Prosedürel Programlama, yazılım geliştirmeye prosedür odaklı yaklaşımıyla karakterize edilen bir programlama paradigmasıdır. Bu paradigmada geliştiriciler, belirli görevleri veya hesaplamaları yukarıdan aşağıya sırayla gerçekleştiren, prosedürler veya işlevler olarak da bilinen iyi organize edilmiş, modüler ve yeniden kullanılabilir rutinler oluşturur. Bu, karmaşık sorunların daha küçük, çözülmesi daha kolay birimlere ayrıştırılmasına olanak tanır ve böylece kodun okunabilirliğini, sürdürülebilirliğini ve yeniden kullanılabilirliğini artırır.

Prosedürel Programlamanın kökleri, C , Pascal ve COBOL gibi daha modern dillerin temelini oluşturan ALGOL ve Fortran gibi erken programlama dillerine dayanmaktadır. Zamanla prosedür ilkelerinin benimsenmesi, Perl , Python ve Ruby gibi kodlama dilleri de dahil olmak üzere diğer dillere de yayıldı.

Prosedürel Programlamanın temelinde, belirli bir görevi gerçekleştiren ve bir değer döndürebilen bir dizi programlama talimatı olan prosedür kavramı yatmaktadır. Alt rutinler, işlevler veya yöntemler olarak da bilinen prosedürler, kod organizasyonunu ve modülerleştirmeyi basitleştirmek için tasarlanmış bir soyutlama mekanizmasıdır. Prosedürler giriş parametrelerini kabul edebilir ve programın farklı bölümlerinde çağrılabilir, böylece kodun yeniden kullanılmasına ve bakımın kolaylaşmasına olanak sağlanır. Bu uygulama , Kendinizi Tekrar Etmeyin (DRY) ilkesine bağlı kalarak aynı kod parçalarının tekrarlanmasını önlemeye yardımcı olur.

Prosedürel Programlama üç ana ilkeye göre yönlendirilir: Sıra, Seçim ve Yineleme . Sıra ilkesi, program içerisinde talimatların yukarıdan aşağıya doğru yürütülme sırasını ifade eder. Seçim ilkesi, if , elif ve else veya switch ifadeleri gibi koşullu ifadeleri kullanarak alternatif yürütme yollarını etkinleştirerek kod içinde karar vermeyle ilgilidir. Son olarak Yineleme ilkesi, giriş veya kontrol parametrelerindeki değişikliklerle bir dizi talimatın birçok kez yürütülmesine izin veren for ve while döngüleri gibi döngü yapılarını içerir.

Nesne Yönelimli Programlama (OOP) ve İşlevsel Programlama (FP) gibi diğer paradigmaların aksine, Prosedürel Programlama açık kontrol akışı kavramını ve veri ile kod arasındaki ayrımı vurgular. OOP, nesneler içindeki veri ve davranışları bir araya getirmeye odaklanırken, FP daha yüksek dereceli işlevlerin ve değişmezliğin kullanımını teşvik ederken, Prosedürel Programlama, özellikle algoritma ağırlıklı uygulamalar ve düşük seviyeli sistem programlama için genellikle problem çözme konusunda daha doğrusal ve pragmatik bir yaklaşım sunar. .

Basitliği nedeniyle prosedür kodu, eşdeğer OOP veya FP uygulamalarından genellikle daha verimli, anlaşılması daha kolay ve yürütülmesi daha hızlıdır. Bununla birlikte, yazılım projelerinin karmaşıklığı arttıkça, Prosedürel Programlamada veri ve kod arasındaki kapsülleme ve doğal bağlantı eksikliği, özellikle ölçeklenebilirlik, genişletilebilirlik ve sürdürülebilirlik gereksinimleriyle uğraşırken kod tabanının yönetilmesinde zorluklara yol açabilir. Bu nedenle programlama paradigması seçimi, her projenin özel ihtiyaçları ve gereksinimlerinin yanı sıra geliştirme ekibinin becerileri ve tercihlerine göre yapılmalıdır.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik güçlü no-code platform olan AppMaster, yüksek düzeyde ölçeklenebilir ve bakımı yapılabilir uygulamalar oluşturmak için Prosedürel Programlama da dahil olmak üzere farklı programlama paradigmalarını entegre eder. AppMaster kullanarak uygulamalar oluşturan geliştiriciler, Prosedürel Programlamanın sunduğu soyutlama ve modülerleştirmeden faydalanırken, arka uç uygulamaları için Go (golang), arka uç uygulamaları için Vue3 çerçevesi ve JS/TS gibi platformun en son teknolojilerinden yararlanmaya devam edebilir. web uygulamaları ve Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve mobil uygulamalar için IOS için SwiftUI.

Sonuç olarak, Prosedürel Programlama, programlama dilleri ve uygulamalarının evrimi üzerindeki güçlü etkisi ile bilinen, yazılım geliştirme alanında yaygın olarak benimsenen bir paradigmadır. Algoritmaların ve mantığın uygulamanın başarısı için hayati öneme sahip olduğu, açık ve net bir kontrol akışı gerektiren uygulamalar için özellikle uygundur. Karmaşık yazılım projelerini yönetmedeki potansiyel kısıtlamalarına rağmen Yordamsal Programlama, yönetilebilir kod organizasyonu, verimli performans ve erişilebilir bir öğrenme eğrisi sunarak geliştiriciler için değerli ve geçerli bir seçim olmaya devam ediyor. Yazılım geliştirme topluluğu, Prosedürel Programlamanın ilkelerini anlayıp bunlardan yararlanarak, çok çeşitli kullanım senaryolarına ve gereksinimlere hitap eden yenilikçi ve güvenilir çözümler yaratmaya devam edebilir.