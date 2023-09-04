البرمجة غير المتزامنة هي نموذج برمجة يسمح بالتنفيذ المتزامن وغير المحظور للمهام داخل التطبيق. فهو يتيح المعالجة المتوازية والمستقلة لمهام متعددة دون انتظار إكمال أي مهمة واحدة. في سياق تطوير البرمجيات، تعمل البرمجة غير المتزامنة على تحسين أداء التطبيق واستجابته واستخدام الموارد بشكل كبير من خلال تمكين إمكانات تعدد المهام داخل التطبيق.

في البرمجة المتزامنة التقليدية، تعمل المهام بشكل تسلسلي، حيث يتعين على كل مهمة الانتظار حتى اكتمال المهمة السابقة قبل البدء. يؤدي هذا النهج الخطي إلى إنشاء فترات انتظار غير منتجة، مما قد يؤدي إلى انخفاض كبير في أداء التطبيق، خاصة في المواقف التي تتعامل مع العديد من عمليات الحظر أو العمليات طويلة الأمد مثل معالجة الإدخال/الإخراج، واتصالات الشبكة، والعمليات الحسابية الكبيرة.

تهدف البرمجة غير المتزامنة إلى معالجة هذه المشكلة من خلال السماح بالمعالجة المتزامنة لمهام متعددة، بشكل مستقل عن بعضها البعض. ويستخدم تقنيات مثل عمليات الاسترجاعات، والوعود، والمزامنة/الانتظار (باللغات التي تدعمها)، وسلاسل العمليات المتعددة لإدارة تنفيذ المهام، مما يؤدي إلى الاستخدام الفعال للموارد المتاحة وتحسين الاستجابة.

تشمل المزايا الرئيسية لاستخدام البرمجة غير المتزامنة أداء التطبيق المحسن والاستجابة وتقليل زمن الوصول. تكشف الأبحاث أن التطبيقات التي تعتمد أساليب البرمجة غير المتزامنة يمكنها تحقيق إنتاجية أعلى بما يصل إلى 4 أضعاف وزمن وصول أقل بنسبة تصل إلى 50% من نظيراتها المتزامنة. بالإضافة إلى ذلك، تمكن البرمجة غير المتزامنة مطوري البرامج من إنشاء تطبيقات قادرة على التعامل مع سيناريوهات الحوسبة واسعة النطاق وعالية التحميل والموزعة.

توفر لغات ومنصات البرمجة الشائعة، مثل JavaScript وPython وC# وGolang وNode.js، دعمًا واسع النطاق للبرمجة غير المتزامنة من خلال واجهات برمجة التطبيقات والمكتبات وبنيات اللغة المخصصة. على سبيل المثال، تستخدم JavaScript عمليات الاسترجاعات والوعود وبناء الجملة غير المتزامن/الانتظار لتمكين تنفيذ التعليمات البرمجية غير المتزامنة في تطبيقات الويب، في حين تستخدم اللغات الأخرى مثل Python وC# بنيات مماثلة جنبًا إلى جنب مع المكتبات المتزامنة وآليات الخيوط المتعددة.

AppMaster ، عبارة عن منصة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول، تعمل على الاستفادة من تقنيات البرمجة غير المتزامنة لضمان الأداء العالي والاستجابة في التطبيقات التي تم إنشاؤها. بفضل نهجها المبتكر في تطوير التطبيقات، تتيح AppMaster للعملاء تصميم نماذج البيانات والعمليات التجارية وواجهات برمجة تطبيقات REST ونقاط endpoints WebSocket للتطبيقات الخلفية بشكل مرئي. تعد البرمجة غير المتزامنة جانبًا مهمًا لتطبيقات الواجهة الخلفية التي أنشأها AppMaster والمكتوبة بلغة Go (golang).

بالنسبة لتطبيقات الويب، يتكامل AppMaster مع إطار عمل Vue3، الذي يدعم أصلاً البرمجة غير المتزامنة، مما يمكّن العملاء من إنشاء واجهات مستخدم تفاعلية وسريعة الاستجابة. وبالمثل، يعمل إطار عمل تطبيقات الهاتف المحمول المستند إلى خادم AppMaster (المعتمد على Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام التشغيل iOS) على تسهيل الاتصال غير المتزامن بين مكونات الواجهة الأمامية والخلفية لتطبيق الهاتف المحمول، مما يضمن تجارب مستخدم سلسة وسلسة.

في حين أن البرمجة غير المتزامنة تقدم فوائد عديدة، فإنها تقدم أيضًا تعقيدًا إضافيًا للتعليمات البرمجية وتتطلب من المطورين أن يضعوا في اعتبارهم التحديات مثل رد الاتصال، وظروف السباق، ومعالجة الأخطاء. للتخفيف من هذه المخاوف، يجب على المطورين استخدام أفضل الممارسات عند تنفيذ تقنيات البرمجة غير المتزامنة، مثل استخدام آليات معالجة الأخطاء المناسبة، ونمطية التعليمات البرمجية لسهولة القراءة، وتنسيق تنفيذ المهام المتزامنة باستخدام آليات التزامن.

في الختام، تعد البرمجة غير المتزامنة نموذجًا قويًا في مجال تطوير البرمجيات، مما يتيح إنشاء تطبيقات عالية الكفاءة والاستجابة قادرة على تلبية متطلبات مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام. تقدر منصة AppMaster no-code المتزامنة وتدمجها في أساس عملية إنشاء التطبيقات الخاصة بها، مما يضمن أن التطبيقات الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول الناتجة تظهر باستمرار مستويات عالية من الأداء والاستجابة مع تقليل وقت التطوير الإجمالي والتكاليف.