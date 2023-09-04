تشير البرمجة العامة إلى نموذج برمجة يسعى إلى تعميم الخوارزميات وهياكل البيانات، وتمكينها من العمل مع مجموعة واسعة من أنواع البيانات دون الحاجة إلى تحديدها بشكل صريح. وهو يعتمد على فكرة كتابة البرامج باستخدام كيانات مجردة، مثل الواجهات أو القوالب، والتي يمكن بعد ذلك إنشاء مثيل لها لإنشاء مثيلات للخوارزمية أو بنية البيانات لأنواع بيانات محددة. نموذج البرمجة هذا له جذوره في لغات البرمجة الوظيفية، مثل تعلم الآلة وهاسكل، حيث يتم استخدام تعدد الأشكال البارامترية والوظائف ذات الترتيب الأعلى لإنشاء تجريدات قابلة لإعادة الاستخدام.

مع تطور لغات البرمجة وتقنياتها، اكتسبت البرمجة العامة شعبية تدريجيًا وأصبحت جزءًا أساسيًا من لغات البرمجة الحديثة مثل C++ وJava وC# وPython. لقد أصبح الآن جانبًا مهمًا من تطوير البرمجيات، مما يؤثر بشكل كبير على الطريقة التي يقوم بها مهندسو البرمجيات بتصميم وتنفيذ المكتبات والأطر القابلة لإعادة الاستخدام، خاصة في مجال هياكل البيانات والخوارزميات.

تشمل الفوائد الأساسية للبرمجة العامة زيادة إمكانية إعادة استخدام التعليمات البرمجية والمرونة وقابلية الصيانة. باستخدام التجريدات العامة، يمكن للمطورين تقليل تكرار التعليمات البرمجية، وتسهيل مشاركة التعليمات البرمجية عبر المكونات المختلفة، وإنشاء أنظمة برمجية أكثر قابلية للتكيف وقابلة للصيانة. يساعد هذا النهج أيضًا المطورين في الحفاظ على الفصل بين الاهتمامات، حيث يمكنهم التركيز على المنطق الرئيسي للخوارزمية مع ترك تفاصيل أنواع البيانات والعمليات لعملية إنشاء مثيل.

في سياق منصة AppMaster no-code ، تم تضمين مبادئ البرمجة العامة في أدوات التصميم المرئي وسير العمل التي توفرها المنصة، مما يسمح للمطورين بإنشاء تطبيقات ومنطق أعمال دون الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية. وهذا يمكّن المستخدمين غير التقنيين من إنشاء تطبيقات متطورة مع الحد الأدنى من التدريب والخلفية في تطوير البرمجيات.

على سبيل المثال، كجزء من النظام الأساسي AppMaster ، يمكن للعملاء إنشاء مكونات عامة باستخدام أدوات مرئية تحدد السلوك والمظهر ومتطلبات البيانات. ويمكن بعد ذلك استخدام هذه المكونات عبر تطبيقات متعددة داخل النظام الأساسي، مما يضمن التوحيد وقابلية إعادة الاستخدام، مع تقليل الوقت المستغرق لإكمال مهام التطوير.

بالإضافة إلى ذلك، قدرة المنصة على توليد الكود المصدري لمختلف لغات البرمجة، مثل Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية، وVue3 Framework وJS/TS لتطبيقات الويب، وkotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام IOS لتطبيقات الهاتف المحمول، يوضح كذلك اعتماد مبادئ البرمجة العامة. توفر كل لغة من لغات البرمجة هذه دعمًا واسع النطاق لبنيات البرمجة العامة، مما يمكّن المستخدمين من تطوير حلول قوية وقابلة للتكيف باستخدام مجموعة واحدة من المخططات.

علاوة على ذلك، يتبنى AppMaster مبادئ البرمجة العامة ضمن بنيته التحتية من خلال توفير التكامل السلس مع قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL ودعم بنيات الخدمات الصغيرة القابلة للتطوير. ومن خلال القيام بذلك، فإنه يسمح للتطبيقات بالتوسيع أو التخفيض وفقًا لاحتياجات العمل، مما يضمن نشر الموارد بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة.

أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها المطورون عند استخدام البرمجة العامة هو تحقيق التوازن الصحيح بين التجريد والأداء. قد تؤدي المكونات العامة شديدة التجريد والقابلة لإعادة الاستخدام إلى بعض الحمل الزائد على الأداء بسبب عمليات التحقق من النوع في وقت التشغيل أو عمليات مسح النوع في بعض لغات البرمجة. ومع ذلك، مع التقدم في مواصفات اللغة وتحسينات المترجم، يمكن تقليل عبء الأداء هذا إلى حد كبير. في حالة AppMaster ، يتم تضمين تحسينات الأداء في التعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها، مما يضمن التنفيذ الأمثل للتطبيقات عبر سيناريوهات النشر المختلفة.

في الختام، تلعب البرمجة العامة دورًا مهمًا في تطوير البرامج الحديثة، مما يوفر فوائد مثل تحسين إمكانية إعادة استخدام التعليمات البرمجية وزيادة المرونة وقابلية الصيانة المحسنة. باستخدام منصات مثل AppMaster ، يتمتع المطورون بإمكانية الوصول إلى مجموعة من الأدوات القوية التي تستفيد من قوة البرمجة العامة لتبسيط عملية إنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية. من خلال تبني مبادئ البرمجة العامة، يمكّن AppMaster المطورين من جميع مستويات المهارات من إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وقوية وعالية الجودة لتلبية المتطلبات المتزايدة للشركات في العصر الرقمي.