Lập trình thủ tục là một mô hình lập trình được đặc trưng bởi cách tiếp cận lấy thủ tục làm trung tâm để phát triển phần mềm. Trong mô hình này, các nhà phát triển tạo ra các quy trình được tổ chức tốt, theo mô-đun và có thể tái sử dụng, còn được gọi là thủ tục hoặc hàm, thực hiện các nhiệm vụ hoặc tính toán cụ thể theo trình tự từ trên xuống. Điều này cho phép phân tách các vấn đề phức tạp thành các đơn vị nhỏ hơn, dễ giải quyết hơn, từ đó nâng cao khả năng đọc, bảo trì và sử dụng lại mã.

Lập trình thủ tục có nguồn gốc từ các ngôn ngữ lập trình ban đầu như ALGOL và Fortran , cung cấp nền tảng cho các ngôn ngữ hiện đại hơn như C , Pascal và COBOL . Theo thời gian, việc áp dụng các nguyên tắc thủ tục đã mở rộng sang các ngôn ngữ khác, bao gồm cả các ngôn ngữ kịch bản lệnh như Perl , Python và Ruby .

Cốt lõi của Lập trình thủ tục nằm ở khái niệm thủ tục , là một chuỗi các hướng dẫn lập trình thực hiện một nhiệm vụ nhất định và có thể trả về một giá trị. Các thủ tục, còn được gọi là chương trình con, hàm hoặc phương thức, là một cơ chế trừu tượng được thiết kế để đơn giản hóa việc tổ chức mã và mô đun hóa. Các thủ tục có thể chấp nhận các tham số đầu vào và có thể được gọi trong các phần khác nhau của chương trình, do đó cho phép sử dụng lại mã và bảo trì dễ dàng hơn. Cách thực hành này giúp tránh lặp lại các đoạn mã giống nhau, tuân thủ nguyên tắc Đừng lặp lại chính mình (DRY) .

Lập trình thủ tục được hướng dẫn bởi ba nguyên tắc chính: Trình tự, Lựa chọn và Lặp lại . Nguyên tắc Trình tự đề cập đến thứ tự thực hiện các lệnh, từ trên xuống dưới trong chương trình. Nguyên tắc lựa chọn liên quan đến việc ra quyết định trong mã bằng cách sử dụng các câu lệnh có điều kiện như if , elif và else hoặc các câu lệnh switch, cho phép các đường dẫn thực thi thay thế. Cuối cùng, nguyên tắc Lặp lại bao gồm các cấu trúc lặp, chẳng hạn như vòng lặp for và while , cho phép thực hiện một tập lệnh nhiều lần với các biến thể trong tham số đầu vào hoặc điều khiển.

Ngược lại với các mô hình khác, chẳng hạn như Lập trình hướng đối tượng (OOP) và Lập trình chức năng (FP), Lập trình thủ tục nhấn mạnh khái niệm về luồng điều khiển rõ ràng và sự tách biệt giữa dữ liệu và mã. Trong khi OOP tập trung vào việc đóng gói dữ liệu và hành vi trong các đối tượng và FP thúc đẩy việc sử dụng các hàm bậc cao hơn và tính bất biến, thì Lập trình thủ tục thường trình bày một cách tiếp cận tuyến tính và thực dụng hơn để giải quyết vấn đề, đặc biệt là đối với các ứng dụng nặng về thuật toán và lập trình hệ thống cấp thấp. .

Do tính đơn giản của nó, mã thủ tục thường hiệu quả hơn, dễ hiểu hơn và thực thi nhanh hơn so với việc triển khai OOP hoặc FP tương đương. Tuy nhiên, khi các dự án phần mềm ngày càng phức tạp, việc thiếu khả năng đóng gói và khớp nối vốn có giữa dữ liệu và mã trong Lập trình thủ tục có thể dẫn đến khó khăn trong việc quản lý cơ sở mã, đặc biệt là khi xử lý các yêu cầu về khả năng mở rộng, mở rộng và bảo trì. Do đó, việc lựa chọn mô hình lập trình nên được thực hiện dựa trên nhu cầu và yêu cầu cụ thể của từng dự án, cũng như các kỹ năng và sở thích của nhóm phát triển.

AppMaster, nền tảng no-code mạnh mẽ để tạo các ứng dụng phụ trợ, web và di động, tích hợp các mô hình lập trình khác nhau, bao gồm Lập trình thủ tục, để tạo ra các ứng dụng có khả năng mở rộng và bảo trì cao. Các nhà phát triển tạo ứng dụng bằng AppMaster có thể hưởng lợi từ tính trừu tượng hóa và mô-đun hóa do Lập trình thủ tục cung cấp trong khi vẫn tận dụng được các công nghệ tiên tiến của nền tảng, chẳng hạn như Go (golang) cho các ứng dụng phụ trợ, khung Vue3 và JS/TS cho ứng dụng web, Kotlin và Jetpack Compose cho Android và SwiftUI cho iOS cho ứng dụng di động.

Tóm lại, Lập trình thủ tục là một mô hình được áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực phát triển phần mềm, được biết đến với ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển của ngôn ngữ và thực tiễn lập trình. Nó đặc biệt phù hợp với các ứng dụng yêu cầu luồng điều khiển rõ ràng và rõ ràng, trong đó các thuật toán và logic đóng vai trò quan trọng đối với sự thành công của ứng dụng. Bất chấp những hạn chế tiềm tàng trong việc xử lý các dự án phần mềm phức tạp, Lập trình thủ tục vẫn là một lựa chọn có giá trị và khả thi cho các nhà phát triển, cung cấp tổ chức mã có thể quản lý, hiệu suất hiệu quả và lộ trình học tập dễ tiếp cận. Bằng cách hiểu và tận dụng các nguyên tắc của Lập trình thủ tục, cộng đồng phát triển phần mềm có thể tiếp tục tạo ra các giải pháp sáng tạo và đáng tin cậy phục vụ cho nhiều trường hợp và yêu cầu sử dụng.