W dziedzinie tworzenia oprogramowania testowanie CI/CD (ciągła integracja i ciągłe dostarczanie) jest kluczowym procesem umożliwiającym programistom częste integrowanie swojego kodu ze wspólnym repozytorium podczas sprawdzania go za pomocą serii automatycznych testów. Ta płynna integracja ma na celu szybką identyfikację błędów lub wąskich gardeł wydajności i sprzyja wspólnemu środowisku programistycznemu.

Testowanie CI/CD obejmuje dwa kluczowe etapy: ciągłą integrację (CI) i ciągłe dostarczanie (CD). Ciągła integracja odnosi się do automatycznego łączenia kodu we wspólne repozytorium, umożliwiając programistom częste wprowadzanie zmian w kodzie bez powodowania zakłóceń. Ciągłe dostarczanie odnosi się do zapewnienia, że ​​zmiany w kodzie są automatycznie testowane, zatwierdzane i dopuszczone do produkcji w sposób stabilny i niezawodny, zapewniając w ten sposób produkt końcowy wysokiej jakości. Etapy te współpracują ze sobą, aby usprawnić cykle tworzenia oprogramowania i skrócić czas wprowadzenia produktu na rynek.

AppMaster, będący potężnym narzędziem no-code do tworzenia aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych, podkreśla znaczenie testowania CI/CD. Dzięki unikalnemu połączeniu technologii AppMaster klienci mogą tworzyć oszałamiające wizualnie modele danych, procesy logiki biznesowej i interaktywne komponenty interfejsu użytkownika, przestrzegając jednocześnie solidnych praktyk CI/CD.

Według raportu State of CI/CD 2020 76% zespołów praktykujących DevOps opiera się na potokach CI/CD, co potwierdza istotną rolę, jaką ten proces odgrywa w tworzeniu nowoczesnego oprogramowania. W rezultacie testowanie CI/CD odgrywa kluczową rolę nie tylko w ograniczaniu występowania błędów oprogramowania, ale jest także niezbędne dla organizacji, które chcą zastosować metodologie Agile i zachować konkurencyjność w stale rozwijającej się branży.

Platforma AppMaster no-code umożliwia programistom włączenie testów CI/CD w uproszczony i zautomatyzowany sposób. Za każdym razem, gdy klienci wprowadzają zmiany w swoich projektach i naciskają przycisk „Publikuj”, AppMaster generuje kod źródłowy odpowiednich aplikacji, kompiluje je, uruchamia testy, pakuje je do kontenerów Docker (dla aplikacji backendowych) i wdraża je w chmurze. To kompleksowe podejście gwarantuje, że zmiany w kodzie są stale weryfikowane na podstawie serii testów, co skutkuje minimalnym długiem technicznym.

Co więcej, AppMaster umożliwia klientom wykorzystanie skalowalności baz danych zgodnych z Postgresql do obsługi zastosowań wymagających dużego obciążenia i zastosowań korporacyjnych. Ta zgodność, w połączeniu z podejściem AppMaster opartym na serwerze do aplikacji mobilnych, zapewnia programistom elastyczną i wydajną platformę do tworzenia światowej klasy rozwiązań programowych.

Jedną z głównych zalet testowania CI/CD jest możliwość wykrywania i korygowania błędów na wczesnym etapie cyklu rozwojowego, co promuje niezawodną postawę i zmniejsza koszty związane z naprawianiem defektów. Według badań przeprowadzonych na Uniwersytecie w Cambridge wczesne wykrycie defektów może obniżyć koszty naprawy błędów nawet 100-krotnie. Te oszczędności w połączeniu z przyspieszonymi cyklami rozwoju ułatwionymi przez testowanie CI/CD zwiększają ogólną efektywność tworzenia oprogramowania, zapewniając w ten sposób szybszy zwrot z inwestycji (ROI).

Kolejną zaletą testowania CI/CD jest jego zdolność do wspierania współpracy i przejrzystości wśród członków zespołu. Dzięki częstej integracji zmian w kodzie zespoły mogą lepiej rozumieć swoją pracę i postępy w projekcie. Ta ulepszona komunikacja ułatwia szybkie rozwiązywanie konfliktów i pomaga zapewnić, że wszyscy członkowie zespołu pozostają zjednoczeni w kierunku wspólnego celu.

Co więcej, testowanie CI/CD odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa i zgodności oprogramowania. Ponieważ liczba i stopień zaawansowania zagrożeń cybernetycznych stale rośnie, potrzeba stosowania solidnych praktyk bezpieczeństwa nigdy nie była większa. Testowanie CI/CD pozwala programistom automatycznie włączać testy i kontrole bezpieczeństwa do swoich potoków, umożliwiając im identyfikowanie potencjalnych luk w zabezpieczeniach na wczesnym etapie procesu tworzenia oprogramowania i eliminowanie ich, zanim staną się krytyczne.

Podsumowując, testowanie CI/CD jest podstawowym aspektem tworzenia nowoczesnego oprogramowania, umożliwiającym programistom skuteczne wykrywanie i rozwiązywanie błędów, wspieranie współpracy między członkami zespołu, utrzymywanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i zgodności oprogramowania, a ostatecznie dostarczanie światowej klasy aplikacji w odpowiednim czasie. i opłacalny sposób. Platforma AppMaster no-code obejmuje i stanowi przykład potęgi testów CI/CD, zapewniając klientom narzędzia niezbędne do tworzenia najwyższej jakości rozwiązań programowych przy minimalnym zadłużeniu technicznym i imponującej skalowalności dla szerokiej gamy przypadków użycia.