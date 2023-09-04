البرمجة الرمزية، والتي يشار إليها غالبًا بالبرمجة التعريفية، هي نموذج برمجي يستخدم المنطق الرياضي والعلاقات والرموز لتمثيل المعرفة والمساعدة في حل المشكلات. بدلاً من التركيز على وصف تسلسل العمليات المطلوبة لإجراء العمليات الحسابية، كما هو الحال في البرمجة الحتمية، تؤكد البرمجة الرمزية على التعبير عن العلاقات والقيود بين هياكل البيانات، مع التركيز على "ماذا" بدلاً من "كيف".

في سياق نماذج البرمجة، غالبًا ما تتناقض البرمجة الرمزية مع البرمجة الإجرائية أو الحتمية، حيث تحدد البرامج إجراءات خطوة بخطوة لتحقيق أهدافها. بينما تركز البرمجة الحتمية على وصف تدفق التحكم، باستخدام بنيات مثل الحلقات والشروط لتوجيه التنفيذ، تركز البرمجة الرمزية على التعبير عن الحقائق حول المشكلة والسماح للتنفيذ باستخلاص النتائج اللاحقة بشكل طبيعي من المعلومات المقدمة.

إحدى المزايا الرئيسية للبرمجة الرمزية هي قدرتها على توفير مستوى أعلى من التجريد، مما يسهل التفكير في التعليمات البرمجية وتقليل احتمالية الأخطاء. من خلال التعبير عن العلاقات والقيود بشكل مباشر، تسمح البرمجة الرمزية للمطورين بالتركيز على نمذجة المشكلة ومواصفاتها، مما يسمح للنظام الأساسي بالتعامل مع تنفيذ الخوارزمية وتنفيذها.

هناك العديد من لغات البرمجة والأطر التي تستخدم نموذج البرمجة الرمزية، مثل Prolog، Lisp، وHaskell. Prolog، على سبيل المثال، هي لغة برمجة منطقية تسمح للمطورين بالتعبير عن العلاقات والحقائق حول مجالات المشاكل، في حين أن التنفيذ يستنتج تلقائيًا ويستمد حقائق جديدة بناءً على المعلومات الأولية. وعلى المنوال نفسه، تستفيد Lisp، وهي لغة برمجة وظيفية، من الحساب الرمزي لمعالجة هياكل البيانات وتنفيذ عمليات معقدة عليها باستخدام تركيب موجز وسليم رياضيًا. هاسكل، وهي لغة برمجة وظيفية أخرى، تستخدم الكتابة القوية والتقييم البطيء لتمكين التفكير الرمزي وتسهيل بناء البرامج بكفاءة.

يمكن أن تكون البرمجة الرمزية مفيدة في مجموعة واسعة من مجالات المشكلات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والأنظمة الخبيرة، والبرمجة المنطقية المقيدة، والرياضيات الرمزية، من بين أمور أخرى. يسهل المستوى الأعلى من التجريد الذي توفره لغات البرمجة التصريحية تطوير الأنظمة المعقدة مع تقليل هامش الخطأ وتحسين إمكانية الصيانة. على وجه الخصوص، يسمح استخدام البرمجة الرمزية في الذكاء الاصطناعي للمطورين بإنشاء أنظمة تمثيل المعرفة ومحركات التفكير التي يمكن تطبيقها على معالجة اللغة الطبيعية، والتعلم الآلي، وإثبات النظرية الآلية.

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في الختام، البرمجة الرمزية، باعتبارها نموذج برمجة، توفر وسيلة قوية للتعبير عن العلاقات والقيود المعقدة المتأصلة في مجالات المشاكل المختلفة. بفضل مستواها الأعلى من التجريد والطبيعة التصريحية، تمكن البرمجة الرمزية المطورين من التركيز على نمذجة المشكلات بدلاً من تفاصيل التنفيذ ذات المستوى المنخفض. يعد AppMaster مثالًا ممتازًا لكيفية تطبيق هذا النموذج على منصة no-code ، مما يسمح للمستخدمين بتصميم نماذج البيانات والعمليات التجارية بشكل مرئي لتطبيقات الويب والجوال والتطبيقات الخلفية. من خلال تبني نقاط القوة في البرمجة الرمزية، يعمل AppMaster على تمكين المطورين من إنشاء تطبيقات عالية الجودة وقابلة للتطوير بسرعة غير مسبوقة وبهامش خطأ منخفض.