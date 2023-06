شهد تطوير الويب تحولًا كبيرًا على مدار العقد الماضي ، مع ظهور العديد من لغات البرمجة والتقنيات الجديدة وتحويل طريقة إنشاء تطبيقات الويب. من بين هذه اللغات ، اكتسب Go (أو Golang) شعبية واهتمامًا هائلين ، لا سيما لتطوير الواجهة الخلفية ، نظرًا لبساطته وأدائه وقابليته للتوسع.

Go هي لغة برمجة مفتوحة المصدر طورها فريق Google ، بما في ذلك Robert Griesemer و Rob Pike و Ken Thompson. تم تصميم Go كبديل للغات مثل Java و Python و C ++ ، ويهدف Go إلى توفير بناء جملة أكثر وضوحًا وأداء أفضل مع تقديم دعم قوي للبرمجة المتزامنة.

كلغة مكتوبة ومترجمة بشكل ثابت ، وجدت Go أساسًا قويًا في التطبيقات من جانب الخادم ، والخدمات المصغرة ، والحاويات. مع دعمه الأصلي لـ HTTP والمكتبات القياسية القوية ، يعد Go أيضًا خيارًا ممتازًا لمشاريع تطوير الويب من أي حجم وتعقيد.

في هذه المقالة ، سوف نناقش فوائد Go for web development ، وتحديد الخطوات للبدء في Go web development ، واستكشاف أفضل الممارسات في بناء تطبيقات الويب باستخدام اللغة.

لماذا تختار Go for Web Development

هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تفكر في Go لمشاريع تطوير الويب الخاصة بك. تشمل بعض فوائد Go الأكثر إقناعًا ما يلي:

التزامن: يتمتع Go بدعم التزامن مدمج من خلال Goroutines وقنواته. تتيح لك كتابة تعليمات برمجية متزامنة فعالة ، مما يسهل التعامل مع طلبات متعددة في وقت واحد وإنشاء تطبيقات ويب عالية الأداء يمكنها بسهولة التوسع للتعامل مع زيادة حركة المرور. البساطة: بفضل تركيبته الواضحة والمباشرة المستوحاة من لغات مثل C و Pascal ، يعمل Go على تعزيز إمكانية القراءة وإمكانية الصيانة. يسهّل نهج تصميم اللغة هذا على المطورين فهم المفاهيم والتقنيات المطلوبة بسرعة لإنشاء تطبيقات الويب باستخدام Go. الأداء: كلغة مترجمة ، تقدم Go أداءً ممتازًا ، مما يقلل من الحمل المرتبط باللغات المفسرة والكتابة الديناميكية. تضمن هذه الميزة سرعات تنفيذ سريعة واستهلاك أقل للموارد لتطبيقات الويب الخاصة بك. مكتبة قياسية قوية: تحتوي Go على مكتبة قياسية رائعة ، بما في ذلك حزم مثل net / http ، والتي تقدم دعمًا شاملاً لإنشاء تطبيقات الويب ، والتعامل مع طلبات HTTP ، وخدمة حركة مرور HTTPS. يعني هذا الدعم المدمج أنه يمكنك تطوير تطبيقات الويب بسرعة دون الاعتماد على مكتبات أو أطر عمل تابعة لجهات خارجية. المجتمع المتنامي والنظام البيئي: لدى Go مجتمع متنامي وحيوي من المطورين والمكتبات والأطر والأدوات المساهمة لتحسين تجربة تطوير الويب Go. يتم تصنيف اللغة باستمرار بين أفضل لغات البرمجة على مواقع مثل Stack Overflow و GitHub ، مما يبرز شعبيتها المتزايدة واعتمادها. الحاوية والنشر: إن التجميع الأصلي لـ Go لملف ثنائي قابل للتنفيذ يجعله مناسبًا تمامًا لتقنيات الحاويات مثل Docker ، مما يتيح سهولة نشر تطبيقات الويب الخاصة بك وتوسيع نطاقها وإدارتها.

الشروع في العمل مع Go Web Development

لبدء رحلتك مع Go Web Development ، اتبع الخطوات الموضحة أدناه:

