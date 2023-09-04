البرمجة الشيئية (OOP)

البرمجة كائنية التوجه (OOP) هي نموذج في تطوير البرمجيات يركز على تحديد هياكل البيانات (المعروفة باسم الكائنات) وسلوكياتها (الطرق) من خلال تنظيمها في فئات وفئات فرعية، والتي تمثل كيانات العالم الحقيقي وعلاقاتها. في جوهرها، تتيح مبادئ OOP التجريد، والتغليف، والميراث، وتعدد الأشكال، مما يعزز إمكانية إعادة استخدام التعليمات البرمجية، وقابلية التوسع، وقابلية الصيانة. يتم استخدام OOP على نطاق واسع في العديد من لغات البرمجة مثل Java وC++ وPython وRuby وغيرها.

يهدف OOP إلى تحسين التنظيم المنطقي داخل قواعد التعليمات البرمجية من خلال مفهوم التجريد. التجريد هو عملية تمثيل الخصائص والسلوكيات الأساسية للكيان مع حذف التفاصيل غير ذات الصلة. كمثال لكيان في العالم الحقيقي، دعونا نفكر في السيارة. تتمتع السيارة بخصائص مثل الطراز والطراز واللون، وسلوكيات مثل التسارع والكبح. يسمح OOP لمطوري البرامج بإنشاء فئة تسمى "السيارة" بسمات وأساليب تعكس هذه الخصائص والسلوكيات، وبالتالي تجريد مفهوم السيارة داخل البرنامج البرمجي.

التغليف هو مبدأ مهم آخر في OOP، والذي يفرض فصل الحالة الداخلية للكائن عن واجهته الخارجية. من خلال تقييد الوصول المباشر إلى سمات الكائن وكشف الأساليب الضرورية فقط، يعزز التغليف الاستخدام السليم للكائنات ويقلل من احتمالية إدخال أخطاء بسبب المعالجة غير المقصودة للبيانات الداخلية. على سبيل المثال، كائن من فئة السيارة لا ينبغي أن يسمح بالتعديل المباشر لخاصية السرعة الخاصة به ولكن يجب أن يقدم طريقة مثل "التسارع" لزيادة السرعة ضمن قيود السلامة المحددة.

يعمل OOP أيضًا على تبسيط إعادة استخدام التعليمات البرمجية ومشاركتها من خلال مفهوم الميراث. يتضمن الوراثة إنشاء فئات جديدة، تُعرف باسم الفئات الفرعية، المستمدة من الفئات الموجودة، والتي تسمى الفئات الفائقة أو الفئات الأصلية. ترث الفئات الفرعية سمات وأساليب الفئات الفائقة الخاصة بها، ويمكن للمطورين توسيعها أو تجاوزها حسب الحاجة. يشجع هذا الهيكل الهرمي على إعادة استخدام الوظائف عبر فئات مختلفة، مما يقلل من التكرار ويعزز اتساق التعليمات البرمجية. على سبيل المثال، قد نشتق فئات فرعية مثل "Sedan" و"SUV" من فئة السيارات الفائقة، ونرث خصائصها وسلوكياتها الأساسية مع إضافة ميزات فريدة خاصة بكل نوع.

يعد تعدد الأشكال ركيزة أخرى من ركائز OOP التي تتيح تنفيذًا متعددًا للسلوك بناءً على نوع الكائن. يسمح هذا المفهوم بمعاملة الكائنات من فئات مختلفة ككائنات من فئة فائقة مشتركة، وبالتالي تعزيز المرونة وقابلية التوسع وقابلية الصيانة. يتم تحقيق تعدد الأشكال من خلال تجاوز الطريقة أو من خلال الواجهات. على سبيل المثال، فكر في فئة ParkingLot التي يمكنها استيعاب السيارات والدراجات النارية والشاحنات. من خلال تحديد "مركبة" فئة فائقة مشتركة لجميع هذه الأنواع، يمكن لفئة ParkingLot إدارة المركبات بشكل عام، مما يسمح لكل نوع بعرض سلوكيات متخصصة عند الحاجة.

في منصة AppMaster no-code ، نقوم بدمج مبادئ OOP في جميع مشاريعنا، مما يضمن أن التطبيقات التي تم إنشاؤها تستفيد من فوائد هذا النموذج. من خلال إنشاء نماذج البيانات بشكل مرئي، يمكن للمطورين الذين يستخدمون AppMaster تعريف الكائنات وعلاقاتها مع الالتزام بأفضل ممارسات التجريد والتغليف والميراث وتعدد الأشكال. يعمل مصمم BP المتكامل الخاص بنا على تعزيز الالتزام بمبادئ OOP من خلال تمكين تعريف منطق الأعمال المتعلق بالكائنات التي تم إنشاؤها والعمليات المرتبطة بها.

عندما ينشر العملاء تطبيقاتهم على منصة AppMaster ، يستخدم كود المصدر الذي تم إنشاؤه لغات OOP المعتمدة على نطاق واسع مثل Go وVue3 وKotlin و SwiftUI ، مما يضمن التوافق مع ممارسات هندسة البرمجيات الحديثة وتسهيل التكامل السلس مع أنظمة البرامج الأخرى. علاوة على ذلك، تقوم منصتنا بإنشاء تطبيقات أصلية حقيقية تلتزم بنموذج OOP، والذي يضمن أن التطبيقات قابلة للصيانة والتوسيع والتعديل بسهولة بواسطة المطورين الذين يختارون العمل مباشرة مع الكود المصدري.

في الختام، البرمجة كائنية التوجه (OOP) هي نموذج يعزز بشكل كبير تطوير البرمجيات من خلال تعزيز التنظيم الفعال والمواءمة المنطقية للتعليمات البرمجية مع مفاهيم العالم الحقيقي. من خلال الاستفادة من التجريد، والتغليف، والميراث، وتعدد الأشكال، يعزز OOP إمكانية إعادة استخدام التعليمات البرمجية، وقابلية الصيانة، وقابلية التوسع. يستفيد المطورون الذين يستخدمون منصة AppMaster من الدمج السلس لمبادئ OOP أثناء إنشاء تطبيقات الويب والجوال والواجهة الخلفية التي يسهل تعديلها وتوسيع نطاقها وفقًا للمتطلبات المتغيرة.