البرمجة الإجرائية هي نموذج برمجة يتميز بنهجه الإجرائي في تطوير البرمجيات. في هذا النموذج، يقوم المطورون بإنشاء إجراءات منظمة تنظيمًا جيدًا ومعيارية وقابلة لإعادة الاستخدام، تُعرف أيضًا باسم الإجراءات أو الوظائف، والتي تؤدي مهام أو حسابات محددة في تسلسل من أعلى إلى أسفل. وهذا يسمح بتحليل المشكلات المعقدة إلى وحدات أصغر يسهل حلها، وبالتالي تعزيز إمكانية قراءة التعليمات البرمجية وقابلية الصيانة وإعادة الاستخدام.

تعود جذور البرمجة الإجرائية إلى لغات البرمجة المبكرة مثل ALGOL و Fortran ، والتي قدمت الأساس لمزيد من اللغات الحديثة مثل C و Pascal و COBOL . مع مرور الوقت، توسع اعتماد المبادئ الإجرائية ليشمل لغات أخرى، بما في ذلك لغات البرمجة النصية مثل بيرل ، بايثون ، وروبي .

في جوهر البرمجة الإجرائية يكمن مفهوم الإجراء ، وهو عبارة عن سلسلة من تعليمات البرمجة التي تؤدي مهمة معينة وقد ترجع قيمة. الإجراءات، والمعروفة أيضًا باسم الإجراءات الفرعية أو الوظائف أو الأساليب، هي آلية تجريد مصممة لتبسيط تنظيم التعليمات البرمجية والنموذجية. يمكن أن تقبل الإجراءات معلمات الإدخال ويمكن استدعاؤها في أجزاء مختلفة من البرنامج، وبالتالي تمكين إعادة استخدام التعليمات البرمجية وسهولة الصيانة. تساعد هذه الممارسة على تجنب تكرار نفس أجزاء التعليمات البرمجية، مع الالتزام بمبدأ عدم تكرار نفسك (DRY) .

تسترشد البرمجة الإجرائية بثلاثة مبادئ رئيسية: التسلسل والاختيار والتكرار . يشير مبدأ التسلسل إلى الترتيب الذي يتم به تنفيذ التعليمات، من الأعلى إلى الأسفل داخل البرنامج. يتعلق مبدأ التحديد باتخاذ القرار داخل الكود باستخدام العبارات الشرطية مثل if و elif و else أو عبارات التبديل، مما يتيح مسارات تنفيذ بديلة. أخيرًا، يتضمن مبدأ التكرار بنيات تكرارية، مثل حلقات for و while ، والتي تسمح بتنفيذ مجموعة من التعليمات عدة مرات مع وجود اختلافات في معلمات الإدخال أو التحكم.

على عكس النماذج الأخرى، مثل البرمجة كائنية التوجه (OOP) والبرمجة الوظيفية (FP)، تؤكد البرمجة الإجرائية على فكرة تدفق التحكم الصريح والفصل بين البيانات والتعليمات البرمجية. بينما يركز OOP على تجميع البيانات والسلوك داخل الكائنات ويشجع FP على استخدام وظائف عالية الترتيب والثبات، تقدم البرمجة الإجرائية عادةً نهجًا أكثر خطية وعملية لحل المشكلات، خاصة بالنسبة للتطبيقات ذات الخوارزميات الثقيلة وبرمجة الأنظمة ذات المستوى المنخفض .

نظرًا لبساطته، غالبًا ما يكون الكود الإجرائي أكثر كفاءة وأسهل في الفهم وأسرع في التنفيذ من تطبيقات OOP أو FP المكافئة. ومع ذلك، مع نمو مشاريع البرمجيات في التعقيد، فإن الافتقار إلى التغليف والاقتران المتأصل بين البيانات والتعليمات البرمجية في البرمجة الإجرائية قد يؤدي إلى صعوبات في إدارة قاعدة التعليمات البرمجية، خاصة عند التعامل مع متطلبات قابلية التوسع والتوسعة وقابلية الصيانة. لذلك، يجب أن يتم اختيار نموذج البرمجة بناءً على الاحتياجات والمتطلبات المحددة لكل مشروع، بالإضافة إلى مهارات وتفضيلات فريق التطوير.

AppMaster ، النظام الأساسي القوي no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، يدمج نماذج برمجة مختلفة، بما في ذلك البرمجة الإجرائية، لإنشاء تطبيقات قابلة للتطوير والصيانة بدرجة كبيرة. يمكن للمطورين الذين يقومون بإنشاء تطبيقات باستخدام AppMaster الاستفادة من التجريد والنموذجية التي تقدمها البرمجة الإجرائية مع الاستمرار في الاستفادة من أحدث تقنيات النظام الأساسي، مثل Go (golang) للتطبيقات الخلفية وإطار عمل Vue3 وJS/TS لـ تطبيقات الويب، وKotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام IOS لتطبيقات الهاتف المحمول.

في الختام، البرمجة الإجرائية هي نموذج معتمد على نطاق واسع في مجال تطوير البرمجيات، ومعروفة بتأثيرها القوي على تطور لغات البرمجة وممارساتها. وهو مناسب بشكل خاص للتطبيقات التي تتطلب تدفق تحكم واضحًا وصريحًا، حيث تعد الخوارزميات والمنطق أمرًا حيويًا لنجاح التطبيق. على الرغم من القيود المحتملة في التعامل مع مشاريع البرمجيات المعقدة، تظل البرمجة الإجرائية خيارًا قيمًا وقابلاً للتطبيق للمطورين، حيث توفر تنظيمًا سهلاً للتعليمات البرمجية وأداءً فعالاً ومنحنى تعليميًا يسهل الوصول إليه. من خلال فهم مبادئ البرمجة الإجرائية والاستفادة منها، يمكن لمجتمع تطوير البرمجيات الاستمرار في إنشاء حلول مبتكرة وموثوقة تلبي مجموعة واسعة من حالات الاستخدام والمتطلبات.