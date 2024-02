No-Code Backend bezieht sich auf den Backend-Entwicklungsprozess , der keine herkömmlichen Codierungs- oder Programmierkenntnisse erfordert. Es ermöglicht Personen mit begrenztem oder keinem technischen Fachwissen, die Backend-Infrastruktur einer Anwendung mithilfe visueller Schnittstellen und intuitiver Tools aufzubauen und zu verwalten.

Das Aufkommen des No-Code Backends hat die Softwareentwicklung revolutioniert, indem es technisch nicht versierten Benutzern die Möglichkeit gibt, robuste Backend-Systeme zu erstellen und bereitzustellen, ohne komplexen Code schreiben zu müssen. Dieser Ansatz beseitigt die herkömmlichen Eintrittsbarrieren für die Backend-Entwicklung, wie z. B. die Notwendigkeit umfangreicher Programmierkenntnisse oder die Abhängigkeit von einem dedizierten Backend-Entwicklungsteam.

Mit No-Code Backend-Plattformen können Benutzer Datenmodelle visuell erstellen, Geschäftslogik definieren und REST-API- und Web Socket Server (WSS) endpoints konfigurieren. Der Prozess umfasst im Allgemeinen Drag-and-Drop-Funktionen , Formularersteller und andere visuelle Tools, um das gewünschte Verhalten des Backends zu definieren.

Durch die Nutzung von No-Code Backend-Tools können Benutzer schnell Prototypen erstellen und die Backend-Funktionalität ihrer Anwendung iterieren. Sie können sich auf die gewünschten Ergebnisse und die Geschäftslogik konzentrieren, anstatt sich in untergeordneten technischen Details zu verlieren. Dieser Ansatz ermöglicht nicht nur schnellere Entwicklungszyklen, sondern auch mehr Experimente und Iterationen.

Einer der Hauptvorteile des No-Code Backends ist seine Fähigkeit, Quellcode zu generieren und Anwendungen automatisch zu kompilieren. No-code Plattformen übernehmen die von Benutzern erstellten visuellen Designs und Konfigurationen, generieren den erforderlichen Quellcode, kompilieren die Anwendungen und führen Tests durch.

Der generierte Quellcode basiert häufig auf branchenüblichen Programmiersprachen, Frameworks und Bibliotheken. AppMaster nutzt beispielsweise Go (Golang) für Backend-Anwendungen, das Vue3-Framework und JS/TS für Webanwendungen und Kotlin mit Jetpack Compose für Android und SwiftUI für iOS für mobile Anwendungen. Dadurch wird sichergestellt, dass die resultierenden Anwendungen nicht nur optisch beeindruckend, sondern auch leistungsstark und performant sind.

No-Code Backend-Plattformen bieten typischerweise Integrationsmöglichkeiten mit verschiedenen APIs und Datenbanken. Diese Flexibilität ermöglicht eine nahtlose Integration in bestehende Systeme und die Möglichkeit, eine breite Palette externer Dienste und Funktionalitäten zu nutzen.

Darüber hinaus generieren No-Code Backend-Plattformen häufig Dokumentationen, wie z. B. OpenAPI-Dokumentation (Swagger), für die endpoints und Datenbankschema-Migrationsskripts. Diese Dokumentation hilft Entwicklern, die Backend-Struktur zu verstehen, erleichtert die Zusammenarbeit und vereinfacht den Prozess der zukünftigen Wartung und Erweiterung des Backends der Anwendung.

Darüber hinaus ist die Skalierbarkeit von No-Code Backend-Anwendungen ein bemerkenswerter Vorteil. Da diese Anwendungen in der Regel zustandslos sind und in Backend-Binärdateien kompiliert werden, können sie Arbeitslasten auf Unternehmensebene und Szenarien mit hohem Datenverkehr bewältigen. Diese Skalierbarkeit wird durch die Nutzung der Leistungs- und Skalierbarkeitsvorteile von Technologien wie Go (Golang) erreicht, wodurch sie für anspruchsvolle Anwendungsfälle geeignet sind.

