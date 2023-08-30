تعد إدارة تكوين CI/CD عنصرًا أساسيًا في تطوير البرامج الحديثة، لا سيما في سياق التكامل المستمر (CI) والتسليم المستمر (CD)، والذي يركز على أتمتة عمليات البناء والاختبار والنشر للتطبيقات. الهدف الأساسي لإدارة تكوين CI/CD هو التأكد من أن البرنامج الذي يتم إنتاجه يحافظ باستمرار على الجودة العالية ويتم تحديثه دائمًا ويمكن إصداره للمستخدمين النهائيين مع الحد الأدنى من الإشراف اليدوي، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة وتحسين رضا العملاء وتقليل الوقت. الى السوق.

في نموذج CI/CD، تدور إدارة التكوين حول عدة جوانب رئيسية، مثل:

التحكم في الإصدار: عملية إدارة وتتبع التغييرات في التعليمات البرمجية وملفات التكوين والمكونات المهمة الأخرى للتطبيق. ويضمن ذلك تسجيل جميع المراجعات بترتيب زمني ويمكن استرجاعها ومقارنتها ودمجها بسهولة، مما يتيح التطوير التعاوني وحل النزاعات بين أعضاء الفريق.

عملية إدارة وتتبع التغييرات في التعليمات البرمجية وملفات التكوين والمكونات المهمة الأخرى للتطبيق. ويضمن ذلك تسجيل جميع المراجعات بترتيب زمني ويمكن استرجاعها ومقارنتها ودمجها بسهولة، مما يتيح التطوير التعاوني وحل النزاعات بين أعضاء الفريق. إدارة التبعية: ممارسة إدارة المكتبات والأطر والموارد الخارجية التي يتطلبها التطبيق. يتضمن ذلك تتبع التبعيات بشكل صريح، وتأمين إصدارات معينة، وأتمتة التحديثات لمعالجة الثغرات الأمنية. تساعد إدارة التبعية في الحفاظ على بيئة تطبيق نظيفة وسهلة الإدارة ويمكن التنبؤ بها، مما يقلل من مخاطر حالات الفشل غير المتوقعة ويقلل من جهود الصيانة.

ممارسة إدارة المكتبات والأطر والموارد الخارجية التي يتطلبها التطبيق. يتضمن ذلك تتبع التبعيات بشكل صريح، وتأمين إصدارات معينة، وأتمتة التحديثات لمعالجة الثغرات الأمنية. تساعد إدارة التبعية في الحفاظ على بيئة تطبيق نظيفة وسهلة الإدارة ويمكن التنبؤ بها، مما يقلل من مخاطر حالات الفشل غير المتوقعة ويقلل من جهود الصيانة. إدارة البيئة: تنظيم وصيانة بيئات التطوير والاختبار والتدريج والإنتاج المنفصلة لتسهيل التقدم السلس والمتحكم فيه لتحديثات التطبيق بدءًا من تغييرات التعليمات البرمجية وحتى عمليات النشر المباشرة. وهذا يعزز الاتساق، ويقلل من مخاطر المشكلات غير المتوقعة، ويضمن تمثيلًا دقيقًا للتطبيق في مراحل التطوير المختلفة.

تنظيم وصيانة بيئات التطوير والاختبار والتدريج والإنتاج المنفصلة لتسهيل التقدم السلس والمتحكم فيه لتحديثات التطبيق بدءًا من تغييرات التعليمات البرمجية وحتى عمليات النشر المباشرة. وهذا يعزز الاتساق، ويقلل من مخاطر المشكلات غير المتوقعة، ويضمن تمثيلًا دقيقًا للتطبيق في مراحل التطوير المختلفة. البنية التحتية كرمز (IaC): IaC هي ممارسة إدارة وتوفير موارد البنية التحتية، مثل الخوادم وقواعد البيانات وتكوينات الشبكة، باستخدام ملفات تعريف يمكن قراءتها آليًا. من خلال التعامل مع مكونات البنية التحتية كرمز، يمكن للمطورين تطبيق التحكم في الإصدار، وأتمتة عمليات النشر، والحفاظ على بيئات متسقة عبر جميع مراحل التطوير، وزيادة الكفاءة وتقليل الأخطاء اليدوية.

