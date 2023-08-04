Бескодовый бэкенд

Бэкэнд No-Code относится к процессу разработки бэкэнда , который не требует традиционных навыков кодирования или программирования. Это позволяет людям с ограниченными техническими знаниями или без них создавать и управлять серверной инфраструктурой приложения с помощью визуальных интерфейсов и интуитивно понятных инструментов.

Появление No-Code Backend произвело революцию в разработке программного обеспечения , позволив нетехническим пользователям создавать и развертывать надежные серверные системы без необходимости написания сложного кода. Этот подход устраняет традиционные барьеры для входа в бэкэнд-разработку, такие как необходимость обширных знаний в области кодирования или зависимость от специальной группы бэкэнд-разработчиков.

С платформами No-Code Backend пользователи могут визуально создавать модели данных, определять бизнес-логику и настраивать endpoints REST API и Web Socket Server (WSS). Процесс обычно включает в себя функции перетаскивания , конструкторы форм и другие визуальные инструменты для определения желаемого поведения серверной части.

Используя инструменты No-Code Backend, пользователи могут быстро создавать прототипы и итерировать функциональность серверной части своего приложения. Они могут сосредоточиться на желаемых результатах и ​​бизнес-логике, а не на низкоуровневых технических деталях. Такой подход не только ускоряет циклы разработки, но и позволяет проводить больше экспериментов и итераций.

Одним из ключевых преимуществ No-Code Backend является его способность автоматически генерировать исходный код и компилировать приложения. Платформы No-code берут визуальные проекты и конфигурации, созданные пользователями, генерируют необходимый исходный код, компилируют приложения и запускают тесты.

Сгенерированный исходный код часто основан на стандартных языках программирования, фреймворках и библиотеках. Например, AppMaster использует Go (golang) для серверных приложений, фреймворк Vue3 и JS/TS для веб-приложений, а Kotlin с Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS в случае мобильных приложений. Это гарантирует, что полученные приложения будут не только визуально впечатляющими, но также мощными и производительными.

Платформы No-Code Backend обычно предоставляют возможности интеграции с различными API и базами данных. Такая гибкость обеспечивает бесшовную интеграцию с существующими системами и возможность использовать широкий спектр внешних сервисов и функций.

Кроме того, платформы No-Code Backend часто создают документацию, например документацию OpenAPI (Swagger), для endpoints сервера и сценариев миграции схемы базы данных. Эта документация помогает разработчикам понять структуру серверной части, облегчает совместную работу и упрощает процесс обслуживания и расширения серверной части приложения в будущем.

Кроме того, заслуживающим внимания преимуществом является масштабируемость приложений No-Code Backend. Поскольку эти приложения обычно не сохраняют состояние и скомпилированы в двоичные файлы серверной части, они могут обрабатывать рабочие нагрузки корпоративного уровня и сценарии с высоким трафиком. Эта масштабируемость достигается за счет использования преимуществ производительности и масштабируемости таких технологий, как Go (golang), что делает их подходящими для требовательных вариантов использования.

Еще одним преимуществом No-Code Backend является повышенная скорость разработки. Традиционное кодирование может занимать много времени, особенно когда речь идет о сложных внутренних функциях. Платформы No-Code Backend предоставляют визуальные интерфейсы и предварительно созданные компоненты, которые позволяют пользователям быстро создавать прототипы, тестировать и повторять свою серверную логику. Пользователи могут использовать возможности инструментов drag-and-drop и библиотек шаблонов для создания и настройки желаемой функциональности без необходимости обширных знаний в области кодирования. Этот ускоренный процесс разработки позволяет компаниям быстрее выводить свои приложения на рынок, опережать конкурентов и быстро реагировать на меняющиеся потребности рынка.

Кроме того, платформы No-Code Backend способствуют сотрудничеству и расширяют возможности гражданских разработчиков внутри организаций. Гражданские разработчики — это люди, которые могут не иметь формального опыта программирования, но обладают знаниями в предметной области и способны создавать приложения для решения бизнес-задач. Платформы No-Code Backend устраняют необходимость в сложном кодировании и позволяют гражданским разработчикам активно участвовать в процессе разработки. Это не только снижает нагрузку на ИТ-специалистов и команды разработчиков, но и способствует инновациям и гибкости внутри организаций.

No-Code Backend также предлагает уровень гибкости, которого могут с трудом достичь традиционные подходы к кодированию. Например, с помощью AppMaster пользователи могут легко вносить изменения в пользовательский интерфейс, логику и ключи API своих мобильных приложений без необходимости отправлять новые версии в App Store или Play Market. Этот серверный подход позволяет компаниям быстро обновлять и дорабатывать свои мобильные приложения, обеспечивая бесперебойную работу пользователей и возможность адаптироваться к меняющимся потребностям пользователей.

Платформы No-Code Backend часто предоставляют специальные предложения и скидки для стартапов, образовательных учреждений, некоммерческих организаций и инициатив с открытым исходным кодом. Это обязательство по поддержке различных секторов сообщества еще больше повышает доступность и доступность этих платформ. Это позволяет более широкому кругу организаций и отдельных лиц использовать преимущества серверной части No-Code, стимулируя инновации и предоставляя большему количеству людей возможность воплощать свои идеи в жизнь.

No-Code Backend стал мощной парадигмой, которая позволяет нетехническим пользователям создавать, развертывать и управлять серверными инфраструктурами без необходимости традиционного кодирования. Платформы No-code предоставляют инструменты и функциональные возможности, необходимые для визуального создания надежных серверных приложений, что позволяет ускорить циклы разработки, значительно сократить расходы, повысить эффективность совместной работы и гибкость. Благодаря возможности быстрой итерации организации могут быстро выводить свои приложения на рынок, реагировать на меняющиеся потребности и опережать конкурентов. Кроме того, наличие специальных предложений делает No-Code Backend доступным для стартапов, образовательных учреждений, некоммерческих организаций и инициатив с открытым исходным кодом, способствуя инновациям и стимулируя позитивные изменения.