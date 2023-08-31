في تجربة المستخدم (UX) وسياق التصميم، تشير كلمة "Breadcrumbs" إلى أداة مساعدة أساسية في التنقل تتيح للمستخدمين تتبع موقعهم داخل موقع ويب أو تطبيق ويب أو تطبيق جوال. هذه هي عناصر تنقل ثانوية توفر روابط تعود إلى التسلسل الهرمي للصفحات أو الشاشات التي تمت زيارتها، مما يجعل فهم البنية وتبسيط تجربة التصفح الشاملة أقل إرهاقًا للمستخدمين. تعمل ميزة Breadcrumbs على تمكين المستخدمين من الحصول على وعي أفضل بمسار التنقل الخاص بهم، مما يضمن رحلة أكثر ملاءمة وتنظيمًا داخل المنصات الرقمية.

مفهوم فتات الخبز مشتق من الحكاية الخيالية الشهيرة "هانسل وجريتيل"، حيث يقوم الأبطال بإسقاط فتات الخبز لتتبع طريق عودتهم عبر الغابة. وبالمثل، في العالم الرقمي، توفر مسارات التنقل تصورًا لمسار تنقل المستخدم، مما يسمح له بتتبع خطواته بطريقة واضحة ومتماسكة. تعمل منصة AppMaster no-code على تمكين العملاء من خلال ميزات مثل تصميم واجهة المستخدم drag-and-drop ، وتطوير تطبيقات الويب والهاتف المحمول، وتبسيط عملية تنفيذ مسارات التنقل في تطبيقاتهم.

مع ازدياد تعقيد المشهد الرقمي، أصبح دمج مسارات التنقل في المنصات الرقمية الحديثة أمرًا بالغ الأهمية. وفقًا لاستطلاع أجرته مجموعة Nielsen Norman Group، يتمتع المستخدمون بمعدل نجاح أعلى في التنقل عبر مواقع الويب المعقدة باستخدام مسارات التنقل، مما يؤدي إلى إكمال المهام بكفاءة تصل إلى 77% أكثر من أولئك الذين لا يستخدمونها. تسلط هذه الإحصائية الضوء على أهمية دمج مسارات التنقل عبر جميع الأنظمة الأساسية، بغض النظر عن مدى تعقيدها.

هناك ثلاثة أنواع أساسية من مسارات التنقل، يخدم كل منها غرضًا محددًا في تحسين تجربة المستخدم والتنقل:

مسارات التنقل المستندة إلى الموقع: تشير إلى الموقع الحالي للمستخدم داخل موقع الويب أو التسلسل الهرمي للتطبيق أثناء النظر في بنية الموقع. يعد هذا النوع مفيدًا بشكل خاص لمواقع الويب التي تحتوي على طبقات متعددة من المحتوى، مثل منصات التجارة الإلكترونية ومواقع الويب القائمة على المحتوى. مسارات التنقل المستندة إلى السمات: تعرض السمات أو الفئات المتعلقة بعنصر معين، مما يساعد المستخدمين على فهم خصائصه بشكل أفضل. تنطبق مسارات التنقل المستندة إلى السمات بشكل خاص على مواقع التجارة الإلكترونية حيث يمكن فرز المنتجات أو تصفيتها حسب سمات متعددة. مسارات التنقل المستندة إلى المسار: تعرض سجل التصفح الفريد للمستخدم، مما يعكس مسار التنقل الخاص بالمستخدم بدلاً من البنية الهرمية للموقع. تُستخدم مسارات التنقل المستندة إلى المسار بشكل أساسي في مواقع الويب أو التطبيقات الموجهة نحو المهام، حيث يتنقل المستخدمون عبر صفحات متعددة لإكمال هدف محدد.

يتطلب تنفيذ مسارات التنقل بشكل فعال دراسة متأنية لمبادئ تجربة المستخدم وإرشادات التصميم. تتضمن بعض أفضل الممارسات ما يلي:

اختيار نوع التنقل المناسب بناءً على طبيعة وبنية الموقع أو التطبيق.

وضع مسار التنقل بالقرب من أعلى الصفحة، عادةً أسفل الرأس الرئيسي، بحيث يمكن للمستخدمين التعرف عليه والوصول إليه بسهولة حسب الحاجة.

فصل كل مستوى بأيقونات مميزة ويمكن التعرف عليها بصريًا، مثل الأسهم أو علامات الرتبة، للإشارة إلى التقدم وتوفير إرشادات واضحة.

تجنب استخدام مسارات التنقل كتنقل أساسي، حيث إنها تعمل بمثابة أداة مساعدة ثانوية ومكملة للتنقل، وليس كبديل للقوائم الأساسية.

تقييم وتحسين تنفيذ مسارات التنقل بانتظام لتحسين تجربة المستخدم الشاملة بناءً على تعليقات المستخدمين وتحليلاتهم.

تعمل منصة AppMaster no-code على تسهيل دمج مسارات التنقل كجزء من عملية التصميم. باستخدام أدوات التصميم المرئي الخاصة بالمنصة، يمكن للعملاء إنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات)، ومنطق الأعمال (عمليات الأعمال) باستخدام BP Designer، وREST API، وWSS Endpoints، من بين مكونات أخرى. وهذا يبسط مهمة تنفيذ مسارات التنقل من خلال تجربة مستخدم سلسة في كل من تطبيقات الويب والهاتف المحمول، مما يعزز سهولة التنقل وسهولة الاستخدام بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، تضمن إمكانات AppMaster المتقدمة، بما في ذلك النهج الذي يعتمد على الخادم، أن يتمكن المستخدمون من تحديث واجهة مستخدم تطبيقات الهاتف المحمول والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات دون إرسال إصدارات جديدة إلى App Store وPlay Market، مما يزيد من تبسيط تنفيذ مسارات التنقل وواجهة المستخدم الأخرى عناصر.

باختصار، تعد مسارات التنقل عنصرًا حيويًا في سياق تجربة المستخدم والتصميم، حيث توفر للمستخدمين وسيلة واضحة ومنظمة للتنقل عبر المنصات الرقمية. يضمن دمج مسارات التنقل التي تتبع الإرشادات والمبادئ المعمول بها تجربة مستخدم محسنة، مما يؤدي إلى تحسين رضا العملاء وزيادة التحويلات والاحتفاظ بالمستخدمين. من خلال منصة AppMaster no-code ، يمكن للمستخدمين بسهولة تنفيذ مسارات التنقل كجزء من تصميم تطبيقاتهم، مما يؤدي إلى منتج شامل أفضل وعملية تطوير مبسطة.