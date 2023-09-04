hands ico Развивайтесь с AppMaster.
Стать партнёром right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Процедурное программирование

04, сент. 2023

Процедурное программирование — это парадигма программирования, характеризующаяся процедурно-ориентированным подходом к разработке программного обеспечения. В этой парадигме разработчики создают хорошо организованные, модульные и многократно используемые процедуры, также известные как процедуры или функции, которые выполняют конкретные задачи или вычисления в нисходящей последовательности. Это позволяет разложить сложные проблемы на более мелкие, более простые для решения блоки, тем самым повышая читаемость кода, удобство сопровождения и возможность повторного использования.

Процедурное программирование уходит корнями в ранние языки программирования, такие как ALGOL и Fortran , которые послужили основой для более современных языков, таких как C , Pascal и COBOL . Со временем принятие процедурных принципов распространилось на другие языки, включая языки сценариев, такие как Perl , Python и Ruby .

В основе процедурного программирования лежит концепция процедуры , которая представляет собой последовательность программных инструкций, которые выполняют определенную задачу и могут возвращать значение. Процедуры, также известные как подпрограммы, функции или методы, представляют собой механизм абстракции, предназначенный для упрощения организации и модульности кода. Процедуры могут принимать входные параметры и вызываться в разных частях программы, что позволяет повторно использовать код и упрощает обслуживание. Такая практика помогает избежать повторения одних и тех же фрагментов кода, придерживаясь принципа «Не повторяйся» (DRY) .

Процедурное программирование руководствуется тремя основными принципами: последовательность, выбор и итерация . Принцип последовательности относится к порядку выполнения инструкций сверху вниз в программе. Принцип выбора относится к принятию решений в коде с использованием условных операторов, таких как if , elif и else , или операторов переключения, обеспечивающих альтернативные пути выполнения. Наконец, принцип итерации включает конструкции циклов, такие как циклы for и while , которые позволяют выполнять набор инструкций несколько раз с изменениями входных или управляющих параметров.

В отличие от других парадигм, таких как объектно-ориентированное программирование (ООП) и функциональное программирование (ФП), процедурное программирование подчеркивает понятие явного потока управления и разделения между данными и кодом. В то время как ООП фокусируется на объединении данных и поведения внутри объектов, а ФП способствует использованию функций более высокого порядка и неизменяемости, процедурное программирование обычно представляет собой более линейный и прагматичный подход к решению проблем, особенно для приложений с большим количеством алгоритмов и системного программирования низкого уровня. .

Благодаря своей простоте процедурный код зачастую более эффективен, его легче понять и быстрее выполнять, чем эквивалентные реализации ООП или ФП. Однако по мере усложнения программных проектов отсутствие инкапсуляции и внутренней связи между данными и кодом в процедурном программировании может привести к трудностям в управлении базой кода, особенно когда речь идет о требованиях к масштабируемости, расширяемости и ремонтопригодности. Поэтому выбор парадигмы программирования должен осуществляться исходя из конкретных потребностей и требований каждого проекта, а также навыков и предпочтений команды разработчиков.

AppMaster, мощная платформа no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, объединяет различные парадигмы программирования, включая процедурное программирование, для создания легко масштабируемых и удобных в обслуживании приложений. Разработчики, создающие приложения с помощью AppMaster могут извлечь выгоду из абстракции и модульности, предлагаемых процедурным программированием, при этом используя преимущества самых современных технологий платформы, таких как Go (golang) для серверных приложений, инфраструктура Vue3 и JS/TS для веб-приложения, а также Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для IOS для мобильных приложений.

В заключение, процедурное программирование — это широко распространенная парадигма в области разработки программного обеспечения, известная своим сильным влиянием на эволюцию языков и практик программирования. Он особенно хорошо подходит для приложений, которым требуется четкий и явный поток управления, где алгоритмы и логика жизненно важны для успеха приложения. Несмотря на потенциальные ограничения при работе со сложными программными проектами, процедурное программирование остается ценным и жизнеспособным выбором для разработчиков, предлагая управляемую организацию кода, эффективную производительность и доступную кривую обучения. Понимая и используя принципы процедурного программирования, сообщество разработчиков программного обеспечения может продолжать создавать инновационные и надежные решения, соответствующие широкому спектру вариантов использования и требований.

Изучите больше терминов:
Аспектно-ориентированное программирование Веб-программирование Компонентное программирование Логическое программирование Мобильное программирование Общее программирование Объектно-ориентированное программирование (ООП) Программирование игр Программирование массивов Программирование шаблонов Программирование, управляемое потоком Реактивное программирование Символьное программирование Синхронное программирование Системное программирование Статически типизированное программирование

Похожие статьи

Использование REST API
date 07, сент. 2023 clock 5 мин
Использование REST API
Узнайте, как REST API меняют определение разработки без написания кода. В этом подробном обзоре AppMaster.io вы узнаете, как использовать эти мощные инструменты для оптимизации рабочих процессов без написания кода и создания универсальных приложений.
API No-code Development
Преимущества SaaS
date 07, сент. 2023 clock 6 мин
Преимущества SaaS
Углубленное исследование множества преимуществ, предоставляемых платформами «Программное обеспечение как услуга» (SaaS). Узнайте, как использовать эти преимущества для успешного роста бизнеса, в том числе познакомьтесь с решениями без написания кода, такими как AppMaster.
Business No-code
SaaS или локальное программное обеспечение
date 07, сент. 2023 clock 4 мин
SaaS или локальное программное обеспечение
В этом подробном руководстве мы раскрываем преимущества и недостатки как SaaS-решений, так и локальных решений, а также рассматриваем факторы, которые компании должны учитывать при выборе модели, соответствующей их потребностям. На реальных примерах, таких как уникальные варианты хостинга AppMaster.io, мы дополнительно иллюстрируем влияние этих вариантов на общую эффективность бизнеса.
Software Productivity IT
Начните бесплатно
Хотите попробовать сами?

Лучший способ понять всю мощь AppMaster - это увидеть все своими глазами. Создайте собственное приложение за считанные минуты с бесплатной подпиской AppMaster

Воплотите свои идеи в жизнь