تثبيت Go: أولاً ، قم بتنزيل وتثبيت توزيع لغة البرمجة Go لنظام التشغيل المحدد لديك (Windows أو macOS أو Linux) من golang.org. بعد تثبيت Go بنجاح ، تأكد من تعيين متغيرات بيئة GOPATH و GOBIN وفقًا للتوصيات الواردة في وثائق Go. أساسيات Learn Go: قبل التعمق في تطوير الويب باستخدام Go ، يجب أن يكون لديك فهم قوي لبناء جملة اللغة وأساسياتها. لتعلم Go ، يمكنك استكشاف موارد مثل A Tour of Go و Effective Go وكتب مثل "The Go Programming Language" من تأليف Alan AA Donovan و Brian W. Kernighan. استكشف دعم تطوير الويب المدمج في Go: تعرف على حزمة net / http ، التي توفر دعمًا مدمجًا لإنشاء تطبيقات الويب ، والتعامل مع طلبات HTTP وخدمة حركة مرور HTTPS. راجع وثائق الحزمة وحاول إنشاء خوادم وعملاء HTTP بسيطين باستخدام اللغة. قم بتجربة Go Web Frameworks: قم بتقييم وتجربة أطر عمل Go للجهات الخارجية مثل Echo و Revel و Gin. توفر هذه الأطر وظائف إضافية مثل التوجيه والبرمجيات الوسيطة وعرض القوالب لتحسين تجربة تطوير الويب Go. تدرب على إنشاء تطبيقات الويب: ابدأ في إنشاء تطبيقات ويب صغيرة باستخدام Go والحزم المضمنة أو الأطر الخارجية ، وفقًا لتفضيلاتك ومتطلباتك. ستساعدك هذه التجربة العملية على التعرف على النظام البيئي والأنماط وأفضل الممارسات المستخدمة في مشروعات تطوير الويب Go. انضم إلى مجتمع Go: انخرط مع مجتمع التطوير Go من خلال المشاركة في المنتديات وحضور اللقاءات أو المؤتمرات والمساهمة في مشاريع مفتوحة المصدر. سيساعدك التفاعل مع زملائك المطورين على التعلم من خبراتهم واكتشاف أدوات ومكتبات جديدة ومواكبة أحدث اتجاهات تطوير الويب Go.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

من خلال هذه الخطوات ، ستكون في طريقك إلى إتقان تطوير الويب Go والاستفادة من هذه اللغة القوية والمتعددة الاستخدامات لبناء تطبيقات ويب فعالة وقابلة للتطوير ويمكن صيانتها.

إنشاء خادم ويب بسيط

إحدى حالات الاستخدام الأساسية للغة Go هي إنشاء خوادم الويب. توفر حزمة net/http المدمجة في Go جميع الأدوات الأساسية اللازمة لبناء خادم ويب بسيط. في هذا القسم ، سنوجهك خلال عملية إنشاء خادم ويب أساسي في Go.

للبدء ، ستحتاج إلى استيراد حزمة net/http ، والتي تمنحك الوصول إلى وظائف HTTP التي سيتم استخدامها في خادم الويب الخاص بك. ستحتاج أيضًا إلى تحديد مساراتك ووظائف المعالج المرتبطة بها. وظائف المعالج هي المسؤولة عن معالجة طلبات HTTP الواردة وإنشاء استجابة HTTP التي سيتم إرسالها مرة أخرى إلى العميل الطالب.

package main import ( "fmt" "net/http" ) func main() { http.HandleFunc("/", HomeHandler) http.HandleFunc("/about", AboutHandler) fmt.Println("Starting web server on port 8080...") err := http.ListenAndServe(":8080", nil) if err != nil { fmt.Println("Error starting web server:", err) } } func HomeHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { fmt.Fprintf(w, "Welcome to the Home Page!") } func AboutHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { fmt.Fprintf(w, "This is the About Page!") }

في مقتطف الشفرة أعلاه ، نستخدم وظيفة http.HandleFunc() لتحديد مسارنا إلى تعيينات المعالج. المعلمة الأولى لهذه الوظيفة هي نمط سلسلة يصف المسار (على سبيل المثال ، "/" للمنزل) ، والمعلمة الثانية هي إشارة إلى وظيفة المعالج التي تتوافق مع المسار.

بمجرد وضع المسارات والمعالجات الخاصة بك في مكانها الصحيح ، يمكنك استخدام وظيفة http.ListenAndServe() لبدء خادم الويب الخاص بك ، وتمرير منفذ الاستماع المطلوب باعتباره المعلمة الأولى nil كمعامل ثاني. يتم استخدام المعلمة الثانية عادةً لتحديد مُضاعِف طلب مخصص ؛ ومع ذلك ، يمكننا تمرير nil في هذه الحالة لأننا نستخدم مُضاعِف الطلب الافتراضي لـ Go.

الآن ، عند تشغيل هذا البرنامج ، سيبدأ خادم الويب Go في الاستماع لطلبات HTTP على المنفذ 8080. عندما يرسل العملاء طلبات إلى الخادم ، فإنه سيستجيب بالاستجابة المناسبة بناءً على تعيينات المسار والمعالج التي حددتها.

