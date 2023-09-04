البرمجة التفاعلية هي نموذج برمجة يركز على الأنظمة التفاعلية، المصممة للتفاعل مع الأحداث أو الرسائل أو المحفزات الخارجية. في هذا النموذج، تتم معالجة البيانات وتحويلها في الوقت الفعلي، مما يسمح للتطبيقات بالتكيف بشكل فوري مع التغيرات في بيئتها. تؤكد البرمجة التفاعلية على استخدام التقنيات غير المتزامنة وغير المحظورة للتعامل بكفاءة مع العديد من المهام المتزامنة وتدفقات الأحداث.

هناك أربعة مبادئ أساسية تحدد البرمجة التفاعلية في سياق تطوير البرمجيات الحديثة: الاستجابة والمرونة والمرونة وتوجيه الرسائل. توفر الأنظمة المستجيبة أوقات استجابة سريعة ومتسقة، مما يضمن تجربة مستخدم مُرضية في كل من سيناريوهات زمن الوصول المنخفض والتحميل العالي. الأنظمة المرنة قادرة على التعافي بأمان من حالات الفشل، مما يوفر تجربة سلسة للمستخدمين حتى في مواجهة الأخطاء أو انقطاع الخدمة. يمكن للأنظمة المرنة التوسع أو التخفيض بكفاءة بناءً على الموارد المتاحة والطلب، مما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد في ظل ظروف مختلفة. تعمل البنى المبنية على الرسائل على تسهيل الاتصال غير المتزامن بين المكونات أو الأنظمة، مما يمكنها من البقاء معزولة وتحسين قابليتها الشاملة للتوسع والتسامح مع الأخطاء.

تعتمد البرمجة التفاعلية بشكل كبير على مفهوم الأشياء القابلة للملاحظة، والتي تعمل كتدفقات بيانات تبعث قيمًا بمرور الوقت. تسمح العناصر القابلة للملاحظة للمطورين بربط العمليات الوظيفية معًا، مثل رسم الخرائط والتصفية وتقليل البيانات مع الحفاظ على النمط التعريفي. بهذه الطريقة، تعمل البرمجة التفاعلية على تعزيز نهج أكثر إيجازًا وتعبيرًا ومرونة للتعامل مع تدفقات البيانات غير المتزامنة المعقدة، مقارنةً برد الاتصال التقليدي أو التقنيات القائمة على الوعد. من خلال الاستفادة من Observables والأدوات التفاعلية الأخرى، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات عالية الاستجابة ومتسامحة مع الأخطاء مع تحسين الأداء وتقليل التعقيد.

أحد الجوانب المهمة للبرمجة التفاعلية هو القدرة على تلقي تحديثات مستمرة للبيانات، مما يتيح للتطبيقات التفاعل بمجرد توفر معلومات جديدة. يتناقض نموذج "الدفع" هذا مع نهج "السحب" الأكثر تقليدية، حيث يجب على الأنظمة الاستقصاء أو الاستعلام باستمرار عن التحديثات. هذه الخاصية تجعل البرمجة التفاعلية مناسبة تمامًا للمهام المعقدة التي تعتمد على البيانات، مثل التحليلات في الوقت الفعلي، وتصور البيانات، وتطبيقات لوحة المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأنظمة التفاعلية أن تتكامل بسهولة مع واجهات برمجة تطبيقات RESTful الحالية أو خدمات Web مقبس، مما يزيد من استجابتها.

في سياق AppMaster ، وهو نظام أساسي قوي no-code لبناء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول، يمكن لتقنيات البرمجة التفاعلية أن تعزز بشكل كبير وظائف واستجابة التطبيقات التي تم إنشاؤها. من خلال الاستفادة من مفاهيم البرمجة التفاعلية في مصممي العمليات التجارية (BP) لمكونات الويب والهواتف المحمولة، يمكّن AppMaster مستخدميه من إنشاء تطبيقات متطورة تعتمد على الأحداث يمكنها الاستجابة للتغيرات في الوقت الفعلي، دون المساس بالأداء أو قابلية التوسع.

هناك العديد من مكتبات البرمجة التفاعلية الشائعة المتاحة للغات ومنصات مختلفة، مثل RxJS لـ JavaScript، وReactiveX لـ Java، وRxSwift لـ Swift، وReactiveUI لـ .NET. توفر هذه المكتبات مجموعة متسقة من التجريدات وعوامل التشغيل التي تجعل العمل مع تدفقات البيانات التفاعلية أكثر سهولة وبديهية. كما أنها توفر التكامل مع العديد من التقنيات والأدوات غير المتزامنة، مثل Promises وWebockets وReactive Extensions (Rx).

لقد شهدت البرمجة التفاعلية اعتماداً واسع النطاق في الصناعات التي تعتبر فيها الاستجابة في الوقت الفعلي والتزامن العالي والتطور السريع أمرًا بالغ الأهمية. تشمل الأمثلة التطبيقات المالية، حيث يجب معالجة بيانات السوق والمعاملات بسرعة، أو أنظمة إنترنت الأشياء (IoT)، حيث تقوم العديد من الأجهزة بإنشاء البيانات واستهلاكها بشكل مستمر. لعبت البرمجة التفاعلية أيضًا دورًا مهمًا في تعميم بنية الخدمات الصغيرة في السنوات الأخيرة، حيث تتوافق مبادئها بشكل وثيق مع مبادئ الأنظمة الموزعة والقابلة للتطوير والمرونة.

باختصار، تعد البرمجة التفاعلية نموذجًا قويًا يمكّن المطورين من إنشاء تطبيقات حديثة تعتمد على الأحداث بطريقة أكثر كفاءة وقابلة للتطوير وتعبيرية. من خلال التركيز على الأنظمة سريعة الاستجابة والمرنة والموجهة نحو الرسائل، تتيح البرمجة التفاعلية إنشاء تطبيقات يمكنها التكيف بسهولة مع التغييرات، مما يوفر تجربة مستخدم سلسة ومرضية. تحتضن منصة AppMaster no-code هذا النموذج في مصممي BP، مما يتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات عالية الجودة وعالية الأداء بأقل جهد وتعقيد.