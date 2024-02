Backend senza codice

No-Code Backend si riferisce al processo di sviluppo back-end che non richiede competenze di codifica o programmazione tradizionali. Consente alle persone con competenze tecniche limitate o assenti di creare e gestire l'infrastruttura back-end di un'applicazione utilizzando interfacce visive e strumenti intuitivi.

L'emergere del backend No-Code ha rivoluzionato lo sviluppo del software consentendo agli utenti non tecnici di creare e distribuire sistemi di backend robusti senza la necessità di scrivere codice complesso. Questo approccio elimina le tradizionali barriere all'ingresso per lo sviluppo back-end, come la necessità di una conoscenza approfondita del codice o la dipendenza da un team di sviluppo back-end dedicato.

Con le piattaforme di back No-Code, gli utenti possono creare visivamente modelli di dati, definire la logica di business e configurare endpoints REST API e Web Socket Server (WSS). Il processo generalmente prevede funzionalità di trascinamento della selezione , generatori di moduli e altri strumenti visivi per definire il comportamento desiderato del back-end.

Sfruttando gli strumenti di back-end No-Code, gli utenti possono prototipare e iterare rapidamente le funzionalità di back-end della loro applicazione. Possono concentrarsi sui risultati desiderati e sulla logica aziendale piuttosto che rimanere invischiati in dettagli tecnici di basso livello. Questo approccio non solo consente cicli di sviluppo più rapidi, ma consente anche una maggiore sperimentazione e iterazione.

Uno dei principali vantaggi del backend No-Code è la sua capacità di generare codice sorgente e compilare automaticamente le applicazioni. Le piattaforme No-code prendono i progetti visivi e le configurazioni create dagli utenti, generano il codice sorgente necessario, compilano le applicazioni ed eseguono i test.

Il codice sorgente generato è spesso basato su linguaggi di programmazione, framework e librerie standard del settore. Ad esempio, AppMaster utilizza Go (golang) per le applicazioni di back-end, il framework Vue3 e JS/TS per le applicazioni Web e Kotlin con Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS nel caso di applicazioni mobili. Ciò garantisce che le applicazioni risultanti non siano solo visivamente impressionanti, ma anche potenti e performanti.

Le piattaforme di back No-Code in genere forniscono funzionalità di integrazione con varie API e database. Questa flessibilità consente una perfetta integrazione con i sistemi esistenti e la capacità di sfruttare un'ampia gamma di servizi e funzionalità esterni.

Inoltre, le piattaforme back No-Code spesso generano documentazione, come la documentazione OpenAPI (Swagger), per gli endpoints del server e gli script di migrazione dello schema del database. Questa documentazione aiuta gli sviluppatori a comprendere la struttura del back-end, facilita la collaborazione e semplifica il processo di manutenzione ed estensione del back-end dell'applicazione in futuro.

Inoltre, la scalabilità delle applicazioni No-Code Backend è un vantaggio notevole. Poiché queste applicazioni sono in genere senza stato e compilate in file binari back-end, possono gestire carichi di lavoro a livello aziendale e scenari di traffico elevato. Questa scalabilità si ottiene sfruttando i vantaggi in termini di prestazioni e scalabilità di tecnologie come Go (golang), rendendole adatte a casi d'uso impegnativi.

Un altro vantaggio del backend No-Code è la maggiore velocità di sviluppo. La codifica tradizionale può essere un processo che richiede tempo, in particolare quando si tratta di complesse funzionalità di back-end. Le piattaforme di back No-Code forniscono interfacce visive e componenti predefiniti che consentono agli utenti di prototipare, testare e iterare rapidamente la loro logica di back-end. Gli utenti possono sfruttare la potenza degli strumenti drag-and-drop e delle librerie di modelli per creare e personalizzare la funzionalità desiderata senza la necessità di una conoscenza approfondita della codifica. Questo processo di sviluppo accelerato consente alle aziende di portare le proprie applicazioni sul mercato più rapidamente, stare al passo con la concorrenza e rispondere rapidamente alle mutevoli esigenze del mercato.

Inoltre, le piattaforme di back No-Code promuovono la collaborazione e danno potere ai cittadini sviluppatori all'interno delle organizzazioni. Gli sviluppatori cittadini sono individui che potrebbero non avere un background formale di codifica, ma possiedono conoscenze specifiche del dominio e sono in grado di creare applicazioni per risolvere le sfide aziendali. Eliminando la necessità di una codifica complessa, le piattaforme back No-Code consentono ai cittadini sviluppatori di partecipare attivamente al processo di sviluppo. Ciò non solo riduce il carico sui team IT e di sviluppo, ma favorisce anche una maggiore innovazione e agilità all'interno delle organizzazioni.

Il backend No-Code offre anche un livello di flessibilità che gli approcci di codifica tradizionali potrebbero avere difficoltà a raggiungere. Con AppMaster, ad esempio, gli utenti possono apportare facilmente modifiche all'interfaccia utente, alla logica e alle chiavi API delle loro applicazioni mobili senza la necessità di inviare nuove versioni all'App Store o al Play Market. Questo approccio basato su server consente alle aziende di aggiornare e iterare rapidamente le proprie applicazioni mobili, garantendo un'esperienza utente senza soluzione di continuità e la capacità di adattarsi alle mutevoli esigenze degli utenti.

Le piattaforme di back No-Code spesso forniscono offerte speciali e sconti per startup, istituti scolastici, organizzazioni senza scopo di lucro e iniziative open source. Questo impegno a sostenere vari settori della comunità migliora ulteriormente l'accessibilità e la convenienza di queste piattaforme. Consente a una gamma più ampia di organizzazioni e individui di sfruttare i vantaggi del back No-Code, guidando l'innovazione e consentendo a più persone di trasformare le proprie idee in realtà.

Il back No-Code è emerso come un potente paradigma che consente agli utenti non tecnici di creare, distribuire e gestire infrastrutture di back-end senza la necessità della codifica tradizionale. Le piattaforme No-code forniscono gli strumenti e le funzionalità necessarie per creare visivamente solide applicazioni di back-end, consentendo cicli di sviluppo più rapidi, significativi risparmi sui costi, maggiore collaborazione e flessibilità. Con la capacità di iterare rapidamente, le organizzazioni possono portare rapidamente le loro applicazioni sul mercato, rispondere alle mutevoli esigenze e stare al passo con la concorrenza. Inoltre, la disponibilità di offerte speciali rende il backend No-Code accessibile a startup, istituti scolastici, organizzazioni no profit e iniziative open source, promuovendo l'innovazione e guidando un cambiamento positivo.