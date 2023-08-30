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CI/CD 测试

Aug 30, 2023

在软件开发领域，CI/CD 测试（持续集成和持续交付）是一个至关重要的过程，使开发人员能够频繁地将其代码集成到共享存储库中，同时根据一系列自动化测试对其进行验证。这种无缝集成旨在快速识别错误或性能瓶颈并培育协作开发环境。

CI/CD 测试包含两个关键阶段：持续集成 (CI) 和持续交付 (CD)。持续集成是指将代码自动合并到共享存储库中，使开发人员能够频繁提交代码更改而不会造成中断。持续交付涉及确保代码更改以稳定、可靠的方式自动测试、验证并发布到生产中，从而确保高质量的最终产品。这些阶段协同工作，以简化软件开发周期并加快上市时间。

AppMaster是一款强大的no-code工具，用于创建 Web、移动和后端应用程序，强调了 CI/CD 测试的重要性。借助AppMaster独特的技术组合，客户可以创建视觉上令人惊叹的数据模型、业务逻辑流程和交互式 UI 组件，同时遵循强大的 CI/CD 实践。

根据 2020 年 CI/CD 状况报告，76% 的 DevOps 团队依赖 CI/CD 管道，这再次证实了这一过程在现代软件开发中发挥的重要作用。因此，CI/CD 测试不仅有助于减少软件错误的发生，而且对于寻求采用敏捷方法并在不断发展的行业中保持竞争力的组织也至关重要。

AppMasterno-code平台使开发人员能够以简化和自动化的方式整合 CI/CD 测试。每当客户对其蓝图进行更改并按下“发布”按钮时， AppMaster都会为各个应用程序生成源代码、编译它们、运行测试、将它们打包到 Docker 容器中（用于后端应用程序），并将它们部署到云中。这种全面的方法可确保代码更改不断地根据一系列测试进行验证，从而将技术债务降至最低。

此外， AppMaster允许客户利用 Postgresql 兼容数据库的可扩展性来满足高负载和企业用例。这种兼容性与AppMaster针对移动应用程序的服务器驱动方法相结合，为开发人员提供了一个灵活高效的平台来创建世界一流的软件解决方案。

CI/CD 测试的主要好处之一是能够在开发生命周期的早期检测和解决错误，促进快速失败的思维方式并降低与修复缺陷相关的成本。根据剑桥大学的一项研究，早期缺陷检测可以将修复错误的成本降低多达 100 倍。这些成本节省，加上 CI/CD 测试促进的加速开发周期，提高了软件开发的整体效率，从而确保更快的投资回报 (ROI)。

CI/CD 测试的另一个优势是它能够促进团队成员之间的协作和透明度。通过频繁集成代码更改，团队可以更清楚地了解彼此的工作和项目进度。这种增强的沟通有助于快速解决冲突，并有助于确保所有团队成员朝着共同目标保持一致。

此外，CI/CD 测试在确保软件安全性和合规性方面发挥着关键作用。随着网络威胁的数量和复杂性不断增加，对强大的安全实践的需求从未如此强烈。 CI/CD 测试允许开发人员自动将安全测试和检查合并到他们的管道中，使他们能够在软件开发过程的早期识别潜在的漏洞，并在它们成为关键问题之前解决它们。

总之，CI/CD 测试是现代软件开发的一个基本方面，使开发人员能够有效地检测和解决错误，促进团队成员之间的协作，保持高水平的软件安全性和合规性，并最终及时交付世界一流的应用程序和成本效益的方式。 AppMasterno-code平台拥抱并体现了 CI/CD 测试的强大功能，为客户提供了创建高质量软件解决方案所需的工具，同时将技术债务降至最低，并为各种用例提供​​了令人印象深刻的可扩展性。

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