절차적 프로그래밍은 소프트웨어 개발에 대한 절차 중심 접근 방식을 특징으로 하는 프로그래밍 패러다임입니다. 이 패러다임에서 개발자는 하향식 순서로 특정 작업이나 계산을 수행하는 잘 구성된 모듈식 재사용 가능한 루틴(프로시저 또는 함수라고도 함)을 만듭니다. 이를 통해 복잡한 문제를 더 작고 해결하기 쉬운 단위로 분해할 수 있으므로 코드 가독성, 유지 관리성 및 재사용성이 향상됩니다.

절차적 프로그래밍은 ALGOL 및 Fortran 과 같은 초기 프로그래밍 언어에 뿌리를 두고 있으며 C , Pascal 및 COBOL 과 같은 최신 언어의 기반을 제공했습니다. 시간이 지남에 따라 절차적 원칙의 채택은 Perl , Python 및 Ruby 와 같은 스크립팅 언어를 포함한 다른 언어로 확대되었습니다.

절차적 프로그래밍의 핵심에는 특정 작업을 수행하고 값을 반환할 수 있는 프로그래밍 명령의 시퀀스인 절차 라는 개념이 있습니다. 서브루틴, 함수 또는 메소드라고도 알려진 프로시저는 코드 구성 및 모듈화를 단순화하도록 설계된 추상화 메커니즘입니다. 프로시저는 입력 매개변수를 허용하고 프로그램의 다른 부분에서 호출될 수 있으므로 코드를 재사용하고 유지 관리를 더 쉽게 할 수 있습니다. 이 방법은 DRY(Don't Repeat Yourself) 원칙을 준수하여 동일한 코드 조각의 반복을 방지하는 데 도움이 됩니다.

절차적 프로그래밍은 순서(Sequence), 선택(Selection), 반복( Iteration) 이라는 세 가지 주요 원칙을 따릅니다. 시퀀스 원칙은 프로그램 내에서 위에서 아래로 명령이 실행되는 순서를 나타냅니다. 선택 원칙은 if , elif , else 또는 switch 문과 같은 조건문을 사용하여 코드 내에서 의사 결정을 내리고 대체 실행 경로를 활성화하는 것과 관련됩니다. 마지막으로, 반복 원리에는 for 및 while 루프와 같은 루프 구성이 포함됩니다. 이를 통해 입력 또는 제어 매개변수의 변화를 통해 일련의 명령을 여러 번 실행할 수 있습니다.

OOP(객체 지향 프로그래밍) 및 FP(기능적 프로그래밍)와 같은 다른 패러다임과 달리 절차적 프로그래밍은 명시적인 제어 흐름 개념과 데이터와 코드 간의 분리를 강조합니다. OOP는 객체 내의 데이터와 동작을 묶는 데 중점을 두고 FP는 고차 함수와 불변성의 사용을 촉진하는 반면, 절차적 프로그래밍은 일반적으로 특히 알고리즘이 많은 응용 프로그램과 저수준 시스템 프로그래밍의 경우 문제 해결에 대한 보다 선형적이고 실용적인 접근 방식을 제시합니다. .

단순성으로 인해 절차적 코드는 동등한 OOP 또는 FP 구현보다 더 효율적이고 이해하기 쉽고 실행 속도가 더 빠른 경우가 많습니다. 그러나 소프트웨어 프로젝트가 복잡해짐에 따라 절차적 프로그래밍에서 캡슐화 부족과 데이터와 코드 간의 고유한 결합으로 인해 특히 확장성, 확장성 및 유지 관리 요구 사항을 처리할 때 코드베이스 관리가 어려워질 수 있습니다. 따라서 프로그래밍 패러다임의 선택은 각 프로젝트의 특정 요구 사항과 요구 사항은 물론 개발 팀의 기술과 선호도에 따라 이루어져야 합니다.

백엔드, 웹 및 모바일 애플리케이션을 생성하기 위한 강력한 no-code 플랫폼인 AppMaster 는 절차적 프로그래밍을 포함한 다양한 프로그래밍 패러다임을 통합하여 확장성이 뛰어나고 유지 관리가 가능한 애플리케이션을 생성합니다. AppMaster 사용하여 애플리케이션을 만드는 개발자는 백엔드 애플리케이션용 Go(golang), Vue3 프레임워크 및 JS/TS와 같은 플랫폼의 최첨단 기술을 계속 활용하면서 절차적 프로그래밍이 제공하는 추상화 및 모듈화의 이점을 누릴 수 있습니다. 웹 애플리케이션, Android용 Kotlin 및 Jetpack Compose 모바일 애플리케이션용 IOS용 SwiftUI 입니다.

결론적으로, 절차적 프로그래밍은 소프트웨어 개발 분야에서 널리 채택되는 패러다임으로, 프로그래밍 언어와 관행의 발전에 큰 영향을 미치는 것으로 알려져 있습니다. 이는 명확하고 명시적인 제어 흐름이 필요한 애플리케이션에 특히 적합하며, 여기서 알고리즘과 로직은 애플리케이션의 성공에 필수적입니다. 복잡한 소프트웨어 프로젝트를 처리하는 데 있어 잠재적인 한계가 있음에도 불구하고 절차적 프로그래밍은 관리 가능한 코드 구성, 효율적인 성능 및 접근 가능한 학습 곡선을 제공하여 개발자에게 여전히 가치 있고 실행 가능한 선택입니다. 절차적 프로그래밍의 원리를 이해하고 활용함으로써 소프트웨어 개발 커뮤니티는 광범위한 사용 사례와 요구 사항을 충족하는 혁신적이고 안정적인 솔루션을 계속해서 만들 수 있습니다.