، Jetpack Compose لنظام Android، و SwiftUI لنظام التشغيل iOS.

إحدى المزايا الرئيسية لاستخدام منصة no-code مثل AppMaster لبناء التطبيقات الصوتية تكمن في نهجها القائم على الخادم. يتيح ذلك للعملاء تحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بالتطبيق دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات المختلفة، مما يؤدي إلى تقليل وقت التوقف عن العمل وزيادة المرونة. علاوة على ذلك، فإن بيئة التطوير المتكاملة (IDE) الخاصة بـ AppMaster تجعل تطوير التطبيقات أسرع بعشر مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات مقارنة بالطرق التقليدية، مما يسمح حتى لمطور مواطن واحد بإنشاء حلول برمجية متطورة وقابلة للتطوير.

مع تحول عدد متزايد من الشركات والمؤسسات والمطورين الأفراد إلى منصات no-code لبناء مجموعة واسعة من التطبيقات، تستعد التطبيقات الصوتية No-Code لتصبح جزءًا لا يتجزأ من مشهد تطوير التطبيقات الحديثة. تعمل منصة AppMaster ، من بين الحلول الأخرى no-code ، على تمكين المستخدمين من إنشاء تطبيقات مدعومة بالصوت تلبي متطلبات مختلف الصناعات، من التمويل والرعاية الصحية إلى التعليم والترفيه.

باستخدام AppMaster ، يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات صوتية No-Code قابلة للتطوير والتخصيص بشكل كبير من خلال الاستفادة من الوحدات النمطية والقوالب والمكونات المعدة مسبقًا، بالإضافة إلى تحديد منطق الأعمال ونماذج البيانات الأساسية دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. يتيح ذلك في نهاية المطاف للشركات والأفراد على حدٍ سواء الاستفادة من قوة التكنولوجيا المتطورة في شكل الذكاء الاصطناعي والتعرف على الصوت والتوليف الصوتي لإنشاء حقبة جديدة من التطبيقات التي no-code والتي تعمل على تحسين تجربة المستخدم وتحسين إمكانية الوصول وتبسيط العمليات المختلفة. في عالم متصل بشكل متزايد.