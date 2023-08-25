مزاد بدون كود عبر الإنترنت

يشير المزاد عبر الإنترنت No-Code إلى منصة قائمة على الإنترنت لشراء وبيع السلع أو الخدمات من خلال عملية تقديم عطاءات تنافسية يتم تسهيلها بواسطة أداة تطوير no-code ، مثل AppMaster. باستخدام نهج no-code ، يمكن للأفراد والشركات الذين لديهم خبرة فنية قليلة أو معدومة تصميم مواقع أو تطبيقات المزادات عبر الإنترنت وإنشائها وإدارتها بكفاءة دون الحاجة إلى الترميز التقليدي.

نظرًا للطلب المتزايد على تطوير التطبيقات بسرعة وفعالية من حيث التكلفة، يتطور المشهد no-code بسرعة، مما يوفر للمستخدمين واجهات drag-and-drop ، وأدوات النمذجة المرئية، والقوالب المعدة مسبقًا لإنشاء وصيانة الويب والهواتف المحمولة والتطبيقات الخلفية بدون ترميز يدوي. لقد مكّنت الأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster الشركات ورجال الأعمال والمطورين الطموحين من إنشاء حلول مزادات متطورة تتميز بوظائف مثل معارض المنتجات وإدارة العطاءات وملفات تعريف المستخدمين ومعالجة الدفع والتحليلات.

تشير الإحصائيات إلى أنه من المتوقع أن ينمو سوق المزادات العالمية عبر الإنترنت بمعدل كبير، ويعزى ذلك أساسًا إلى عوامل مثل الاتجاه المتزايد في التجارة الإلكترونية العالمية، وزيادة انتشار الإنترنت، والاهتمام المتزايد بالعناصر الفريدة والقيمة. إن ظهور منصات المزادات عبر الإنترنت no-code يمكّن الشركات من الاستفادة من هذا الاتجاه من خلال تقليل الوقت والتكلفة والتعقيد المرتبط بتطوير التطبيقات التقليدية بشكل كبير، مما يجعلها في متناول جمهور أوسع.

تتضمن المكونات الرئيسية للمزاد عبر الإنترنت No-Code عادةً ما يلي:

التصميم المرئي: واجهات السحب والإفلات لتصميم واجهة المستخدم الأمامية (UI) لتطبيقات الويب والهاتف المحمول، وتمكين المستخدمين من تخصيص شكل ومظهر منصات المزادات الخاصة بهم عبر الإنترنت في الوقت الفعلي دون كتابة أي تعليمات برمجية.

واجهات السحب والإفلات لتصميم واجهة المستخدم الأمامية (UI) لتطبيقات الويب والهاتف المحمول، وتمكين المستخدمين من تخصيص شكل ومظهر منصات المزادات الخاصة بهم عبر الإنترنت في الوقت الفعلي دون كتابة أي تعليمات برمجية. نماذج البيانات: أدوات مرئية لإنشاء مخطط قاعدة البيانات وإدارته، وتحديد هياكل البيانات، وتنظيم التخزين، وإعداد العلاقات بين كيانات البيانات المختلفة المطلوبة لتشغيل المزاد بسلاسة.

أدوات مرئية لإنشاء مخطط قاعدة البيانات وإدارته، وتحديد هياكل البيانات، وتنظيم التخزين، وإعداد العلاقات بين كيانات البيانات المختلفة المطلوبة لتشغيل المزاد بسلاسة. منطق الأعمال: أدوات نمذجة العمليات لتحديد وأتمتة وتحسين العمليات التجارية المختلفة المشاركة في المزاد، مثل إعداد المستخدم، وتقديم العطاءات، وقائمة المنتجات، والمدفوعات، والإشعارات، وتقارير الأداء.

أدوات نمذجة العمليات لتحديد وأتمتة وتحسين العمليات التجارية المختلفة المشاركة في المزاد، مثل إعداد المستخدم، وتقديم العطاءات، وقائمة المنتجات، والمدفوعات، والإشعارات، وتقارير الأداء. تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API): دعم مدمج لإنشاء واستهلاك وإدارة endpoints REST API وWSS، مما يتيح التكامل السلس مع خدمات ووظائف الجهات الخارجية مثل بوابات الدفع وموفري الشحن وأدوات تحليل البيانات.

دعم مدمج لإنشاء واستهلاك وإدارة REST API وWSS، مما يتيح التكامل السلس مع خدمات ووظائف الجهات الخارجية مثل بوابات الدفع وموفري الشحن وأدوات تحليل البيانات. النشر والقياس: إنشاء التعليمات البرمجية تلقائيًا وتجميعها ووضعها في حاويات ونشرها على السحابة أو البنية التحتية المحلية لجميع مكونات التطبيق، مما يتيح التكرار السريع والمرونة وقابلية التوسع الكاملة المناسبة لحالات الاستخدام عالية النمو والمؤسسات.

إنشاء التعليمات البرمجية تلقائيًا وتجميعها ووضعها في حاويات ونشرها على السحابة أو البنية التحتية المحلية لجميع مكونات التطبيق، مما يتيح التكرار السريع والمرونة وقابلية التوسع الكاملة المناسبة لحالات الاستخدام عالية النمو والمؤسسات. التوثيق والتسليم المستمر: الإنشاء التلقائي لوثائق واجهة برمجة التطبيقات (API)، والنصوص البرمجية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، والتخلص من الديون الفنية من خلال التجديد الفعال للتطبيقات من الصفر كلما تغيرت المتطلبات أو حدثت تحديثات.

باستخدام منصة no-code مثل AppMaster ، يصبح إنشاء منصة مزادات عبر الإنترنت أسهل وأسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة للشركات من جميع الأحجام. على سبيل المثال، يمكن للشركات الصغيرة التي تتطلع إلى إنشاء سوق للمنتجات المتخصصة أن تصمم وتنفذ وتطلق منصة المزادات عبر الإنترنت بسرعة دون الاستعانة بفريق تطوير أو استثمار قدر كبير من الوقت ورأس المال في عملية التطوير.

علاوة على ذلك، فإن القدرة على تقديم التحديثات والتعديلات بشكل مستمر دون تكبد ديون فنية تضمن قدرة الشركات على التكيف والتطور مع متطلبات السوق المتغيرة وتفضيلات المستخدم والتقدم التكنولوجي دون المساس بالأداء أو قابلية التوسع. يعد هذا أمرًا بالغ الأهمية بشكل خاص في المشهد الرقمي سريع الخطى، حيث تتنافس الشركات باستمرار لتقديم حلول جديدة ومبتكرة للمستخدمين، مما يجعل مزاد No-Code عبر الإنترنت قوة قوية في النظام البيئي لتطوير التطبيقات اليوم.

في الختام، المزاد عبر الإنترنت No-Code هو حل مبتكر يمكّن الشركات والأفراد من الاستفادة من قوة المنصات no-code لإنشاء منصات المزادات عبر الإنترنت ونشرها وإدارتها بسرعة وكفاءة. يؤدي القيام بذلك إلى تقليل الحواجز التي تحول دون دخول سوق المزادات المزدهرة عبر الإنترنت، مما يجعلها أكثر سهولة وشمولاً للأشخاص الذين ليس لديهم خلفيات تقنية، ويعزز بيئة الابتكار والمنافسة والنمو.