في سياق النظام الأساسي AppMaster no-code ، تلعب إدارة تكوين CI/CD دورًا محوريًا في تمكين التطوير السريع للتطبيقات وتسليمها. تعمل مجموعة أدوات AppMaster القوية على تمكين العملاء من إنشاء نماذج البيانات والعمليات التجارية وواجهات المستخدم بشكل مرئي لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول بسهولة.

عندما يضغط العميل على زر "نشر"، يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء كود المصدر للتطبيقات في Go أو Vue3 أو JS/TS لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، على التوالي. ثم يقوم بعد ذلك بتجميع التطبيقات، وإجراء الاختبارات، وحزمها في حاويات Docker، ونشرها على السحابة أو محليًا. تستفيد هذه العملية المبسطة بشكل كامل من مبادئ إدارة تكوين CI/CD، مما يقلل من التدخل اليدوي ويضمن إنتاج تطبيقات عالية الجودة.

يتميز AppMaster بفخر بالتوليد الآلي لوثائق Swagger (Open API)، والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، والملفات الثنائية القابلة للتنفيذ أو التعليمات البرمجية المصدر، مما يزيد من تعزيز قدرات إدارة التكوين. يمكن دمج أي تعديلات يتم إجراؤها على مخططات التطبيق واختبارها ونشرها في الإنتاج بسرعة، وبالتالي التخلص من الديون الفنية والحفاظ على بيئة تطبيق صحية وحديثة.

يوفر هذا النهج القوي لإدارة تكوين CI/CD العديد من الفوائد، بما في ذلك:

زيادة جودة التطبيق: تضمن عمليات الاختبار والتحقق التلقائية تحديد عيوب التطبيق وحلها بسرعة، مما يؤدي إلى منتج نهائي أكثر استقرارًا وموثوقية.

تضمن عمليات الاختبار والتحقق التلقائية تحديد عيوب التطبيق وحلها بسرعة، مما يؤدي إلى منتج نهائي أكثر استقرارًا وموثوقية. تحسين التعاون: تعمل البيئات المتسقة والتحكم في الإصدار والتحديثات في الوقت الفعلي عبر جميع مراحل التطوير على تعزيز التواصل والتعاون الفعال بين أعضاء الفريق، وتبسيط سير عمل التطوير.

البيئات المتسقة والتحكم في الإصدار والتحديثات في الوقت الفعلي عبر جميع مراحل التطوير على تعزيز التواصل والتعاون الفعال بين أعضاء الفريق، وتبسيط سير عمل التطوير. تقليل وقت الوصول إلى السوق: تعمل أتمتة عمليات البناء والاختبار والنشر على تقليل التدخل اليدوي بشكل كبير وتسريع مسار تسليم التطبيقات، مما يؤدي إلى توفر المنتج بشكل أسرع للمستخدمين النهائيين.

أتمتة عمليات البناء والاختبار والنشر على تقليل التدخل اليدوي بشكل كبير وتسريع مسار تسليم التطبيقات، مما يؤدي إلى توفر المنتج بشكل أسرع للمستخدمين النهائيين. قابلية التوسع: يضمن استخدام التطبيقات الخلفية عديمة الحالة واللغات المجمعة، مثل Go، أن التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة منصة AppMaster تظهر قابلية توسع مذهلة، مما يلبي مجموعة واسعة من حالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وعالية التحميل.

في الختام، تعد إدارة تكوين CI/CD جزءًا لا يتجزأ من تطوير البرامج الحديثة، حيث تقدم فوائد متنوعة من حيث جودة التطبيق وإنتاجية المطور ووقت التسويق. من خلال الدمج الكامل لأفضل ممارسات إدارة تكوين CI/CD ضمن نظامها الأساسي no-code ، أتاحت AppMaster لمجموعة متنوعة من العملاء إنشاء وصيانة تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية عالية الجودة وقابلة للتطوير بسرعة وكفاءة غير مسبوقة.