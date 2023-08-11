البرمجيات كخدمة (SaaS)

في سياق عدم وجود رمز ، يشير البرنامج كخدمة (SaaS) إلى نموذج تسليم البرامج المستند إلى مجموعة النظراء الذي يسمح للمستخدمين بالوصول إلى تطبيقات البرامج واستخدامها عبر الإنترنت ، دون الحاجة إلى تثبيت البرنامج أو صيانته أو تحديثه. الخاصة بالأجهزة المحلية. يُعرف هذا النموذج على نطاق واسع بقدرته على تبسيط إدارة التطبيقات ، وتقليل الاستثمارات الأولية ، وتوفير مرونة ومرونة خالية من المتاعب للشركات من جميع الأحجام.

تشير الإحصاءات إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز حجم السوق العالمي لصناعة البرمجيات كخدمة 145 مليار دولار بحلول عام 2022 ، مما يدل على زيادة الطلب على هذه الخدمات واعتمادها. يمكن أن يُعزى نمو SaaS إلى حد كبير إلى التقدم السريع في تقنيات الحوسبة السحابية ، وتوسع الإنترنت عالي السرعة ، واتجاه التحول الرقمي المستمر في مختلف الصناعات.

تُحدث الأنظمة الأساسية No-code ، مثل AppMaster ، ثورة في طريقة تصميم التطبيقات البرمجية وتطويرها وتسليمها ، مما يمكّن الشركات من إنشاء تطبيقات قوية على الويب والجوّال والخلفية بأقل قدر من المعرفة التقنية. من خلال تمكين المستخدمين من إنشاء نماذج البيانات بصريًا وتصميم العمليات التجارية وإنشاء واجهات مستخدم سهلة الاستخدام من خلال تفاعلات drag-and-drop البسيطة ، يلغي AppMaster فعليًا الحاجة إلى تقنيات تطوير البرامج التقليدية ، مما يجعل العملية بأكملها أكثر سهولة وكفاءة وتكلفة- فعال.

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لـ AppMaster والأنظمة الأساسية SaaS المماثلة no-code في القدرة على إنشاء التطبيقات ونشرها بسرعة ، والاستفادة من عملية متسقة وقابلة للتكرار. مع كل تغيير في مخططات التطبيق ، يمكن للمستخدمين بسهولة تجديد وتحديث تطبيقاتهم في أقل من 30 ثانية ، وبالتالي القضاء تمامًا على الدين الفني المرتبط بأساليب تطوير البرامج التقليدية. تساهم عملية إنشاء التطبيقات بسرعة البرق التي تقدمها AppMaster بشكل كبير في زيادة سرعة التطوير بمعدل 10 أضعاف وفعالية التكلفة 3 مرات مقارنة بالطرق التقليدية.

علاوة على ذلك ، يمكن أن تتكامل التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster بسلاسة مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL ، مما يسمح ببنية قوية وقابلة للتطوير من جانب الخادم. من خلال استخدام التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام لغة برمجة Go (golang) وتجميعها في حاويات خلفية عديمة الحالة ، يوفر AppMaster قابلية تطوير وأداء لا مثيل لهما ، وهو مناسب لحالات الاستخدام ذات التحميل العالي والمؤسسات.

إلى جانب تحسين عملية التطوير ، يضمن AppMaster إمكانات التوثيق والصيانة الشاملة لجميع المشاريع ، ويقوم تلقائيًا بإنشاء وثائق Swagger (Open API) وبرامج نصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات ، مما يعزز تجربة مستخدم سلسة وشفافة. علاوة على ذلك ، فإن نهج AppMaster القائم على الخادم لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول يسهل التحديثات السهلة لواجهة المستخدم ومنطق الأعمال ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات ، دون الحاجة إلى تقديم إصدارات جديدة يدويًا إلى متاجر التطبيقات.

بالإضافة إلى إمكانياته المدمجة ، يقدم AppMaster خيارات اشتراك مختلفة لتلبية متطلبات المستخدم المتنوعة. تزود اشتراكات Business and Business + المستخدمين بملفات ثنائية قابلة للتنفيذ لتطبيقاتهم ، بينما يمنح اشتراك Enterprise الوصول إلى كود المصدر الذي تم إنشاؤه بحد ذاته ، مما يسمح بتخصيص أكبر وإمكانيات استضافة محلية.

من خلال تقديم حلول SaaS شاملة مثل AppMaster ، يمكن للشركات تبسيط جهود تطوير البرامج بشكل فعال ، وإضفاء الطابع الديمقراطي على عملية تطوير التطبيقات وتسخير قوة المنصات التي no-code لتكون أكثر قدرة على المنافسة في المشهد الرقمي سريع الخطى اليوم.

في النهاية ، تطور البرنامج كنموذج خدمة بشكل كبير جنبًا إلى جنب مع نمو المنصات no-code ، مما يوفر للشركات مستوى لا مثيل له من الراحة والأمان والمرونة. أدى ظهور أدوات SaaS no-code مثل AppMaster إلى تمكين المؤسسات ليس فقط من الاستفادة بشكل أفضل من التكنولوجيا ولكن أيضًا لإعادة التفكير في كيفية التعامل مع حلول البرامج المعقدة ، وتحسين الكفاءة والفعالية بشكل عام لعملية تطوير التطبيقات الخاصة بهم.