Ein weiterer Vorteil von No-Code Backend ist die erhöhte Entwicklungsgeschwindigkeit. Traditionelles Codieren kann ein zeitaufwändiger Prozess sein, insbesondere wenn es um komplexe Backend-Funktionalitäten geht. No-Code Backend-Plattformen bieten visuelle Schnittstellen und vorgefertigte Komponenten, die es Benutzern ermöglichen, ihre Backend-Logik schnell zu prototypisieren, zu testen und zu iterieren. Benutzer können die Leistungsfähigkeit von drag-and-drop Tools und Vorlagenbibliotheken nutzen, um die gewünschte Funktionalität zu erstellen und anzupassen, ohne dass umfangreiche Programmierkenntnisse erforderlich sind. Dieser beschleunigte Entwicklungsprozess ermöglicht es Unternehmen, ihre Anwendungen schneller auf den Markt zu bringen, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein und schnell auf sich ändernde Marktanforderungen zu reagieren.

Darüber hinaus fördern No-Code Backend-Plattformen die Zusammenarbeit und stärken Bürgerentwickler innerhalb von Organisationen. Bürgerentwickler sind Personen, die möglicherweise keinen formalen Programmierhintergrund haben, aber über domänenspezifisches Wissen verfügen und in der Lage sind, Anwendungen zur Lösung geschäftlicher Herausforderungen zu erstellen. Da keine komplexe Codierung erforderlich ist, ermöglichen No-Code Backend-Plattformen Bürgerentwicklern die aktive Teilnahme am Entwicklungsprozess. Dies reduziert nicht nur die Belastung der IT- und Entwicklungsteams, sondern fördert auch mehr Innovation und Agilität innerhalb von Organisationen.

No-Code Backend bietet außerdem ein Maß an Flexibilität, das herkömmliche Codierungsansätze möglicherweise nur schwer erreichen können. Mit AppMaster können Benutzer beispielsweise problemlos Änderungen an der Benutzeroberfläche, der Logik und den API-Schlüsseln ihrer mobilen Anwendungen vornehmen, ohne neue Versionen im App Store oder Play Market einreichen zu müssen. Dieser servergesteuerte Ansatz ermöglicht es Unternehmen, ihre mobilen Anwendungen schnell zu aktualisieren und zu iterieren, wodurch ein nahtloses Benutzererlebnis und die Möglichkeit zur Anpassung an sich ändernde Benutzeranforderungen gewährleistet werden.

No-Code Backend-Plattformen bieten häufig Sonderangebote und Rabatte für Startups, Bildungseinrichtungen, gemeinnützige Organisationen und Open-Source-Initiativen. Dieses Engagement zur Unterstützung verschiedener Bereiche der Gemeinschaft verbessert die Zugänglichkeit und Erschwinglichkeit dieser Plattformen weiter. Es ermöglicht einem breiteren Spektrum von Organisationen und Einzelpersonen, die Vorteile des No-Code Backends zu nutzen, Innovationen voranzutreiben und mehr Menschen in die Lage zu versetzen, ihre Ideen in die Realität umzusetzen.

No-Code Backend hat sich zu einem leistungsstarken Paradigma entwickelt, das es technisch nicht versierten Benutzern ermöglicht, Backend-Infrastrukturen zu erstellen, bereitzustellen und zu verwalten, ohne dass herkömmliche Codierung erforderlich ist. No-code Plattformen bieten die Tools und Funktionen, die für die visuelle Erstellung robuster Backend-Anwendungen erforderlich sind, und ermöglichen so schnellere Entwicklungszyklen, erhebliche Kosteneinsparungen, verbesserte Zusammenarbeit und Flexibilität. Mit der Fähigkeit zur schnellen Iteration können Unternehmen ihre Anwendungen schnell auf den Markt bringen, auf sich ändernde Anforderungen reagieren und der Konkurrenz einen Schritt voraus sein. Darüber hinaus macht die Verfügbarkeit von Sonderangeboten das No-Code Backend für Start-ups, Bildungseinrichtungen, gemeinnützige Organisationen und Open-Source-Initiativen zugänglich, was Innovationen fördert und positive Veränderungen vorantreibt.