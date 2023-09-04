برمجة Shell، التي يشار إليها غالبًا باسم Shell Scripting، هي عملية إنشاء برامج نصية لـ Shell تعمل على أتمتة المهام من خلال الجمع بين أوامر النظام والأدوات المساعدة داخل بيئة مترجم سطر الأوامر (CLI). تعد برمجة Shell مكونًا رئيسيًا في صندوق أدوات المبرمج، وتلعب دورًا محوريًا في العديد من نماذج البرمجة مثل البرمجة الإجرائية، والأتمتة، وتفاعل نظام التشغيل، من بين أمور أخرى. تتيح برمجة Shell للمطورين إنشاء نصوص برمجية من خلال الجمع بين الأوامر، وهيكلتها باستخدام هياكل التحكم في التدفق، ودمجها مع نظام التشغيل والأدوات المساعدة ذات الصلة لأتمتة المهام الروتينية وتعزيز الإنتاجية. يمكن أن تتراوح برامج Shell من البرامج البسيطة إلى الأدوات المساعدة والتطبيقات المعقدة لإدارة النظام.

نصوص Shell هي في الأساس ملفات نصية تحتوي على سلسلة من الأوامر التي يتم تنفيذها بواسطة Shell، وهو مترجم يوفر واجهة بين المستخدم ونظام التشغيل. تشمل الأصداف الشائعة Bourne Shell (sh)، وBourne Again Shell (bash)، وC Shell (csh)، وKorn Shell (ksh)، وZ Shell (zsh). تمتلك كل قذيفة ميزات مميزة، وبناء الجملة، والوظائف التي تلبي المتطلبات المختلفة للمطورين ومسؤولي النظام.

تُستخدم برمجة Shell على نطاق واسع عبر العديد من المنصات وأنظمة التشغيل، بما في ذلك Unix وLinux وmacOS وWindows. تحظى بشعبية خاصة في البيئات الشبيهة بـ Unix وUnix نظرًا لمرونتها الفطرية والأدوات المساعدة القوية التي توفرها أنظمة التشغيل هذه. يمكن استخدام البرامج النصية لـ Shell لأتمتة المهام المتكررة، والتعامل مع إدارة الملفات، ومعالجة الملفات النصية، وتنفيذ مهام إدارة النظام، وحتى تنفيذ عمليات معالجة البيانات المعقدة. إن الطبيعة المنتشرة في كل مكان للبرمجة النصية لـ Shell عبر منصات متنوعة تجعلها أداة عملية ومتعددة الاستخدامات لتطوير البرامج وإدارتها وصيانتها.

توفر برمجة Shell العديد من المزايا. أولاً، يعمل على تبسيط المهام المعقدة من خلال الجمع بين أوامر وعمليات متعددة في برامج نصية واحدة قابلة للتنفيذ بسهولة. ثانيًا، يمكن إنشاء نصوص شل بسرعة وسهولة باستخدام محرر نص أساسي، مما يسمح بالتطوير والنشر السريع. ثالثًا، إن توفر العديد من الأوامر والأدوات المساعدة المضمنة يجعل برمجة الصدفة طريقة فعالة لإدارة الأنظمة ومعالجة النصوص وأتمتة المهام. رابعًا، غالبًا ما تكون نصوص shell المحمولة، مما يمكنها من العمل عبر منصات وأنظمة تشغيل مختلفة بأقل قدر من التغييرات.

تعمل منصة AppMaster no-code على تبسيط عملية تطوير التطبيقات بشكل كبير من خلال تمكين العملاء من إنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال وواجهات المستخدم بشكل مرئي بالإضافة إلى تحديد endpoints REST API وWSS للتطبيقات الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول. بينما يركز AppMaster في المقام الأول على إنشاء التطبيقات باستخدام تقنيات مثل Go وVue3 وKotlin و SwiftUI ، فإنه يدرك أيضًا قيمة برمجة shell والإمكانيات التي لا تعد ولا تحصى التي تقدمها لتعزيز وزيادة التطبيقات التي تم إنشاؤها.

يمكن دمج برمجة Shell في التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster بعدة طرق. على سبيل المثال، يمكن استخدام البرامج النصية لـ Shell لأداء المهام الآلية، بما في ذلك نشر التطبيقات، وترحيل مخطط قاعدة البيانات، وصيانة النظام. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام برمجة الصدفة لبناء أدوات مساعدة مخصصة تتفاعل مع التطبيقات التي تم إنشاؤها، وبالتالي توسيع وظائف هذه التطبيقات ومعالجة متطلبات محددة. من خلال الاستفادة من قوة برمجة Shell جنبًا إلى جنب مع منصة AppMaster no-code ، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات قوية وقابلة للتطوير بكفاءة مع تقليل الديون الفنية التي تنشأ من الترميز والصيانة اليدوية.

في الختام، تعد برمجة Shell مهارة أساسية في ذخيرة أي مطور، مما يوفر حلاً مثاليًا لأتمتة المهام المتكررة، وإدارة الأنظمة، وتعزيز وظائف كل من تطبيقات الويب والهاتف المحمول. على الرغم من الطبيعة المتطورة للتكنولوجيا ولغات البرمجة، تظل برمجة الصدفة أداة لا غنى عنها في نماذج البرمجة المختلفة. تدرك منصة AppMaster no-code هذه الأهمية وتوفر للمستخدمين القدرة على تبني برمجة الصدفة لإنشاء تطبيقات قوية وقابلة للتطوير وفعالة قادرة على خدمة الشركات التي تتراوح من الشركات الناشئة الصغيرة إلى الشركات متعددة الجنسيات.