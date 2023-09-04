برمجة الجوال

تشير برمجة الهاتف المحمول، في سياق نماذج البرمجة، إلى عملية تطوير تطبيقات البرامج للأجهزة المحمولة، مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء. يهدف هذا النوع من تطوير البرامج إلى إنشاء تطبيقات تعمل على أنظمة تشغيل مختلفة للهواتف المحمولة، بما في ذلك Android وiOS وغيرها من الأنظمة الأساسية الأقل شهرة. تشتمل برمجة الأجهزة المحمولة عمومًا على نهجين أساسيين - التطوير الأصلي والمشترك بين الأنظمة الأساسية.

يتضمن تطوير تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية كتابة تعليمات برمجية خاصة بالمنصة لكل نظام تشغيل، باستخدام اللغات وأدوات التطوير التي توفرها الأنظمة الأساسية المعنية. على سبيل المثال، تتم كتابة تطبيقات Android عادةً بلغة Kotlin أو Java، بينما تتم برمجة تطبيقات iOS بلغة Swift أو Objective-C.

في المقابل، يتضمن التطوير عبر الأنظمة الأساسية كتابة قاعدة تعليمات برمجية واحدة يمكن تجميعها ونشرها عبر منصات متعددة. تشمل أطر العمل الشائعة عبر الأنظمة الأساسية Xamarin وReact Native وFlutter، والتي تستخدم لغات مثل C# وJavaScript وDart، على التوالي. في حين أن التطوير عبر الأنظمة الأساسية يمكن أن يوفر توفيرًا في التكاليف وأوقات تطوير أسرع، إلا أن التطوير الأصلي يظل الخيار المفضل للعديد من المطورين نظرًا لفوائد الأداء والالتزام بإرشادات التصميم الخاصة بكل نظام أساسي.

تشمل برمجة الهاتف المحمول أيضًا تطوير تطبيقات الويب التقدمية (PWAs)، وهي تطبيقات ويب يمكن تثبيتها على جهاز المستخدم والوصول إليها دون الاتصال بالإنترنت. تم إنشاء PWAs باستخدام تقنيات الويب القياسية مثل HTML وCSS وJavaScript، وهي متوافقة مع المتصفحات الحديثة عبر أجهزة متعددة. يسمح هذا الأسلوب بمدى وصول أكبر وسهولة التوزيع ولكنه قد يعاني من انخفاض الأداء ومحدودية الوصول إلى ميزات الجهاز الأصلي مقارنة بالتطبيقات الأصلية.

أحد الجوانب الحاسمة لبرمجة الأجهزة المحمولة هو معالجة التحديات والقيود الفريدة التي تفرضها الأجهزة المحمولة، مثل محدودية الطاقة والذاكرة وموارد التخزين، بالإضافة إلى الاتصال المتغير بالشبكة. ونتيجة لذلك، يجب على مطوري الأجهزة المحمولة تحسين تطبيقاتهم لضمان الأداء العالي والحد الأدنى من استهلاك البطارية مع الحفاظ على واجهة سريعة الاستجابة وسهلة الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليهم تنفيذ معالجة سلسة للمقاطعات، مثل المكالمات الواردة والإشعارات، والتأكد من مزامنة البيانات للحصول على تجارب مستخدم سلسة عبر الأجهزة.

مع استمرار نمو سوق تطبيقات الهاتف المحمول، يجب على المطورين أيضًا التنقل بين إرشادات النظام الأساسي المتطورة باستمرار وأفضل الممارسات، إلى جانب التحديثات المتكررة لكل من الأجهزة وأنظمة التشغيل. وفقًا لـ Statista، اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2021، كان هناك ما يقرب من 3.48 مليون تطبيق متاح على Google Play وحوالي 2.22 مليون تطبيق على متجر تطبيقات Apple. يشير هذا إلى وجود بيئة تنافسية شديدة، وتطلب الابتكار، والتركيز على تقديم القيمة للمستخدمين لتحقيق النجاح باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول.

في سياق AppMaster ، تعمل المنصة no-code على تبسيط وتبسيط عملية برمجة الهاتف المحمول، مما يتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. باستخدام الأدوات المرئية القوية والمصممين AppMaster ، يمكن للمستخدمين إنشاء مكونات واجهة المستخدم باستخدام وظيفة drag-and-drop ، وتصميم منطق الأعمال للمكونات الفردية، ونشر التطبيقات الكاملة على App Store وPlay Market.

يسمح نهج AppMaster القائم على الخادم بإجراء تحديثات في الوقت الفعلي لواجهة مستخدم تطبيقات الهاتف المحمول والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) دون إرسال إصدارات جديدة إلى منصات التوزيع. ويضمن ذلك التكرار السريع واتباع نهج أكثر مرونة لتطوير الأجهزة المحمولة، مما يمكّن المستخدمين من الاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة وتعليقات المستخدمين بشكل أكثر كفاءة. علاوة على ذلك، تستخدم التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster Kotlin و Jetpack Compose لتطوير Android و SwiftUI لتطوير iOS، مما يضمن توافق التطبيقات مع ممارسات التطوير الحديثة وإرشادات النظام الأساسي.

لتلخيص ذلك، تشمل برمجة الأجهزة المحمولة مجموعة من التقنيات والنماذج والأساليب لتطوير التطبيقات البرمجية للأجهزة المحمولة. فهو يتطلب فهم ومعالجة التحديات الفريدة التي تطرحها منصات الهاتف المحمول والاستفادة من أفضل الممارسات لإنشاء تطبيقات عالية الجودة تركز على المستخدم. مع منصات مثل AppMaster ، يصبح تطوير الأجهزة المحمولة أكثر سهولة وسلاسة، مما يتيح تطوير التطبيقات بسرعة وفعالية من حيث التكلفة دون الحاجة إلى خبرة برمجية متعمقة أو موارد واسعة النطاق.