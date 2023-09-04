البرمجة المستندة إلى النموذج

البرمجة المستندة إلى النماذج (MDP) هي نموذج في تطوير البرمجيات يركز على إنشاء تجريد عالي المستوى لمنطق التطبيق الأساسي، ونماذج البيانات، وسلوك النظام، وإنشاء كود المصدر من النماذج التي تم التحقق من صحتها. الهدف الأساسي لـ MDP هو تمكين تطوير البرامج وصيانتها وإعادة استخدامها بشكل أسرع وأكثر كفاءة من خلال التركيز على تمثيلات أكثر تجريدًا ويمكن قراءتها بواسطة الإنسان للنظام. يتوافق هذا النهج مع مبادئ التصميم المبني على المجال (DDD)، حيث يركز المطورون على مجال الأعمال، وحل مشكلات العالم الحقيقي دون التورط في تفاصيل البرمجة منخفضة المستوى.

في MDP، يقوم المطورون بإنشاء تمثيل مجرد أو نموذج للنظام، مع التقاط مفاهيمه الأساسية وعلاقاته وأنماطه السلوكية. يتم تعريف هذه النماذج باستخدام لغة نمذجة محددة أو تدوين، يعتمد عادةً على نماذج خاصة بالمجال (DSMs) أو لغة النمذجة الموحدة (UML) أو تمثيلات رسومية أو نصية أخرى. يتم بعد ذلك تحويل النماذج إلى كود مصدر قابل للتنفيذ من خلال عملية إنشاء الكود، والتي يمكن أن تكون يدوية أو شبه تلقائية أو أوتوماتيكية بالكامل.

استخدام MDP واضح في العديد من الصناعات، بما في ذلك الطيران والسيارات والخدمات المصرفية والرعاية الصحية والاتصالات. فهو يساعد على معالجة التعقيد المتزايد لأنظمة البرمجيات والضغط المتزايد على فرق تطوير البرمجيات لتقديم تطبيقات عالية الجودة وقابلة للتطوير وقابلة للصيانة ضمن أطر زمنية وميزانيات ضيقة. أظهرت الأبحاث أن MDP يمكنه زيادة الإنتاجية بما يصل إلى 10 مرات وتقليل تكاليف التطوير بما يصل إلى ثلاث مرات مقارنة بأساليب البرمجة التقليدية مثل البرمجة الشيئية (OOP) والبرمجة الإجرائية.

أحد الأمثلة البارزة على MDP عمليًا هو النظام الأساسي AppMaster no-code . فهو يتيح للعملاء إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة من خلال إنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات) بشكل مرئي ومنطق الأعمال (المحدد كعمليات الأعمال) عبر مصمم BP المرئي وREST API ونقاط نهاية WSS. بالنسبة لتطبيقات الويب والهاتف المحمول، يمكن للمستخدمين إنشاء واجهة مستخدم مع وظيفة drag-and-drop ، وتحديد منطق العمل لكل مكون، وجعل التطبيق تفاعليًا بالكامل. يدعم AppMaster العديد من التقنيات الحديثة، بما في ذلك Go (golang) للواجهة الخلفية، وVue3 Framework وJS/TS لتطبيقات الويب، وKotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS.

لقد أحدث AppMaster ثورة في عملية تطوير البرامج من خلال دمج مبادئ MDP في جوهرها. فهو يمكّن غير المبرمجين ومطوري البرامج المحترفين على حدٍ سواء من إنشاء التطبيقات وصيانتها وتعديلها بسرعة وكفاءة وبتكلفة معقولة. ومن خلال إنشاء التطبيقات من الصفر، فإنه يلغي الديون التقنية، مما يسمح للمطورين بالتركيز على تحسين تطبيقاتهم وتطويرها بمرور الوقت دون القلق بشأن مشكلات التعليمات البرمجية القديمة.

أحد الجوانب الأساسية في MDP هو عملية إنشاء التعليمات البرمجية، والتي تعتمد على تحويلات النماذج وأدوات إنشاء التعليمات البرمجية. تتوفر العديد من هذه الأدوات، بما في ذلك الحلول مفتوحة المصدر والتجارية والمملوكة. يمكنهم تطبيق تقنيات تحويل مختلفة، مثل التحويلات المستندة إلى القواعد، وإنشاء التعليمات البرمجية المستندة إلى القالب، والأساليب المخصصة. يعتمد اختيار الأداة المناسبة على الاحتياجات المحددة وتعقيد وحجم المشروع، بالإضافة إلى مستوى الخبرة والإلمام لدى فريق التطوير بلغة نمذجة معينة ومجموعة الأدوات.

يواجه MDP بعض التحديات والقيود المحتملة أيضًا. على سبيل المثال، قد يكون هناك منحنى تعليمي مرتبط باعتماد لغات وأدوات وتقنيات النمذجة الجديدة. قد يواجه المطورون أيضًا تحديات في فهم التعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والحفاظ عليها، خاصة إذا لم تكن أدوات إنشاء التعليمات البرمجية مصممة جيدًا أو موثقة جيدًا أو يتم تحديثها بشكل متكرر. ومع ذلك، مع نضوج أدوات ومنصات برنامج تطوير البلديات، من المتوقع أن تتضاءل هذه التحديات بمرور الوقت.

بشكل عام، توفر البرمجة المستندة إلى النماذج نهجًا واعدًا لإدارة التعقيد المتزايد لتطوير البرمجيات في مختلف الصناعات وحالات الاستخدام. من خلال الاستفادة من قوة التجريد والتصور والأتمتة، يسمح MDP للمطورين بالتركيز على مشاكل العالم الحقيقي وتقديم القيمة للعملاء، بدلاً من قضاء الوقت في تفاصيل البرمجة منخفضة المستوى. يجسد النظام الأساسي AppMaster no-code إمكانات MDP، مما يوفر حلاً سهل الوصول إليه ومرنًا وفعالًا لبناء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية عالية الجودة لمجموعة واسعة من متطلبات العمل.