لا يوجد كود الخلفية </ h2>

يشير No-Code Backend إلى عملية تطوير الواجهة الخلفية التي لا تتطلب مهارات ترميز أو برمجة تقليدية. إنه يمكّن الأفراد ذوي الخبرة الفنية المحدودة أو معدومة من إنشاء وإدارة البنية التحتية للواجهة الخلفية لتطبيق ما باستخدام واجهات مرئية وأدوات بديهية.

أحدث ظهور No-Code Backend ثورة في تطوير البرمجيات من خلال تمكين المستخدمين غير التقنيين من إنشاء ونشر أنظمة خلفية قوية دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية معقدة. يزيل هذا النهج الحواجز التقليدية للدخول إلى تطوير الواجهة الخلفية ، مثل الحاجة إلى معرفة تشفير واسعة النطاق أو الاعتماد على فريق تطوير الخلفية المخصص.

باستخدام الأنظمة الأساسية No-Code Backend ، يمكن للمستخدمين إنشاء نماذج بيانات بشكل مرئي ، وتحديد منطق الأعمال ، وتكوين endpoints REST API و Web Socket Server (WSS). تتضمن العملية عمومًا وظيفة السحب والإفلات ، وبناة النماذج ، والأدوات المرئية الأخرى لتحديد السلوك المطلوب للواجهة الخلفية.

من خلال الاستفادة من أدوات No-Code Backend ، يمكن للمستخدمين إنشاء نماذج أولية بسرعة وتكرارها على وظائف الواجهة الخلفية لتطبيقهم. يمكنهم التركيز على النتائج المرجوة ومنطق العمل بدلاً من الانغماس في التفاصيل الفنية منخفضة المستوى. لا يتيح هذا النهج دورات تطوير أسرع فحسب ، بل يسمح أيضًا بإجراء المزيد من التجارب والتكرار.

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لـ No-Code Backend في قدرتها على إنشاء كود المصدر وتجميع التطبيقات تلقائيًا. تأخذ الأنظمة الأساسية No-code التصميمات والتكوينات المرئية التي أنشأها المستخدمون ، وتقوم بإنشاء كود المصدر الضروري ، وتجميع التطبيقات ، وتشغيل الاختبارات.

غالبًا ما تستند التعليمات البرمجية المصدر التي تم إنشاؤها إلى لغات البرمجة وأطر العمل والمكتبات المتوافقة مع معايير الصناعة. على سبيل المثال ، يستخدم AppMaster Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية ، و Vue3 framework و JS / TS لتطبيقات الويب ، و Kotlin مع Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS في حالة تطبيقات الهاتف المحمول. وهذا يضمن أن التطبيقات الناتجة ليست فقط مثيرة للإعجاب من الناحية المرئية ولكنها أيضًا قوية وفعالة.

توفر منصات No-Code Backend عادةً إمكانات تكامل مع واجهات برمجة تطبيقات وقواعد بيانات مختلفة. تتيح هذه المرونة التكامل السلس مع الأنظمة الحالية والقدرة على الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات والوظائف الخارجية.

بالإضافة إلى ذلك ، غالبًا ما تنشئ الأنظمة الأساسية No-Code Backend وثائق ، مثل وثائق OpenAPI (Swagger) ، endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات. تساعد هذه الوثائق المطورين على فهم بنية الواجهة الخلفية وتسهيل التعاون وتبسيط عملية الحفاظ على الواجهة الخلفية للتطبيق وتوسيعها في المستقبل.

علاوة على ذلك ، تعد قابلية تطوير تطبيقات No-Code Backend ميزة جديرة بالملاحظة. نظرًا لأن هذه التطبيقات عادةً ما تكون عديمة الحالة ويتم تجميعها في ثنائيات خلفية ، فيمكنها التعامل مع أعباء العمل على مستوى المؤسسة وسيناريوهات حركة المرور العالية. يتم تحقيق قابلية التوسع هذه من خلال الاستفادة من مزايا الأداء وقابلية التوسع لتقنيات مثل Go (golang) ، مما يجعلها مناسبة لحالات الاستخدام المتطلبة.

