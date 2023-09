La programación procedimental es un paradigma de programación caracterizado por su enfoque centrado en procedimientos para el desarrollo de software. En este paradigma, los desarrolladores crean rutinas bien organizadas, modulares y reutilizables, también conocidas como procedimientos o funciones, que realizan tareas o cálculos específicos en una secuencia de arriba hacia abajo. Esto permite la descomposición de problemas complejos en unidades más pequeñas y más fáciles de resolver, mejorando así la legibilidad, el mantenimiento y la reutilización del código.

La programación procedimental tiene sus raíces en los primeros lenguajes de programación como ALGOL y Fortran , que proporcionaron la base para lenguajes más modernos como C , Pascal y COBOL . Con el tiempo, la adopción de principios procedimentales se expandió a otros lenguajes, incluidos lenguajes de programación como Perl , Python y Ruby .

En el núcleo de la programación de procedimientos se encuentra el concepto de procedimiento , que es una secuencia de instrucciones de programación que realizan una determinada tarea y pueden devolver un valor. Los procedimientos, también conocidos como subrutinas, funciones o métodos, son un mecanismo de abstracción diseñado para simplificar la organización y modularización del código. Los procedimientos pueden aceptar parámetros de entrada y pueden invocarse en diferentes partes del programa, lo que permite la reutilización del código y un mantenimiento más sencillo. Esta práctica ayuda a evitar la repetición de los mismos fragmentos de código, adhiriéndose al principio Don't Repite Yourself (DRY) .

La programación de procedimientos se guía por tres principios fundamentales: secuencia, selección e iteración . El principio de secuencia se refiere al orden en que se ejecutan las instrucciones, de arriba a abajo dentro del programa. El principio de selección se refiere a la toma de decisiones dentro del código utilizando declaraciones condicionales como if , elif y else o switch, lo que permite rutas de ejecución alternativas. Finalmente, el principio de iteración implica construcciones de bucle, como bucles for y while , que permiten la ejecución de un conjunto de instrucciones varias veces con variaciones en los parámetros de entrada o control.

A diferencia de otros paradigmas, como la Programación Orientada a Objetos (OOP) y la Programación Funcional (FP), la Programación Procedural enfatiza la noción de flujo de control explícito y la separación entre datos y código. Mientras que la programación orientada a objetos se centra en agrupar datos y comportamientos dentro de objetos y la FP promueve el uso de funciones de orden superior y la inmutabilidad, la programación procedimental generalmente presenta un enfoque más lineal y pragmático para la resolución de problemas, especialmente para aplicaciones con muchos algoritmos y programación de sistemas de bajo nivel. .

Debido a su simplicidad, el código de procedimiento suele ser más eficiente, más fácil de entender y más rápido de ejecutar que las implementaciones equivalentes de programación orientada a objetos o FP. Sin embargo, a medida que los proyectos de software crecen en complejidad, la falta de encapsulación y el acoplamiento inherente entre datos y código en la programación de procedimientos puede generar dificultades en la gestión del código base, especialmente cuando se trata de requisitos de escalabilidad, extensibilidad y mantenibilidad. Por lo tanto, la elección del paradigma de programación debe realizarse en función de las necesidades y requisitos específicos de cada proyecto, así como de las habilidades y preferencias del equipo de desarrollo.

AppMaster, la poderosa plataforma no-code para crear aplicaciones backend, web y móviles, integra diferentes paradigmas de programación, incluida la programación procesal, para generar aplicaciones altamente escalables y fáciles de mantener. Los desarrolladores que crean aplicaciones utilizando AppMaster pueden beneficiarse de la abstracción y la modularización que ofrece la programación de procedimientos y al mismo tiempo aprovechar las tecnologías de vanguardia de la plataforma, como Go (golang) para aplicaciones backend, el marco Vue3 y JS/TS para aplicaciones web, y Kotlin y Jetpack Compose para Android y SwiftUI para IOS para aplicaciones móviles.

En conclusión, la Programación Procedural es un paradigma ampliamente adoptado en el campo del desarrollo de software, conocido por su fuerte influencia en la evolución de los lenguajes y prácticas de programación. Es particularmente adecuado para aplicaciones que requieren un flujo de control claro y explícito, donde los algoritmos y la lógica son vitales para el éxito de la aplicación. A pesar de sus posibles limitaciones en el manejo de proyectos de software complejos, la programación procedimental sigue siendo una opción valiosa y viable para los desarrolladores, ya que ofrece una organización de código manejable, un rendimiento eficiente y una curva de aprendizaje accesible. Al comprender y aprovechar los principios de la programación de procedimientos, la comunidad de desarrollo de software puede continuar creando soluciones innovadoras y confiables que atiendan una amplia gama de casos de uso y requisitos.