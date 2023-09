Pemrograman Prosedural adalah paradigma pemrograman yang dicirikan oleh pendekatan yang berpusat pada prosedural terhadap pengembangan perangkat lunak. Dalam paradigma ini, pengembang membuat rutinitas yang terorganisasi dengan baik, modular, dan dapat digunakan kembali, juga dikenal sebagai prosedur atau fungsi, yang melakukan tugas atau komputasi tertentu dalam urutan top-down. Hal ini memungkinkan penguraian masalah kompleks menjadi unit yang lebih kecil dan lebih mudah dipecahkan, sehingga meningkatkan keterbacaan, pemeliharaan, dan penggunaan kembali kode.

Pemrograman Prosedural berakar pada bahasa pemrograman awal seperti ALGOL dan Fortran , yang memberikan landasan bagi bahasa-bahasa modern seperti C , Pascal , dan COBOL . Seiring waktu, penerapan prinsip-prinsip prosedural diperluas ke bahasa lain, termasuk bahasa skrip seperti Perl , Python , dan Ruby .

Inti dari Pemrograman Prosedural terletak pada konsep prosedur , yaitu rangkaian instruksi pemrograman yang melakukan tugas tertentu dan dapat mengembalikan suatu nilai. Prosedur, juga dikenal sebagai subrutin, fungsi, atau metode, adalah mekanisme abstraksi yang dirancang untuk menyederhanakan organisasi kode dan modularisasi. Prosedur dapat menerima parameter masukan dan dapat dipanggil di berbagai bagian program, sehingga memungkinkan penggunaan kembali kode dan pemeliharaan lebih mudah. Praktik ini membantu menghindari pengulangan fragmen kode yang sama, dengan mengikuti prinsip Don't Repeat Yourself (DRY) .

Pemrograman Prosedural dipandu oleh tiga prinsip utama: Urutan, Seleksi, dan Iterasi . Prinsip Urutan mengacu pada urutan eksekusi instruksi, dari atas ke bawah dalam program. Prinsip Seleksi berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam kode menggunakan pernyataan kondisional seperti if , elif , dan pernyataan else atau switch, yang memungkinkan jalur eksekusi alternatif. Terakhir, prinsip Iterasi melibatkan konstruksi perulangan, seperti perulangan for dan while , yang memungkinkan eksekusi serangkaian instruksi beberapa kali dengan variasi dalam parameter masukan atau kontrol.

Berbeda dengan paradigma lain, seperti Pemrograman Berorientasi Objek (OOP) dan Pemrograman Fungsional (FP), Pemrograman Prosedural menekankan pada pengertian aliran kontrol eksplisit dan pemisahan antara data dan kode. Sementara OOP berfokus pada penggabungan data dan perilaku dalam objek dan FP mempromosikan penggunaan fungsi tingkat tinggi dan kekekalan, Pemrograman Prosedural biasanya menghadirkan pendekatan yang lebih linier dan pragmatis untuk pemecahan masalah, terutama untuk aplikasi yang banyak algoritma dan pemrograman sistem tingkat rendah. .

Karena kesederhanaannya, kode prosedural seringkali lebih efisien, lebih mudah dipahami, dan lebih cepat dieksekusi dibandingkan implementasi OOP atau FP yang setara. Namun, seiring dengan semakin kompleksnya proyek perangkat lunak, kurangnya enkapsulasi dan penggabungan yang melekat antara data dan kode dalam Pemrograman Prosedural dapat menyebabkan kesulitan dalam mengelola basis kode, terutama ketika berhadapan dengan persyaratan skalabilitas, ekstensibilitas, dan pemeliharaan. Oleh karena itu, pilihan paradigma pemrograman harus dibuat berdasarkan kebutuhan dan persyaratan spesifik setiap proyek, serta keterampilan dan preferensi tim pengembangan.

AppMaster, platform no-code yang kuat untuk membuat aplikasi backend, web, dan seluler, mengintegrasikan paradigma pemrograman yang berbeda, termasuk Pemrograman Prosedural, untuk menghasilkan aplikasi yang sangat skalabel dan dapat dipelihara. Pengembang yang membuat aplikasi menggunakan AppMaster bisa mendapatkan keuntungan dari abstraksi dan modularisasi yang ditawarkan oleh Pemrograman Prosedural sambil tetap memanfaatkan teknologi platform yang canggih, seperti Go (golang) untuk aplikasi backend, kerangka kerja Vue3, dan JS/TS untuk aplikasi web, serta Kotlin dan Jetpack Compose untuk Android dan SwiftUI untuk IOS untuk aplikasi seluler.

Kesimpulannya, Pemrograman Prosedural adalah paradigma yang diadopsi secara luas di bidang pengembangan perangkat lunak, yang dikenal karena pengaruhnya yang kuat terhadap evolusi bahasa dan praktik pemrograman. Hal ini sangat cocok untuk aplikasi yang memerlukan aliran kontrol yang jelas dan eksplisit, dimana algoritma dan logika sangat penting untuk keberhasilan aplikasi. Meskipun potensi keterbatasannya dalam menangani proyek perangkat lunak yang kompleks, Pemrograman Prosedural tetap menjadi pilihan yang berharga dan layak bagi pengembang, menawarkan organisasi kode yang dapat dikelola, kinerja yang efisien, dan kurva pembelajaran yang dapat diakses. Dengan memahami dan memanfaatkan prinsip-prinsip Pemrograman Prosedural, komunitas pengembangan perangkat lunak dapat terus menciptakan solusi inovatif dan andal yang memenuhi berbagai kasus penggunaan dan persyaratan.