Go Web Frameworks

في حين أن حزمة net/http المدمجة كافية لإنشاء خوادم ويب بسيطة ، فقد ترغب في الاستفادة من ميزات إضافية أو واجهة برمجة تطبيقات أكثر تعبيراً عند إنشاء تطبيقات ويب واسعة النطاق وغنية بالميزات. لتحقيق ذلك ، يمكنك التفكير في استخدام أحد أطر عمل Go web المتوفرة. توفر أطر العمل هذه تجربة تطوير ويب محسّنة مع ميزات متقدمة مثل التوجيه والبرمجيات الوسيطة وقوالب تطبيقات الويب والمزيد. تتضمن بعض أطر عمل Go Web الشائعة ما يلي:

Echo : إطار عمل ويب عالي الأداء وقابل للتوسيع مع محرك قوالب قوي ودعم البرامج الوسيطة وواجهة برمجة تطبيقات شاملة

: إطار عمل ويب عالي الأداء وقابل للتوسيع مع محرك قوالب قوي ودعم البرامج الوسيطة وواجهة برمجة تطبيقات شاملة Revel : إطار عمل ويب كامل الميزات مع بيئة تطوير مدمجة وبنية مرنة وقابلة للتطوير وواجهة برمجة تطبيقات سهلة الاستخدام

: إطار عمل ويب كامل الميزات مع بيئة تطوير مدمجة وبنية مرنة وقابلة للتطوير وواجهة برمجة تطبيقات سهلة الاستخدام Gin : إطار ويب خفيف الوزن مع تركيز قوي على الأداء والبساطة والمرونة ، ويقدم دعمًا للبرامج الوسيطة وواجهة برمجة تطبيقات معبرة

: إطار ويب خفيف الوزن مع تركيز قوي على الأداء والبساطة والمرونة ، ويقدم دعمًا للبرامج الوسيطة وواجهة برمجة تطبيقات معبرة Iris : إطار ويب عالي الأداء يتميز بميزات رائعة مثل هندسة MVC ومعالجة الجلسة ودعم WebSocket

: إطار ويب عالي الأداء يتميز بميزات رائعة مثل هندسة MVC ومعالجة الجلسة ودعم WebSocket Gorilla : مجموعة أدوات ويب معيارية قوية توفر مجموعة من المكونات القابلة لإعادة الاستخدام والتي يمكن دمجها لإنشاء تطبيقات ويب عالية الجودة

يعتمد اختيار إطار عمل الويب إلى حد كبير على متطلبات المشروع المحددة والتفضيلات الشخصية والإلمام بالإطار. قد يفضل بعض المطورين نهجًا مبسطًا ، ويختارون أطر عمل مثل Gin أو Gorilla ، بينما قد يبحث آخرون عن منصات كاملة الميزات مثل Revel أو Echo.

العمل مع القوالب

غالبًا ما تتطلب تطبيقات الويب القدرة على إنشاء محتوى ديناميكي عن طريق ملء القوالب بالبيانات المستلمة من مصادر مختلفة (مثل إدخال المستخدم أو قواعد البيانات). يقدم Go دعمًا مدمجًا للعمل مع القوالب باستخدام حزم html/template text/template .

تتيح لك هذه الحزم تحديد القوالب التي تحتوي على عناصر نائبة ، والتي يتم استبدالها ببيانات فعلية أثناء وقت التشغيل. هذا يجعل من الممكن إنشاء صفحات ويب مرنة وديناميكية تلبي أنواعًا مختلفة من المحتوى وإدخال المستخدم. للعمل مع القوالب في Go ، اتبع الخطوات التالية:

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

إنشاء ملف نموذج : حدد نصًا أو ملف HTML يتضمن عناصر نائبة داخل أقواس معقوفة مزدوجة ، على سبيل المثال ، {{.}} أو {{.Title}} . تحليل ملف القالب : استخدم الدالة template.ParseFiles() لتحليل ملف القالب ، وإنشاء مثيل *template.Template . عرض القالب : استخدم الدالتين Execute() أو ExecuteTemplate() لعرض القالب ، وتمرير io.Writer لكتابة الإخراج (مثل http.ResponseWriter ) مع البيانات التي سيتم استخدامها لملء العناصر النائبة للقالب.

فيما يلي مثال يوضح كيفية العمل مع القوالب في Go:

package main import ( "html/template" "net/http" ) func main() { http.HandleFunc("/", HomeHandler) http.ListenAndServe(":8080", nil) } func HomeHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { data := struct { Title string Content string }{ Title: "Welcome to the home page", Content: "This is a sample Go web application using templates.", } tmpl, err := template.ParseFiles("templates/home.html") if err != nil { http.Error(w, "Error parsing template: "+err.Error(), 500) return } tmpl.Execute(w, data) }

في هذا المثال ، نحدد أولاً بنية تحتوي على حقلين ، Title Content ، والتي تمثل البيانات التي سيتم استخدامها في القالب الخاص بنا. بعد ذلك ، نستخدم الدالة template.ParseFiles() لتحليل ملف القالب "Templates / home.html". أخيرًا ، نستخدم وظيفة Execute() لعرض القالب وملء العناصر النائبة بالبيانات التي حددناها ، باستخدام http.ResponseWriter ككاتب الإخراج.

