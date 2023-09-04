البرمجة الديناميكية المكتوبة

البرمجة المكتوبة ديناميكيًا هي نموذج يتم فيه تحديد نوع المتغير أثناء وقت التشغيل، بدلاً من وقت الترجمة في اللغات المكتوبة بشكل ثابت. في اللغات المكتوبة ديناميكيًا، يمكن تغيير نوع بيانات المتغير في أي وقت، مما يوفر مرونة أكبر مقارنة باللغات المكتوبة بشكل ثابت حيث يتم تعريف نوع بيانات المتغير بشكل واضح ولا يمكن تغييره. يمكن أن تؤدي هذه المرونة إلى تعليمات برمجية موجزة ومعبرة، مما يسمح للمطورين بكتابة البرامج دون الحاجة إلى التعليقات التوضيحية الصارمة للنوع وإعلانات النوع المتكررة.

إحدى الفوائد الأساسية للكتابة الديناميكية هي أنها تسمح بالتطور السريع، حيث يمكن للمطورين إجراء تغييرات على قاعدة التعليمات البرمجية دون الحاجة إلى إعادة ترجمة واسعة النطاق. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن المتغيرات والوظائف ليست مرتبطة بشكل صارم بنوع بيانات محدد، فإن إعادة استخدام التعليمات البرمجية تصبح أكثر وضوحًا، وبالتالي تعزيز التعليمات البرمجية المعيارية والقابلة للصيانة. تميل اللغات المكتوبة ديناميكيًا إلى أن تكون أقل تفصيلاً، مما يسهل كتابة التعليمات البرمجية وتصحيح الأخطاء في فترة زمنية أقصر. ومع ذلك، فإن هذه المرونة تأتي بتكلفة، حيث أن اللغات المكتوبة ديناميكيًا قد تكون أكثر عرضة لأخطاء وقت التشغيل بسبب المشكلات المتعلقة بالكتابة التي كان من الممكن اكتشافها أثناء التجميع في لغة مكتوبة بشكل ثابت.

تشمل اللغات الشائعة المكتوبة ديناميكيًا Python وJavaScript وRuby وPHP وLisp. غالبًا ما تُستخدم هذه اللغات في البرمجة النصية، وتطوير الويب، والذكاء الاصطناعي، والعديد من المجالات الأخرى لهندسة البرمجيات، نظرًا لسهولة استخدامها وتعدد استخداماتها.

من الضروري الإشارة إلى أن منصة AppMaster ، وهي أداة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، تقوم بإنشاء تطبيقات الويب باستخدام إطار عمل Vue3 وJS/TS، وهي لغة برمجة مكتوبة ديناميكيًا. يعزز اختيار اللغة هذا مرونة التطبيقات التي تم إنشاؤها وقابليتها للتكيف، مما يساهم في عملية التطوير السريعة التي تقدمها منصة AppMaster.

الكتابة الديناميكية لا تخلو من التحديات؛ على سبيل المثال، غالبًا ما يرتبط بزيادة حمل وقت التشغيل بسبب الحاجة إلى فحص الأنواع واستنتاجها باستمرار أثناء تنفيذ البرنامج. يمكن أن يؤدي هذا الحمل الزائد في وقت التشغيل إلى تدهور الأداء مقارنة باللغات المكتوبة بشكل ثابت والتي تتوفر بها جميع معلومات النوع في وقت الترجمة. علاوة على ذلك، قد يؤدي الافتقار إلى سلامة الكتابة إلى سلوك غير متوقع وأخطاء يصعب اكتشافها في بيئات الإنتاج، حيث قد تظهر هذه الأخطاء فقط في وقت التشغيل.

ومن أجل التخفيف من بعض هذه التحديات، غالبًا ما تشتمل اللغات المكتوبة ديناميكيًا على ميزات وأدوات للكتابة الثابتة الاختيارية. على سبيل المثال، تضيف TypeScript، وهي مجموعة شاملة من JavaScript، كتابة ثابتة اختيارية إلى اللغة، مما يساعد المطورين على اكتشاف الأخطاء المتعلقة بالكتابة أثناء التطوير. قدمت بايثون أيضًا تلميحات الكتابة في الإصدار 3.5، والتي تعمل على تحسين إمكانية القراءة، وعند استخدامها مع مدقق النوع الثابت مثل mypy، يمكن أن توفر أمانًا أفضل للكتابة.

أحد الجوانب المهمة التي يجب مراعاتها عند الاختيار بين نماذج البرمجة المكتوبة بشكل ثابت والديناميكي هو المفاضلة بين الأمان والأداء وسرعة التطوير. في حين أن اللغات المكتوبة بشكل ثابت تميل إلى توفير اكتشاف أفضل للأخطاء في وقت الترجمة، وتحسين الأداء، وتوثيق التعليمات البرمجية بشكل أكثر وضوحًا، إلا أنها يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تعليمات برمجية أكثر تفصيلاً وأقل مرونة. في المقابل، توفر اللغات المكتوبة ديناميكيًا عادةً بناء جملة أكثر إيجازًا وتعبيرًا ومرونة، مما يتيح إنشاء نماذج أولية وتطويرها بسرعة، ولكنها قد تكون أقل أداءً وأكثر عرضة للخطأ أثناء وقت التشغيل.

يعتمد اختيار نموذج البرمجة المناسب واللغة على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك متطلبات المشروع المحددة، وخبرة الفريق، والبنية التحتية الحالية. عند إنشاء برنامج باستخدام AppMaster ، تستفيد المنصة من مزايا لغات البرمجة المكتوبة ديناميكيًا مثل JavaScript لإنشاء تطبيقات ويب متعددة الاستخدامات وسريعة الخطى تلبي احتياجات العملاء المختلفين، بدءًا من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات واسعة النطاق.

في الختام، البرمجة الديناميكية هي نموذج برمجة قوي يؤكد على المرونة والتعبير، وتمكين المطورين من بناء التطبيقات بسرعة ومع قيود أقل على الأنواع المتغيرة. على الرغم من أنها تأتي مع مجموعة التحديات الخاصة بها، مثل الحمل المحتمل للأداء وقابلية التعرض لأخطاء وقت التشغيل، فإن العديد من اللغات والأدوات الحديثة توفر ميزات كتابة ثابتة اختيارية لمعالجة هذه المشكلات، مما يمنح المطورين أفضل ما في كلا العالمين. تعد منصة AppMaster مثالًا رئيسيًا للاستفادة من فوائد البرمجة الديناميكية لإنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة البديهية التي تلبي الاحتياجات المتنوعة لمجموعة واسعة من العملاء.