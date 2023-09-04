تشير البرمجة الوصفية، في سياق نماذج البرمجة، إلى نهج متقدم للغاية لتطوير البرمجيات يسهل معالجة التعليمات البرمجية من خلال التعامل معها كبيانات. في الأساس، تدور البرمجة الوصفية حول كتابة التعليمات البرمجية لإنشاء أو تحليل أو تحويل تعليمات برمجية أخرى، وبالتالي تبسيط عملية تطوير البرمجيات لإنتاج تطبيقات قابلة للتخصيص وقابلة لإعادة الاستخدام وقابلة للصيانة. يظهر مفهوم البرمجة الوصفية عندما يسعى المطورون إلى أتمتة المهام المتكررة، وتقليل التعليمات البرمجية المعيارية، وتعزيز مستوى التجريد في برامجهم. تعتبر هذه الممارسة، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها سمة مميزة للغات البرمجة عالية المستوى، ضرورية لتطوير المترجمين، ومحرري الأكواد الذكية، والأطر، مما يسمح لمنصات تطوير البرمجيات مثل AppMaster بالظهور كأدوات قوية no-code لإنشاء تطبيقات متطورة.

تختلف تقنيات البرمجة الفوقية عبر لغات البرمجة والبنيات والبيئات المختلفة. ومع ذلك، يمكن تجميعها في فئتين رئيسيتين: وقت الترجمة ووقت التشغيل. تتضمن البرمجة الفوقية في وقت الترجمة تقنيات مثل إنشاء التعليمات البرمجية والقوالب ووحدات الماكرو، مما يؤدي إلى إنشاء تعليمات برمجية جديدة أثناء عملية التجميع. على العكس من ذلك، تتضمن البرمجة الفوقية في وقت التشغيل تغيير سلوك البرنامج أثناء تنفيذه، ودعم الانعكاس، والتقييم الجزئي، وتقييم التعليمات البرمجية الديناميكية. يعتمد الاختيار بين هذه التقنيات على لغة البرمجة المستخدمة ومتطلبات الأداء وبنية البرنامج الشاملة.

تتضمن أمثلة لغات البرمجة التي تدعم البرمجة الوصفية Lisp (مع دعم وحدات الماكرو الخاصة بها)، وRuby (مع فئاتها الوصفية وتقنيات mixin)، وPython (مع فئاتها التعريفية ومصمماتها)، وC++ (مع قوالبها). تمكن هذه اللغات المطورين من التعامل مع مهام البرمجة المعقدة بمزيد من التعبير والإيجاز، وبالتالي تقليل الوقت والموارد التي يستهلكها تطوير البرمجيات. لقد مهد الاستخدام المكثف لتقنيات البرمجة الوصفية في مثل هذه اللغات الطريق للغات الخاصة بالمجال (DSL) التي تم تكييفها مع صناعات محددة، مثل التمويل أو الاتصالات أو الرعاية الصحية. من خلال تضمين DSL في إطار عمل التطبيق، يمكن للمطورين الاستفادة من المرونة وقابلية التوسع للبرمجة الوصفية لإنشاء التعليمات البرمجية تلقائيًا أو حتى تمكين المستخدمين النهائيين من كتابة حلولهم الخاصة.

يكمن في قلب منصة AppMaster نهج مبتكر للبرمجة الوصفية التي تسخر قوة إنشاء التعليمات البرمجية التلقائية والتصميم المرئي لتقديم حل no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة. من خلال السماح للعملاء بإنشاء نماذج البيانات وعمليات الأعمال وREST API endpoints WSS بشكل مرئي، تعمل AppMaster على تبسيط عملية تطوير البرامج لتكون أسرع بعشر مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات من الطرق التقليدية. مع كل مشروع، يقوم AppMaster بإنشاء مجموعة كاملة من التطبيقات والوثائق والموارد، جاهزة للنشر على السحابة أو محليًا.

تمتد إستراتيجية البرمجة التعريفية المتطورة لـ AppMaster إلى ما هو أبعد من مجرد إنشاء التعليمات البرمجية لتشمل نمذجة التطبيقات وإدارة الموارد التلقائية والتكامل السلس مع التقنيات القياسية الصناعية مثل Go وVue3 وKotlin و Jetpack Compose و SwiftUI. وبالتالي، تُظهر تطبيقات AppMaster قابلية التوسع والصيانة والأداء الاستثنائي، مما يلبي متطلبات المؤسسات المختلفة وحالات الاستخدام عالية التحميل. علاوة على ذلك، فإن النهج الذي يعتمد على الخادم في النظام الأساسي يمكّن العملاء من تحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بتطبيقات الهاتف المحمول دون إرسال إصدارات جديدة إلى App Store أو Play Market، مما يعزز عملية التطوير سريعة الاستجابة والرشيقة.

في الختام، تلخص البرمجة الفوقية النهج التحويلي لتطوير البرمجيات الذي يتجاوز إنشاء التعليمات البرمجية والتلاعب لتمكين المطورين، وتعزيز الإنتاجية، وتقليل النفقات العامة. ومن خلال الاستفادة من تقنيات البرمجة الوصفية بطرق مبتكرة، تعمل منصات مثل AppMaster على إحداث ثورة في تطوير البرمجيات، مما يجعلها في متناول جمهور أوسع، وتخفيف الديون التقنية، وتمكين التكيف السريع مع المتطلبات المتغيرة. مع تطور مجال البرمجة الفوقية، سيستمر في تشكيل مشهد لغات البرمجة ومنهجياتها، مما يؤدي إلى تطوير أدوات وأطر أكثر كفاءة وتعبيرًا ومرونة لتطوير البرمجيات.