يمكن أن يؤدي العمل مع القوالب إلى تحسين تجربة تطوير الويب Go بشكل كبير من خلال السماح لك بإنشاء محتوى ديناميكي وقائم على البيانات بسهولة. من خلال دعم القالب الأصلي لـ Go ، يمكنك إنشاء تطبيقات ويب مرنة تلبي أنواعًا مختلفة من المحتوى وإدخالات المستخدم ومتطلبات المشروع.

التكامل مع AppMaster .io

يمكن أن يؤدي دمج مشروعات تطوير الويب Go مع AppMaster.io إلى تبسيط عملية التطوير وتسريع سرعة تقديم تطبيقاتك بشكل كبير. AppMaster.io عبارة عن نظام أساسي لا يحتوي على رمز يسمح لك بإنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات جوال باستخدام أدوات وميزات مرئية قوية.

في هذا القسم ، سنناقش كيف يمكن الاستفادة من AppMaster.io ضمن مشاريع تطوير الويب Go ، بما في ذلك:

إنشاء الكود مع Go (golang)

يتيح لك AppMaster.io إنشاء كود Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية ، مما يسمح لك بالتكامل بسلاسة مع مشروعات تطوير الويب Go الحالية. من خلال إنشاء التطبيقات باستخدام Go ، يضمن AppMaster.io أن تكون تطبيقاتك فعالة وسهلة الصيانة وقابلة للتطوير لمختلف المؤسسات وحالات الاستخدام عالية الأحمال.

إنشاء نموذج البيانات المرئية

باستخدام AppMaster.io ، يمكنك إنشاء نماذج بيانات بصريًا ، والتي تمثل مخطط قاعدة بيانات التطبيق الخاص بك. هذا يبسط عملية تصميم وتنفيذ هياكل بيانات التطبيق الخاص بك ، وبالتالي تسريع عملية التطوير الشاملة. يسهل إنشاء نموذج البيانات المرئية للمطورين ، حتى مع وجود خبرة قليلة أو معدومة في Go ، تصميم وفهم نماذج البيانات لتطبيقات الويب الخاصة بهم بكفاءة.

تصميم إجراءات العمل

يوفر AppMaster.io مصمم عمليات الأعمال (BP) الذي يسمح لك بإنشاء منطق الأعمال لتطبيقاتك بشكل مرئي. باستخدام BP Designer ، يمكنك تصميم تدفق منطق التطبيق الخاص بك ، وكذلك تحديد كيفية تفاعل التطبيق الخاص بك مع نماذج البيانات الأساسية والخدمات الخارجية. هذا النهج المرئي لتصميم منطق التطبيق يبسط التطوير ويضمن رمزًا يمكن صيانته يلتزم بأفضل الممارسات.

REST API ونقاط نهاية WebSocket

باستخدام AppMaster.io ، يصبح إنشاء REST API endpoints WebSocket لتطبيقات Go Backend الخاصة بك أمرًا سهلاً. يمكنك تحديد endpoints بصريًا وتصميم هيكلها وإنشاء رمز سريع لتنفيذها باستخدام Go. يضمن هذا النهج المبسط لتصميم API الأداء الأمثل والأمان وقابلية التوسع لتطبيقات الويب الخاصة بك.

خيارات النشر القابلة للتخصيص

يوفر AppMaster.io مجموعة من خيارات النشر لتطبيقات Go على الويب ، بما في ذلك النشر المحلي باستخدام الملفات الثنائية أو التعليمات البرمجية المصدر. تسمح لك هذه المرونة باختيار خيار النشر الأفضل لاحتياجاتك ومتطلباتك الخاصة. يوفر النظام الأساسي أيضًا إنشاءًا تلقائيًا للبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات ووثائق Swagger (OpenAPI) لتبسيط عملية النشر.

يمكّنك دمج AppMaster.io في مشاريع تطوير الويب Go الخاصة بك من الاستفادة من ميزات no-code قوية لتقديم تطبيقات عالية الجودة وقابلة للتطوير ويمكن صيانتها بسهولة. من خلال الدمج مع AppMaster.io ، يمكنك تسريع عملية التطوير وتقليل الديون التقنية والتركيز على تقديم تطبيقات ويب مبتكرة باستخدام لغة برمجة Go.