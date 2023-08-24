التسويق بالعمولة بدون كود

يعد التسويق بالعمولة No-Code أسلوبًا مبتكرًا لتسويق المنتجات والخدمات عبر الإنترنت من خلال الاستفادة من قوة ومرونة الأنظمة الأساسية no-code ، مثل AppMaster ، لإنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية عالية الجودة دون الحاجة إلى خبرة برمجية. ينصب التركيز الأساسي لـ No-Code Affiliate Marketing على تصميم حملات التسويق التابعة وتطويرها وتحسينها وإدارتها باستخدام واجهات مرئية وواجهات drag-and-drop وأدوات التشغيل الآلي.

يعتمد مفهوم التسويق بالعمولة No-Code على النمو السريع واعتماد الأنظمة الأساسية no-code ، والتي تعمل على إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرمجيات من خلال تمكين المستخدمين غير التقنيين من إنشاء تطبيقات وظيفية. وفقًا لشركة Forrester، من المتوقع أن ينمو سوق منصات التطوير no-code من 3.8 مليار دولار أمريكي في عام 2017 إلى 21.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2022، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 41%.

إحدى المزايا الهامة للتسويق بالعمولة No-Code هي القدرة على إنشاء ونشر الصفحات المقصودة التابعة، ومواقع مراجعة المنتجات، ومدونات تسويق المحتوى، وأتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني، وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) بكفاءة مع الحد الأدنى من المعرفة بالبرمجة. وهذا يقلل بشكل كبير من الحواجز التي تحول دون دخول الأفراد والشركات المهتمة بالاستفادة من التسويق بالعمولة كمصدر للإيرادات. وبالمثل، فهو يسمح للمطورين بوضع نماذج أولية وتكرار الأفكار والاستراتيجيات التسويقية بسرعة، وبالتالي تحسين المشاركة ومعدلات التحويل والعائد على الاستثمار (ROI) للشركاء التابعين.

في سياق التسويق بالعمولة No-Code ، تعمل منصة AppMaster كأداة شاملة وقوية no-code لإنشاء تطبيقات الويب والهاتف المحمول، بالإضافة إلى تطبيقات الواجهة الخلفية للخادم. من خلال توفير واجهة مرئية لتصميم نماذج البيانات (مخطط قاعدة البيانات)، ومنطق الأعمال (باستخدام مصمم عمليات الأعمال في AppMaster)، وواجهات برمجة التطبيقات، يعمل AppMaster على تبسيط تطوير التطبيقات بشكل كبير ويلغي الحاجة إلى خبرة برمجية واسعة النطاق.

يقوم AppMaster أيضًا بإنشاء كود المصدر للتطبيقات في Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية، وVue3 Framework وJS/TS لتطبيقات الويب، وKotlin و Jetpack Compose لنظام Android أو SwiftUI لنظام iOS لتطبيقات الهاتف المحمول. ونتيجة لذلك، يمكن لتطبيقات AppMaster أن تتكامل بسلاسة مع التقنيات الأخرى المتوافقة مع معايير الصناعة، مما يوفر نطاقًا واسعًا من الخيارات عند تطوير أدوات وحلول التسويق بالعمولة.

علاوة على ذلك، يقوم AppMaster بإنشاء ملفات ثنائية قابلة للتنفيذ وكود مصدر، بناءً على مستوى الاشتراك، مما يسمح للعملاء باستضافة التطبيقات محليًا لمزيد من التحكم في البنية التحتية الخاصة بهم. بفضل الدعم المدمج لـ Auto Scaling وLoad Balancing، تتميز تطبيقات AppMaster بأنها قابلة للتطوير بشكل كبير ومناسبة لحالات الاستخدام ذات الأحمال العالية والمؤسسات، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لإنشاء تطبيقات تسويق تابعة قوية No-Code.

هناك جانب مهم آخر لتنفيذ التسويق بالعمولة No-Code وهو التكامل مع البرامج والخدمات الشائعة الأخرى، مثل منصات التجارة الإلكترونية وأدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني وبوابات الدفع وشبكات الإعلان. يوفر AppMaster مكتبة واسعة من الموصلات المعدة مسبقًا، مما يتيح التكامل السهل والخالي من التعليمات البرمجية مع العديد من خدمات الطرف الثالث، مما يضمن إمكانية التشغيل البيني السلس وتوفير تجربة مستخدم متماسكة لكل من المسوقين وجمهورهم.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح AppMaster المراقبة والتحليل في الوقت الفعلي لتفاعلات المستخدم وسلوكه ومقاييس التحويل من خلال ميزات التحليلات وإعداد التقارير المضمنة. يسمح هذا المستوى الدقيق من الرؤية للمسوقين بضبط استراتيجيات التسويق بالعمولة الخاصة بهم، واتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على البيانات في الوقت الفعلي، وتحقيق النتائج المثلى في النهاية.

يمثل التسويق بالعمولة No-Code برمجية نقلة نوعية في الطريقة التي يتعامل بها الأفراد والشركات مع التسويق بالعمولة من خلال الاستفادة من قوة المنصات no-code ، مثل AppMaster ، لإنشاء تطبيقات عالية الجودة بدون خبرة برمجية. بدءًا من تصميم الصفحات المقصودة التابعة الجذابة والمحسنة للغاية إلى أتمتة سير العمل وإدارة بيانات العملاء، يسمح التسويق بالعمولة No-Code للمسوقين بالتركيز على كفاءاتهم الأساسية مع الاستفادة من الابتكارات التقنية والأتمتة لتحقيق أقصى قدر من العائدات من جهودهم التسويقية.

مع النمو المستمر للمنصات no-code ، إلى جانب تزايد شعبية وأهمية التسويق بالعمولة، من المتوقع أن يصبح التسويق بالعمولة No-Code عنصرًا أساسيًا في مشهد التسويق الرقمي، مما يوفر حلولًا قابلة للتطوير وفعالة وفعالة من حيث التكلفة الشركات بجميع أحجامها.