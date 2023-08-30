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CI/CD-тестирование

30, авг. 2023

В сфере разработки программного обеспечения тестирование CI/CD (непрерывная интеграция и непрерывная доставка) — это важнейший процесс, позволяющий разработчикам часто интегрировать свой код в общий репозиторий, одновременно проверяя его с помощью серии автоматических тестов. Эта бесшовная интеграция направлена ​​на быстрое выявление ошибок или узких мест в производительности и способствует созданию среды совместной разработки.

Тестирование CI/CD включает в себя два ключевых этапа: непрерывную интеграцию (CI) и непрерывную доставку (CD). Непрерывная интеграция означает автоматическое объединение кода в общий репозиторий, что позволяет разработчикам часто вносить изменения в код, не вызывая сбоев. Непрерывная поставка означает, что изменения кода автоматически тестируются, проверяются и выпускаются в производство стабильным и надежным способом, обеспечивая тем самым высокое качество конечного продукта. Эти этапы работают в тандеме, чтобы оптимизировать циклы разработки программного обеспечения и ускорить вывод продукта на рынок.

AppMaster, являющийся мощным инструментом no-code для создания веб-, мобильных и серверных приложений, подчеркивает важность CI/CD-тестирования. Благодаря уникальному сочетанию технологий AppMaster клиенты могут создавать потрясающие визуально модели данных, процессы бизнес-логики и интерактивные компоненты пользовательского интерфейса, придерживаясь при этом надежных методов CI/CD.

Согласно отчету о состоянии CI/CD за 2020 год, 76% команд, практикующих DevOps, полагаются на конвейеры CI/CD, что еще раз подтверждает жизненно важную роль, которую этот процесс играет в современной разработке программного обеспечения. В результате CI/CD-тестирование не только способствует снижению количества ошибок программного обеспечения, но также имеет важное значение для организаций, стремящихся внедрить методологии Agile и оставаться конкурентоспособными в постоянно развивающейся отрасли.

Платформа AppMaster no-code позволяет разработчикам проводить тестирование CI/CD упрощенным и автоматизированным способом. Всякий раз, когда клиенты вносят изменения в свои чертежи и нажимают кнопку «Опубликовать», AppMaster генерирует исходный код для соответствующих приложений, компилирует их, запускает тесты, упаковывает их в контейнеры Docker (для серверных приложений) и развертывает в облаке. Такой комплексный подход гарантирует, что изменения кода постоянно проверяются серией тестов, что приводит к минимальному техническому долгу.

Кроме того, AppMaster позволяет клиентам использовать масштабируемость баз данных, совместимых с Postgresql, для выполнения высоконагруженных и корпоративных сценариев использования. Эта совместимость в сочетании с серверным подходом AppMaster к мобильным приложениям предоставляет разработчикам гибкую и эффективную платформу для создания программных решений мирового класса.

Одним из основных преимуществ CI/CD-тестирования является возможность обнаруживать и устранять ошибки на ранних этапах жизненного цикла разработки, что способствует обеспечению безотказности и снижению затрат, связанных с исправлением дефектов. Согласно исследованию Кембриджского университета, раннее обнаружение дефектов может снизить стоимость исправления ошибок до 100 раз. Такая экономия средств в сочетании с ускоренными циклами разработки, обеспечиваемыми тестированием CI/CD, повышает общую эффективность разработки программного обеспечения, обеспечивая тем самым более быструю окупаемость инвестиций (ROI).

Еще одним преимуществом тестирования CI/CD является его способность способствовать сотрудничеству и прозрачности среди членов команды. Частая интеграция изменений кода позволяет командам иметь более четкое представление о работе друг друга и ходе реализации проекта. Такое расширенное общение способствует быстрому разрешению конфликтов и помогает гарантировать, что все члены команды остаются приверженными общей цели.

Более того, тестирование CI/CD играет решающую роль в обеспечении безопасности и соответствия программного обеспечения. Поскольку объем и сложность киберугроз продолжают расти, потребность в надежных методах обеспечения безопасности как никогда велика. Тестирование CI/CD позволяет разработчикам автоматически включать тесты и проверки безопасности в свои конвейеры, что позволяет им выявлять потенциальные уязвимости на ранних этапах процесса разработки программного обеспечения и устранять их до того, как они станут критическими проблемами.

В заключение отметим, что CI/CD-тестирование является фундаментальным аспектом современной разработки программного обеспечения, предоставляя разработчикам возможность эффективно обнаруживать и устранять ошибки, способствовать сотрудничеству между членами команды, поддерживать высокий уровень безопасности и соответствия программного обеспечения и, в конечном итоге, своевременно предоставлять приложения мирового класса. и экономически эффективным способом. Платформа AppMaster no-code объединяет и иллюстрирует возможности CI/CD-тестирования, предоставляя клиентам инструменты, необходимые для создания высококачественных программных решений с минимальным техническим долгом и впечатляющей масштабируемостью для самых разных вариантов использования.

Изучите больше терминов:
CI/CD-сервер Canary Releases Безопасность CI/CD Время простоя CI/CD Масштабируемость CI/CD Мониторинг CI/CD Непрерывная обратная связь CI/CD Обзор кода CI/CD Показатели CI/CD Покрытие кода CI/CD Принцип отказоустойчивости CI/CD Процесс CI/CD Рабочий процесс CI/CD Развертывание CI/CD Развертывание CI/CD без простоев Тестирование API CI/CD

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