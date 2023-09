การเขียนโปรแกรมตามขั้นตอน

การเขียนโปรแกรมตามขั้นตอนเป็นกระบวนทัศน์การเขียนโปรแกรมที่โดดเด่นด้วยแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เน้นขั้นตอนเป็นศูนย์กลาง ในกระบวนทัศน์นี้ นักพัฒนาจะสร้างรูทีนที่มีการจัดระเบียบอย่างดี แบบโมดูลาร์ และนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือที่เรียกว่าขั้นตอนหรือฟังก์ชัน ซึ่งทำงานเฉพาะหรือการคำนวณในลำดับจากบนลงล่าง ซึ่งช่วยให้สามารถแยกย่อยปัญหาที่ซับซ้อนออกเป็นหน่วยที่เล็กลงและแก้ไขได้ง่ายขึ้น จึงช่วยเพิ่มความสามารถในการอ่านโค้ด การบำรุงรักษา และการนำกลับมาใช้ใหม่ได้

Procedural Programming มีรากฐานมาจากภาษาการเขียนโปรแกรมยุคแรกๆ เช่น ALGOL และ Fortran ซึ่งเป็นรากฐานสำหรับภาษาสมัยใหม่ เช่น C , Pascal และ COBOL เมื่อเวลาผ่านไป การนำหลักขั้นตอนมาใช้ได้ขยายไปยังภาษาอื่นๆ รวมถึงภาษาสคริปต์เช่น Perl , Python และ Ruby

หัวใจสำคัญของการเขียนโปรแกรมตามขั้นตอนคือแนวคิดของ ขั้นตอน ซึ่งเป็นลำดับของคำสั่งการเขียนโปรแกรมที่ทำงานบางอย่างและอาจส่งคืนค่า ขั้นตอนหรือที่เรียกว่ารูทีนย่อย ฟังก์ชัน หรือวิธีการ เป็นกลไกนามธรรมที่ออกแบบมาเพื่อลดความซับซ้อนของการจัดระเบียบโค้ดและการทำให้เป็นโมดูล ขั้นตอนสามารถรับพารามิเตอร์อินพุตและสามารถเรียกใช้ในส่วนต่างๆ ของโปรแกรมได้ ทำให้สามารถใช้โค้ดซ้ำได้และบำรุงรักษาได้ง่ายขึ้น แนวทางปฏิบัตินี้ช่วยหลีกเลี่ยงการทำซ้ำส่วนของโค้ดเดียวกัน โดยยึดตามหลักการ Don't Repeat Yourself (DRY)

การเขียนโปรแกรมตามขั้นตอนได้รับคำแนะนำจากหลักการหลักสามประการ: ลำดับ การเลือก และ การวนซ้ำ หลักการ ลำดับ หมายถึงลำดับการดำเนินการคำสั่งจากบนลงล่างภายในโปรแกรม หลักการ เลือก เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจภายในโค้ดโดยใช้คำสั่งแบบมีเงื่อนไข เช่น if , elif และ อื่นๆ หรือคำสั่ง switch ซึ่งทำให้สามารถใช้เส้นทางการดำเนินการทางเลือกได้ สุดท้าย หลักการ วนซ้ำ เกี่ยวข้องกับโครงสร้างการวนซ้ำ เช่น for และ while ซึ่งช่วยให้สามารถดำเนินการชุดคำสั่งได้หลายครั้งโดยมีการเปลี่ยนแปลงในพารามิเตอร์อินพุตหรือการควบคุม

ตรงกันข้ามกับกระบวนทัศน์อื่นๆ เช่น Object-Oriented Programming (OOP) และ Functional Programming (FP) การเขียนโปรแกรมตามขั้นตอนเน้นแนวคิดเรื่องโฟลว์การควบคุมที่ชัดเจนและการแยกระหว่างข้อมูลและโค้ด ในขณะที่ OOP มุ่งเน้นไปที่การรวมข้อมูลและพฤติกรรมภายในออบเจ็กต์ และ FP ส่งเสริมการใช้ฟังก์ชันที่มีลำดับสูงกว่าและความไม่เปลี่ยนรูป โดยทั่วไปการเขียนโปรแกรมตามขั้นตอนจะนำเสนอแนวทางเชิงเส้นและเชิงปฏิบัติมากกว่าในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแอปพลิเคชันที่ใช้อัลกอริทึมหนักและการเขียนโปรแกรมระบบระดับต่ำ .

เนื่องจากความเรียบง่าย โค้ดขั้นตอนจึงมักจะมีประสิทธิภาพมากกว่า เข้าใจง่ายกว่า และดำเนินการได้เร็วกว่าการใช้งาน OOP หรือ FP ที่เทียบเท่ากัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโปรเจ็กต์ซอฟต์แวร์มีความซับซ้อนมากขึ้น การขาดการห่อหุ้มและการเชื่อมโยงโดยธรรมชาติระหว่างข้อมูลและโค้ดในการเขียนโปรแกรมตามขั้นตอนอาจทำให้เกิดปัญหาในการจัดการโค้ดเบส โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องรับมือกับข้อกำหนดในการขยายขนาด ความสามารถในการขยาย และความสามารถในการบำรุงรักษา ดังนั้น การเลือกกระบวนทัศน์การเขียนโปรแกรมควรขึ้นอยู่กับความต้องการและข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละโครงการ ตลอดจนทักษะและความชอบของทีมพัฒนา

โดยสรุป Procedural Programming เป็นกระบวนทัศน์ที่นำมาใช้อย่างกว้างขวางในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นที่รู้จักเนื่องจากมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิวัฒนาการของภาษาและแนวปฏิบัติในการเขียนโปรแกรม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการโฟลว์การควบคุมที่ชัดเจนและชัดเจน ซึ่งอัลกอริธึมและตรรกะมีความสำคัญต่อความสำเร็จของแอปพลิเคชัน แม้จะมีข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นในการจัดการโปรเจ็กต์ซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน แต่การเขียนโปรแกรมตามขั้นตอนยังคงเป็นตัวเลือกที่มีคุณค่าและใช้งานได้จริงสำหรับนักพัฒนา โดยนำเสนอการจัดระเบียบโค้ดที่สามารถจัดการได้ ประสิทธิภาพที่มีประสิทธิภาพ และช่วงการเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ ด้วยการทำความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากหลักการของการเขียนโปรแกรมตามขั้นตอน ชุมชนการพัฒนาซอฟต์แวร์จะสามารถสร้างโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมและเชื่อถือได้ต่อไป ซึ่งตอบสนองกรณีการใช้งานและข้อกำหนดที่หลากหลาย