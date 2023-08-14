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التطبيق </ h2>

Aug 14, 2023

في سياق التطوير بدون رمز ، يشير "التطبيق" إلى حل برمجي شامل يتكون من خلفية الخادم ، وواجهات المستخدم التي تواجه العميل ، ومنطق العمل ، وربما حتى تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية ، التي تم إنشاؤها باستخدام نظام no-code مثل AppMaster . تتيح التطبيقات التي تم تطويرها باستخدام منصات no-code للشركات والأفراد إنشاء حلول برمجية دون الحاجة إلى أي ترميز أو مهارات تطوير شاملة ، مما يقلل بشكل كبير من وقت التطوير وتكاليفه ، مع تقديم تطبيقات جذابة بصريًا ومتطورة وظيفيًا.

عند استخدام الأنظمة no-code ، عادةً ما يتضمن تطوير التطبيقات إنشاء تمثيلات رسومية لحل البرنامج ، والتي يتم ترجمتها تلقائيًا إلى رمز بواسطة النظام الأساسي. قد تتضمن هذه التمثيلات الرسومية نماذج بيانات مرئية لقواعد البيانات ، ومخططات انسيابية لوصف منطق الأعمال وتفاعلات المستخدم ، ومكونات واجهة مستخدم drag-and-drop لتصميم الواجهة الأمامية لتطبيقات الويب والجوال. AppMaster ، على سبيل المثال ، يوفر القدرة على إنشاء نماذج بيانات بصريًا (مخطط قاعدة البيانات) ، ومنطق الأعمال عبر مصمم عمليات الأعمال المرئي ، وواجهة برمجة تطبيقات REST ، ونقاط endpoints WebSocket لتصميم تطبيقات الواجهة الخلفية.

في نهاية عملية التطوير ، تقوم أدوات no-code مثل AppMaster بإنشاء الكود المصدري للتطبيقات بلغات مثل Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية ، وإطار Vue3 و JavaScript / TypeScript لتطبيقات الويب ، و Kotlin مع Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS لتطبيقات الهاتف المحمول. يمكن حزم هذه التعليمات البرمجية المجمعة ونشرها كملفات ثنائية قابلة للتنفيذ أو حاويات عامل إرساء ، اعتمادًا على مستوى الاشتراك. بالإضافة إلى ذلك ، يوفر AppMaster للمستخدمين القدرة على استضافة التطبيقات المحلية وتحديث مفاتيح واجهة المستخدم والمنطق وواجهة برمجة التطبيقات لتطبيقات الهاتف المحمول دون إعادة إرسال الإصدارات إلى متاجر التطبيقات ، وذلك بفضل نهجها القائم على الخادم.

أحد الجوانب الأكثر أهمية في تطوير تطبيق no-code هو قدرته على تقليل الديون الفنية. تقوم الأنظمة الأساسية مثل AppMaster بإعادة إنشاء التطبيقات من نقطة الصفر كلما تم إجراء تغييرات على المتطلبات ، مما يلغي المخاطر المرتبطة بتعديلات التعليمات البرمجية اليدوية ويضمن رمزًا نظيفًا ومحسّنًا وقابلًا للصيانة. علاوة على ذلك ، من خلال الإنشاء التلقائي لوثائق واجهة برمجة التطبيقات والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات ، يمكن للمطورين البقاء على اطلاع دائم بأية تغييرات على هيكل التطبيق ووظائفه.

تم تصميم تطبيقات AppMaster للعمل بسلاسة مع قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL كحل أساسي لقواعد البيانات ، مما يوفر مرونة وتنوعًا محسنين للمستخدمين في مختلف الصناعات. علاوة على ذلك ، توفر التطبيقات الخلفية المجمعة التي تم إنشاؤها باستخدام Go قابلية توسع لا مثيل لها ، مما يجعل تطبيقات AppMaster مناسبة للمؤسسات وحالات الاستخدام عالية الحمل.

مع زيادة الطلب على تطوير البرامج بشكل سريع وفعال ، يستمر اعتماد الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster في النمو. يمكن للشركات والمؤسسات من جميع الأحجام الاستفادة من تطوير التطبيقات no-code لإنشاء حلول برمجية مخصصة مصممة وفقًا لاحتياجاتها الفريدة ، مع تقليل وقت التطوير وتكاليفه. على سبيل المثال ، قد تستخدم الشركات الصغيرة أدوات no-code لتطوير أنظمة الإدارة الداخلية أو أدوات إدارة علاقات العملاء (CRM) أو منصات التجارة الإلكترونية بسهولة. من ناحية أخرى ، يمكن للمؤسسات الكبيرة استخدام مثل هذه المنصات لتطوير تطبيقات معقدة تعتمد على البيانات ومنصات أعمال شاملة بكفاءة ودون المخاطر المرتبطة بأساليب التنمية التقليدية.

يمثل مصطلح "التطبيق" في سياق no-code حلاً برمجيًا قويًا تم تطويره باستخدام منصات no-code ، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات الويب والجوّال والخلفية المعقدة بأقل استثمار للوقت ودون الحاجة إلى خبرة في الترميز. من خلال استخدام أدوات مثل AppMaster ، يمكن للشركات والأفراد تحقيق تحسينات كبيرة في عملية التطوير ، وتقليل التكاليف والديون الفنية مع تحقيق وقت أسرع في التسويق وزيادة الجودة الإجمالية للمنتج النهائي.

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