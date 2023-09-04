تشير البرمجة السحابية، في سياق نماذج البرمجة، إلى نهج تطوير البرمجيات الذي يسخر قوة موارد وخدمات الحوسبة السحابية لبناء التطبيقات ونشرها وتنفيذها في بيئة سحابية موزعة. كتطور لنهج البرمجة التقليدية، تتضمن البرمجة السحابية مبادئ وتقنيات تمكن من تصميم وتطوير وإدارة التطبيقات التي تعتمد على الموارد الحسابية عن بعد، والبنية التحتية القابلة للتطوير، والبنية الموزعة.

يكمن جوهر البرمجة السحابية في مفهوم الاستفادة من الخدمات السحابية مثل البنية التحتية كخدمة (IaaS)، والنظام الأساسي كخدمة (PaaS)، والبرمجيات كخدمة (SaaS) لتوفير موارد قابلة للتطوير وحسب الطلب وفعالة من حيث التكلفة لإنشاء التطبيقات واختبارها ونشرها. يقدم نهج التطوير هذا تجريدات وأنماط جديدة، مثل الخدمات الصغيرة والبنيات بدون خادم والحاويات، والتي تساعد المطورين على إنشاء تطبيقات أكثر كفاءة وقابلة للتطوير وقابلة للصيانة ويمكن تحديثها أو توسيع نطاقها أو استبدالها بسهولة.

إحدى المزايا الرئيسية للبرمجة السحابية هي قدرتها على تبسيط عمليات تطوير التطبيقات ونشرها، مما يقلل بشكل كبير من وقت الوصول إلى السوق والتكاليف ذات الصلة. وفقًا لدراسات مختلفة، شهدت فرق التطوير التي اعتمدت منهجيات وأدوات البرمجة السحابية انخفاضًا يصل إلى 50% في وقت وجهد تطوير التطبيقات، بالإضافة إلى انخفاض بنسبة 35% في تكلفة النشر ووقته.

مثال على نظام أساسي حديث للبرمجة السحابية يساعد على تبسيط تطوير تطبيقات الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية هو AppMaster ، وهي أداة no-code تسمح للمستخدمين بإنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال وREST API endpoints WSS للواجهة الخلفية بشكل مرئي التطبيقات. يدعم AppMaster أيضًا وظيفة drag-and-drop لإنشاء واجهات المستخدم ومكونات منطق الأعمال والتفاعل لكل من تطبيقات الويب والهاتف المحمول. من خلال تمكين البرمجة السحابية الفعالة، يجعل AppMaster تطوير التطبيقات أسرع بما يصل إلى 10 مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة ثلاث مرات.

يلتزم AppMaster بمبادئ البرمجة السحابية من خلال إنشاء تطبيقات حقيقية باستخدام لغات البرمجة الشائعة مثل Go لتطبيقات الواجهة الخلفية وإطار عمل Vue3 وJavaScript/TypeScript لتطبيقات الويب وKotlin أو Jetpack Compose أو SwiftUI لتطبيقات الهاتف المحمول. علاوة على ذلك، يقوم AppMaster باستمرار بإنشاء التطبيقات من الصفر، مما يضمن عدم وجود أي عبء فني على مستخدميه. يمكن للتطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام AppMaster العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL وإظهار قابلية التوسع الممتازة لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وعالية التحميل.

باعتبارها بيئة تطوير شاملة ومتكاملة (IDE) مصممة للبرمجة السحابية، تدعم منصة AppMaster مجموعة واسعة من نماذج اعتماد الحوسبة السحابية، مثل البيئات العامة والخاصة والمختلطة ومتعددة السحابة، مما يسمح للعملاء باختيار تكوين النشر المفضل لديهم . علاوة على ذلك، فإن طبقات التجريد والأدوات المرئية الخاصة بـ AppMaster ، بما في ذلك مصمم العمليات التجارية (BP)، تمنح حتى المطورين المواطنين القدرة على إنشاء تطبيقات عالية الجودة دون الحاجة إلى امتلاك مهارات تقنية أو كتابة تعليمات برمجية.

جانب آخر مهم من البرمجة السحابية هو تركيزها على البنى التي تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات (API)، مما يتيح التكامل والتواصل والتعاون السلس بين الخدمات والتطبيقات والمكونات السحابية المتنوعة. يفرض AppMaster هذا الأسلوب من خلال إنشاء وثائق Swagger (Open API) تلقائيًا endpoints الخادم والحفاظ على البرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، مما يسمح بالتكامل السهل مع الأنظمة والخدمات الأخرى.

في الختام، البرمجة السحابية هي نهج حديث ومبتكر لتطوير البرمجيات التي تستفيد من الخدمات السحابية والمنصات والبنى التحتية لتسريع وتحسين تطوير التطبيقات. يقدم النموذج مزايا متميزة من حيث الكفاءة وقابلية التوسع وقابلية الصيانة والتكلفة، كما يتضح من نجاح الأنظمة الأساسية القوية التي no-code مثل AppMaster. مع استمرار تطور عالم تطوير البرمجيات، ستستمر البرمجة السحابية بلا شك في لعب دور مهم في تشكيل طريقة تصميم التطبيقات وتطويرها وإدارتها.