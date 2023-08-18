منهجية رشيقة

منهجية Agile هي منهج حديث لتطوير البرمجيات يركز على التطوير التكراري والإضافي ، ويقدم قطعًا وظيفية صغيرة من البرامج بسرعة وبشكل متكرر. في سياق الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود مثل AppMaster ، تعتبر منهجية Agile ذات صلة بشكل خاص حيث تؤكد هذه المنصات على التطور السريع والتعاون والتحسين المستمر للتطبيقات مع تقليل الديون التقنية المرتبطة بممارسات التطوير التقليدية. يجعل AppMaster منهجية Agile ممكنة وفعالة للغاية ، حيث إنه يمكّن المطورين وغير المطورين على حد سواء من إنشاء التطبيقات وتكييفها بسرعة مع ضمان أعلى جودة ممكنة للمنتج النهائي.

تؤكد منهجية Agile على القدرة على التكيف والمرونة ، مما يسمح لفرق التطوير بالاستجابة للتغيرات في المتطلبات واحتياجات المستخدم بسرعة وفعالية. يهدف هذا النهج إلى تقليل المخاطر الكامنة في دورات التطوير الطويلة ، والتي قد تستغرق شهورًا أو سنوات لتقديم منتج كامل. بدلاً من ذلك ، تركز منهجية Agile على تقديم إصدارات صغيرة ومتكررة ، مما يسمح بالتغذية المرتدة والتحسين المستمر خلال التطوير. يتيح استخدام مبادئ Agile على الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster للمطورين ومستخدمي الأعمال العمل معًا ، مما يوفر بيئة تعاونية للغاية ، مما يضمن إنشاء التطبيقات بسرعة وتوافقها بشكل وثيق مع احتياجات المستخدمين.

تتضمن المبادئ الأساسية لمنهجية Agile ما يلي:

التطوير التكراري والمتزايد: تم إنشاء البرنامج بزيادات صغيرة ، مع إصدارات منتظمة توفر قيمة فورية للمستخدمين. يسمح هذا النهج بالتحسين المستمر والتكيف حيث يتم جمع التعليقات من المستخدمين وأصحاب المصلحة.

تم إنشاء البرنامج بزيادات صغيرة ، مع إصدارات منتظمة توفر قيمة فورية للمستخدمين. يسمح هذا النهج بالتحسين المستمر والتكيف حيث يتم جمع التعليقات من المستخدمين وأصحاب المصلحة. التعاون والتواصل: تؤكد منهجية Agile على التعاون بين الفرق متعددة الوظائف ، بما في ذلك المطورين وأصحاب المصلحة في الأعمال والمستخدمين النهائيين. يضمن ذلك أن يتم إنشاء التطبيقات بفهم واضح لاحتياجات المستخدم وأنه يمكن تكييف المتطلبات حسب الحاجة بمرور الوقت.

تؤكد منهجية Agile على التعاون بين الفرق متعددة الوظائف ، بما في ذلك المطورين وأصحاب المصلحة في الأعمال والمستخدمين النهائيين. يضمن ذلك أن يتم إنشاء التطبيقات بفهم واضح لاحتياجات المستخدم وأنه يمكن تكييف المتطلبات حسب الحاجة بمرور الوقت. التحسين المستمر: تفكر فرق التطوير السريع بانتظام في تقدمهم وتكييف عملياتهم وممارساتهم لتحسين الكفاءة والفعالية.

تفكر فرق التطوير السريع بانتظام في تقدمهم وتكييف عملياتهم وممارساتهم لتحسين الكفاءة والفعالية. التخطيط التكيفي: على عكس طرق التطوير التقليدية التي تعتمد غالبًا على التخطيط التفصيلي المسبق ، تدعم منهجية Agile التخطيط التكيفي الذي يمكن أن تتطور فيه المتطلبات والتصميم بمرور الوقت. يضمن هذا النهج أن المنتج النهائي يتماشى بشكل وثيق مع احتياجات المستخدمين وأصحاب المصلحة حيث تصبح أكثر وضوحًا خلال عملية التطوير.

تعتبر منصة AppMaster no-code مناسبة بشكل خاص لمنهجية Agile ، حيث تسمح بالتطوير السريع للتطبيقات دون الحاجة إلى مهارات تشفير متخصصة. يُمكّن مصمم BP المرئي المستخدمين من إنشاء عمليات الأعمال و REST API ونقاط نهاية WSS عن طريق سحب العناصر وإفلاتها على لوحة الرسم ، وتسهيل التعاون والتواصل بين أعضاء الفريق والقضاء على الاختناقات المحتملة المرتبطة بممارسات الترميز التقليدية.

علاوة على ذلك ، كجزء من عملية التحسين المستمر ، يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء كود المصدر للتطبيقات كلما تم تحديث المخططات ، مما يضمن بقاء الكود محدثًا وخاليًا من الديون التقنية. يقوم النظام الأساسي أيضًا بإنشاء وثائق مهمة مثل وثائق swagger (Open API) والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات ، مما يعزز الشفافية ويقلل من احتمالية حدوث أخطاء.

تتمثل إحدى الميزات البارزة لاستخدام منهجية Agile مع AppMaster في قدرة النظام الأساسي على نشر التطبيقات بسرعة وكفاءة. تقوم المنصة بتجميع التطبيقات واختبارها ونشرها في غضون 30 ثانية ، مما يجعل من السهل تكرار التطبيقات وتكييفها استجابةً لتعليقات المستخدمين والمتطلبات المتغيرة.

ميزة أخرى لمنهجية Agile في سياق الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster هي التخفيض الكبير في تكاليف التطوير والوقت. أظهرت الدراسات أن استخدام الأنظمة الأساسية no-code يمكن أن يؤدي إلى زيادة سرعة التطوير بمقدار 10 أضعاف وانخفاض تكاليف التطوير بمقدار ثلاثة أضعاف ، مما يجعل الوصول إليها أكثر سهولة وعمليًا لمجموعة واسعة من المستخدمين ، من الشركات الصغيرة إلى الكبيرة الشركات.

تعتبر منهجية Agile مناسبة تمامًا للمنصات no-code مثل AppMaster ، لأنها تتماشى تمامًا مع مبادئ التطوير السريع والتعاون والتحسين المستمر. من خلال اعتماد منهجية Agile على نظام no-code ، يمكن للمطورين وأصحاب المصلحة في الأعمال إنشاء تطبيقات عالية الجودة وقابلة للتطوير تلبي الاحتياجات المتغيرة باستمرار للمستخدمين والشركات في جزء صغير من الوقت والتكلفة المرتبطة بعمليات التطوير التقليدية.