ميزة أخرى لـ No-Code Backend هي زيادة سرعة التطوير. يمكن أن يكون الترميز التقليدي عملية تستغرق وقتًا طويلاً ، لا سيما عندما يتعلق الأمر بوظائف الواجهة الخلفية المعقدة. توفر منصات No-Code Backend واجهات مرئية ومكونات مسبقة الصنع تتيح للمستخدمين إنشاء نماذج أولية واختبارها وتكرارها بسرعة على منطقهم الخلفي. يمكن للمستخدمين الاستفادة من قوة أدوات drag-and-drop ومكتبات القوالب لإنشاء الوظيفة المطلوبة وتخصيصها دون الحاجة إلى معرفة واسعة بالشفرة. تمكّن عملية التطوير المتسارعة هذه الشركات من طرح تطبيقاتها في السوق بشكل أسرع ، والبقاء في صدارة المنافسة ، والاستجابة بسرعة لاحتياجات السوق المتغيرة.

علاوة على ذلك ، تعمل منصات No-Code Backend على تعزيز التعاون وتمكين المطورين المواطنين داخل المنظمات. المطورون المواطنون هم أفراد قد لا تكون لديهم خلفيات ترميز رسمية ولكنهم يمتلكون معرفة خاصة بالمجال وقادرون على إنشاء تطبيقات لحل تحديات الأعمال. من خلال القضاء على الحاجة إلى الترميز المعقد ، تسمح منصات No-Code Backend للمطورين المواطنين بالمشاركة بنشاط في عملية التطوير. هذا لا يقلل فقط من العبء على فرق تكنولوجيا المعلومات والتطوير ، بل يعزز أيضًا قدرًا أكبر من الابتكار وخفة الحركة داخل المؤسسات.

توفر No-Code Backend أيضًا مستوى من المرونة قد تكافح منهجيات التشفير التقليدية لتحقيقه. باستخدام AppMaster ، على سبيل المثال ، يمكن للمستخدمين بسهولة إجراء تغييرات على مفاتيح واجهة المستخدم والمنطق وواجهة برمجة التطبيقات لتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بهم دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى App Store أو Play Market. يمكّن هذا النهج القائم على الخادم الشركات من التحديث والتكرار بسرعة على تطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بهم ، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة والقدرة على التكيف مع احتياجات المستخدم المتطورة.

غالبًا ما توفر منصات No-Code Backend عروضًا وخصومات خاصة للشركات الناشئة والمؤسسات التعليمية والمنظمات غير الربحية والمبادرات مفتوحة المصدر. يعزز هذا الالتزام بدعم مختلف قطاعات المجتمع من إمكانية الوصول إلى هذه المنصات والقدرة على تحمل تكاليفها. إنه يمكّن مجموعة أوسع من المؤسسات والأفراد من الاستفادة من مزايا No-Code Backend ، ودفع الابتكار وتمكين المزيد من الأشخاص لتحويل أفكارهم إلى واقع.

ظهرت No-Code Backend كنموذج قوي يمكّن المستخدمين غير التقنيين من إنشاء البنى التحتية الخلفية ونشرها وإدارتها دون الحاجة إلى الترميز التقليدي. توفر الأنظمة No-code الأدوات والوظائف اللازمة لإنشاء تطبيقات خلفية قوية بشكل مرئي ، مما يتيح دورات تطوير أسرع ، وتوفير كبير في التكاليف ، وزيادة التعاون ، والمرونة. مع القدرة على التكرار بسرعة ، يمكن للمؤسسات طرح تطبيقاتها بسرعة في السوق والاستجابة للاحتياجات المتغيرة والبقاء في صدارة المنافسة. علاوة على ذلك ، فإن توفر العروض الخاصة يجعل No-Code Backend متاحًا للشركات الناشئة والمؤسسات التعليمية والمنظمات غير الربحية والمبادرات مفتوحة المصدر ، مما يعزز الابتكار ويقود التغيير الإيجابي.