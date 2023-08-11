تجربة مستخدم بدون كود (UX)

في سياق التطوير بدون تعليمات برمجية ، يشير المصطلح "تجربة مستخدم No-code (UX)" إلى جوانب التصميم وقابلية الاستخدام للتطبيقات والواجهات التي تم إنشاؤها باستخدام أنظمة أساسية no-code ، مثل AppMaster . يشمل هذا أبعادًا مختلفة لتفاعل المستخدم مع تطبيق برمجي ، بما في ذلك الجماليات المرئية ، والتنقل ، والتفاعل ، وإمكانية الوصول ، والكفاءة ، والرضا العام. الفكرة الأساسية وراء UX no-code هي تبسيط عملية التصميم مع تمكين المستخدمين غير التقنيين من بناء التطبيقات وتكرارها ، والتأكيد على مركزية المستخدم وتسهيل التفاعلات السلسة بين المستخدمين والمنتجات الرقمية.

تعتبر تجربة المستخدم No-code ذات صلة بشكل خاص في المشهد التكنولوجي سريع التغير اليوم ، حيث يفوق الطلب على تطبيقات البرامج المعروض من المطورين. أدت هذه الفجوة إلى نمو الأنظمة الأساسية no-code ، والتي تمكن المستخدمين الذين لديهم خلفية تقنية قليلة أو معدومة من إنشاء حلول رقمية غنية بالميزات من خلال الاستفادة من أدوات التطوير المرئي والواجهات البديهية. وفقًا لـ Forrester Research ، من المتوقع أن ينمو سوق منصة التطوير no-code بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 41.1٪ من 2017 إلى 2022 ، ليصل إلى تقييم يقدر بنحو 21.2 مليار دولار. نظرًا لاكتساب اعتماد أدوات no-code زخمًا ، فقد برزت أهمية UX no-code.

AppMaster ، منصة رائدة no-code ، تزود المستخدمين بأدوات drag-and-drop بديهية لتصميم واجهات المستخدم ، وإنشاء العمليات التجارية ، وتنفيذ REST APIs ونقاط endpoints WSS. بالاستفادة من الأطر الحديثة مثل Vue3 لتطبيقات الويب ، و Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android ، و SwiftUI لنظام iOS ، يتيح AppMaster إنشاء تطبيقات جذابة بصريًا وعملية للغاية ، مصممة مع مراعاة مبادئ UX no-code. هذا يجعل عملية تطوير التطبيقات أسرع بـ 10 مرات و 3 مرات أكثر فعالية من حيث التكلفة ، مما يلبي احتياجات شرائح العملاء المختلفة التي تتراوح من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات.

تشمل المكونات الرئيسية لتجربة المستخدم no-code ما يلي:

التصميم المرئي: تؤكد UX No-code على اتساق التصميم المرئي ، والاستفادة من القوالب ، والمكونات المبنية مسبقًا لضمان أن يبدو التطبيق احترافيًا. يوفر AppMaster مكتبة شاملة لعناصر واجهة المستخدم التي يمكن للمستخدمين ببساطة drag-and-drop في واجهاتهم ، مما يمنحهم تحكمًا كاملاً في الجوانب الجمالية لتطبيقاتهم.

التصميم التفاعلي: على نفس القدر من الأهمية في UX no-code هو تصميم العناصر التفاعلية ، والتي يجب أن تكون بديهية وسريعة الاستجابة. يجب أن توفر بنية التنقل في التطبيق والأزرار والنماذج والعناصر التفاعلية الأخرى تعليقات واضحة وتعمل بشكل متوقع ، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة. يمكّن المصممون المرئيون في AppMaster المستخدمين من ربط الإجراءات والمحفزات وتدفقات البيانات بسهولة ، مما يعزز التفاعل والتفاعل السلس للمستخدم.

إمكانية الوصول: تؤكد UX No-code على الحاجة إلى إمكانية الوصول إلى التطبيق ، مما يلبي احتياجات المستخدمين بقدرات وتفضيلات متنوعة. تعد ميزات مثل تباين الألوان وحجم الخط والتنقل باستخدام لوحة المفاتيح ضرورية لتجربة مستخدم شاملة. يمكّن AppMaster المستخدمين من تنفيذ أفضل ممارسات الوصول بسهولة في تطبيقاتهم من خلال مجموعته القوية من أدوات ومكونات التصميم.

الأداء وقابلية التوسع: في سياق تجربة المستخدم no-code ، يعد أداء التطبيق وقابلية التوسع أمرًا ضروريًا. تقدم التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster ، والمدعومة من Golang للواجهة الخلفية والأطر الأمامية القوية ، مستويات أداء مذهلة ويمكن توسيع نطاقها بسهولة لتلبية احتياجات المؤسسات وحالات الاستخدام عالية الحمل. من خلال ضمان أداء التطبيقات بشكل جيد واستقرارها في ظل ظروف مختلفة ، يساهم no-code UX في زيادة رضا المستخدم والمشاركة.

التكرار والمرونة: يتمثل أحد المبادئ الأساسية لتجربة المستخدم no-code في القدرة على تكرار تطبيق ما وتكييفه بسرعة بناءً على المتطلبات المتغيرة أو ملاحظات المستخدم. إن نهج AppMaster التجديدي لتطوير التطبيقات يلغي الديون التقنية ، مما يسمح للمستخدمين بإجراء تغييرات على مخططات تطبيقاتهم وتجديد الإصدارات المحدثة في أقل من 30 ثانية. تمكّن هذه المرونة المستخدمين من صقل وتحسين تطبيقاتهم باستمرار ، مما يضمن أعلى جودة لتجربة المستخدم.

تعد تجربة المستخدم No-code (UX) جانبًا حيويًا في حركة no-code أوسع ، وتركز على تبسيط عملية التصميم وتمكين المستخدمين من إنشاء تطبيقات جذابة بصريًا تتمحور حول المستخدم دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. من خلال الاستفادة من الأنظمة الأساسية المتطورة مثل AppMaster ، يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات تعطي الأولوية لرضا المستخدم ومشاركته ، مما يضمن تجربة شاملة سلسة وسهلة الوصول وممتعة.