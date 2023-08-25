التطوير التعريفي، في سياق الأنظمة الأساسية التي No-Code مثل AppMaster ، هو نهج حديث لتطوير البرمجيات يركز على وصف النتيجة أو الوظيفة المطلوبة لتطبيق برمجي دون تحديد تسلسل الخطوات وبنيات البرمجة بشكل صريح. يجعل هذا النهج عملية إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول أكثر سهولة وكفاءة وأقل استهلاكًا للوقت مقارنة بتقنيات الترميز التقليدية.

تستخدم الأنظمة الأساسية No-Code ، مثل AppMaster ، نماذج التطوير التصريحية للسماح للمستخدمين غير التقنيين، أو المطورين المواطنين، بإنشاء تطبيقات كاملة الوظائف دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. وبدلاً من ذلك، توفر هذه الأنظمة الأساسية أدوات مرئية ومكونات drag-and-drop للسماح للمستخدمين بوصف الوظيفة المطلوبة ومظهر تطبيقاتهم. ومن خلال التخلص من تعقيدات لغات البرمجة الأساسية، يمكّن التطوير التصريحي مجموعة واسعة من الأفراد والشركات من إنشاء تطبيقات عالية الجودة مع الحد الأدنى من الخبرة التقنية وبجزء بسيط من تكلفة عمليات التطوير التقليدية.

إحدى المزايا الرئيسية للتطوير التصريحي هي قدرته على تقليل التعقيد والديون الفنية. في تطوير البرمجيات التقليدية، قد تتطلب التغييرات في المتطلبات تعديلات كبيرة على قاعدة التعليمات البرمجية الحالية، مما يؤدي غالبًا إلى ديون فنية إضافية. ومع ذلك، مع التطوير التعريفي، يمكن للمستخدمين ببساطة تحديث مخططات التطبيقات الخاصة بهم لتعكس المتطلبات الجديدة، ويقوم النظام الأساسي بإعادة إنشاء رمز التطبيق من البداية. وهذا يضمن أن التطبيقات التي تم إنشاؤها ليس لها أي ديون فنية، حتى مع تطور المتطلبات مع مرور الوقت.

تشير الأبحاث إلى أن التطوير التعريفي والمنصات No-Code لها تأثير إيجابي كبير على المشهد العام لتطوير البرمجيات. وفقًا لتقرير عام 2020 الصادر عن مؤسسة Gartner، من المتوقع أن يصل سوق منصات التطوير No-Code إلى معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 23% من عام 2020 حتى عام 2025. ويشير هذا النمو السريع إلى أن التطوير التصريحي أصبح نهجًا شائعًا بشكل متزايد لـ تبحث الشركات بجميع أحجامها عن طريقة أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة لإنشاء تطبيقات برمجية.

يقدم AppMaster ، على سبيل المثال، حلاً شاملاً No-Code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول باستخدام نهج التطوير التعريفي. يمكن للمستخدمين إنشاء نماذج بيانات بشكل مرئي، وتحديد العمليات التجارية، وتصميم واجهات المستخدم من خلال معالجة المكونات المرئية داخل بيئة التطوير المتكاملة AppMaster. تقوم المنصة بعد ذلك بإنشاء الكود المصدري للتطبيقات بلغات مثل Go (golang) للواجهة الخلفية، وVue3 Framework وJS/TS لتطبيقات الويب، وKotlin و Jetpack Compose لنظام Android أو SwiftUI لنظام التشغيل iOS. يمكن نشر التطبيقات الناتجة على السحابة بسهولة، ونظرًا لنهجها المعتمد على الخادم، يمكن تحديث تطبيقات AppMaster دون الحاجة إلى موافقة من متاجر التطبيقات.

يعد التكامل مع التقنيات الأخرى جانبًا أساسيًا لتطوير البرمجيات الحديثة، والتطوير التصريحي ليس استثناءً. تدعم منصة No-Code الخاصة بـ AppMaster التكامل مع قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL كمصادر بيانات أساسية، مما يساعد على ضمان التوافق السلس مع تقنيات قواعد البيانات المستخدمة على نطاق واسع. تم تصميم التطبيقات التي تم إنشاؤها لتكون قابلة للتطوير بشكل كبير، مما يجعلها مناسبة لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وذات الأحمال العالية.

علاوة على ذلك، يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء وثائق ونصوص برمجية للترحيل لكل مشروع، مما يضمن التوثيق المناسب endpoints الخادم وتغييرات مخطط قاعدة البيانات. ويعمل هذا على تبسيط عملية صيانة التطبيقات وتطويرها للشركات، حيث لم يعد المطورون بحاجة إلى قضاء الوقت في إنشاء الوثائق وصيانتها يدويًا.

في الختام، فإن التطوير التصريحي في سياق منصات No-Code ، مثل AppMaster ، يعمل على تغيير الطريقة التي يتم بها إنشاء التطبيقات من خلال جعل تطوير البرامج أكثر سهولة وكفاءة وفعالية من حيث التكلفة. من خلال تمكين مجموعة واسعة من المستخدمين لإنشاء تطبيقات غنية بالميزات دون كتابة التعليمات البرمجية، يُظهر التطوير التعريفي إمكانات كبيرة لزيادة تسريع نمو صناعة تطوير البرمجيات. إن تركيزها على تقليل التعقيد والقضاء على الديون التقنية يضمن أن التطبيقات التي يتم إنشاؤها باستخدام هذا النهج تتماشى مع أفضل ممارسات تطوير البرمجيات الحديثة، مما يساهم في نجاح الشركات التي تتبنى منصات No-Code ومنهجيات التطوير التصريحية.