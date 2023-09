Dans le contexte de l'expérience utilisateur (UX) et de la conception, le « fil d'Ariane » fait référence à une aide à la navigation essentielle qui permet aux utilisateurs de suivre leur emplacement au sein d'un site Web, d'une application Web ou d'une application mobile. Il s'agit d'éléments de navigation secondaires qui fournissent des liens vers la hiérarchie des pages ou des écrans visités, ce qui permet aux utilisateurs de comprendre moins la structure et de simplifier l'expérience de navigation globale. Le fil d'Ariane permet aux utilisateurs de mieux connaître leur parcours de navigation, garantissant ainsi un parcours plus pratique et organisé au sein des plateformes numériques.

Le concept du fil d'Ariane est dérivé du célèbre conte de fées "Hansel et Gretel", dans lequel les protagonistes laissent tomber du fil d'Ariane pour retracer leur chemin à travers la forêt. De même, dans le domaine numérique, le fil d'Ariane permet de visualiser le parcours de navigation de l'utilisateur, lui permettant de revenir sur ses pas de manière claire et cohérente. La plate no-code AppMaster offre aux clients des fonctionnalités telles que la conception intuitive de l'interface utilisateur drag-and-drop, le développement d'applications Web et mobiles, simplifiant ainsi le processus d'implémentation du fil d'Ariane dans leurs applications.

À mesure que le paysage numérique devient plus complexe, il est devenu crucial d’incorporer du fil d’Ariane dans les plateformes numériques modernes. Selon une enquête menée par le groupe Nielsen Norman, les utilisateurs ont un taux de réussite plus élevé lorsqu'ils naviguent sur des sites Web complexes avec du fil d'Ariane, accomplissant des tâches jusqu'à 77 % plus efficacement que ceux qui n'en ont pas. Cette statistique met en évidence l'importance d'incorporer le fil d'Ariane sur toutes les plateformes, quelle que soit leur complexité.

Il existe trois principaux types de fil d'Ariane, chacun ayant un objectif spécifique pour améliorer l'expérience utilisateur et la navigation :

Fil d'Ariane basé sur la localisation : ceux-ci indiquent la position actuelle de l'utilisateur dans la hiérarchie du site Web ou de l'application tout en tenant compte de la structure du site. Ce type est particulièrement utile pour les sites Web comportant plusieurs couches de contenu, tels que les plateformes de commerce électronique et les sites Web basés sur le contenu. Fil d'Ariane basé sur les attributs : ceux-ci affichent les attributs ou les catégories liés à un élément spécifique, aidant ainsi les utilisateurs à mieux comprendre ses propriétés. Le fil d'Ariane basé sur les attributs s'applique particulièrement aux sites Web de commerce électronique où les produits peuvent être triés ou filtrés selon plusieurs attributs. Fil d'Ariane basé sur le chemin : ceux-ci présentent l'historique de navigation unique de l'utilisateur, reflétant son propre parcours de navigation plutôt que la structure hiérarchique du site. Les fils d'Ariane basés sur un chemin sont principalement utilisés dans les sites Web ou les applications orientés tâches, où les utilisateurs naviguent sur plusieurs pages pour atteindre un objectif spécifique.

La mise en œuvre efficace du fil d’Ariane nécessite un examen attentif des principes UX et des directives de conception. Voici quelques bonnes pratiques :

Sélection du type de fil d'Ariane approprié en fonction de la nature et de la structure du site Web ou de l'application.

Positionner le fil d'Ariane en haut de la page, généralement sous l'en-tête principal, afin que les utilisateurs puissent facilement les identifier et y accéder selon leurs besoins.

Séparant chaque niveau par des icônes visuellement distinctes et reconnaissables, telles que des flèches ou des chevrons, pour indiquer la progression et fournir des conseils clairs.

Éviter l'utilisation de fils d'Ariane comme navigation principale, car ils servent d'aide à la navigation secondaire et complémentaire, et non de remplacement des menus principaux.

Évaluer et affiner régulièrement la mise en œuvre du fil d'Ariane pour améliorer l'expérience utilisateur globale en fonction des commentaires et des analyses des utilisateurs.

La plate no-code d' AppMaster facilite l'intégration du fil d'Ariane dans le cadre du processus de conception. À l'aide des outils de conception visuelle de la plateforme, les clients peuvent créer des modèles de données (schéma de base de données), une logique métier (processus métier) avec BP Designer, l'API REST et WSS Endpoints, entre autres composants. Cela simplifie la tâche de mise en œuvre du fil d'Ariane avec une expérience utilisateur transparente dans les applications Web et mobiles, améliorant ainsi la navigabilité et la convivialité globales. De plus, les capacités avancées d' AppMaster, y compris son approche basée sur le serveur, garantissent que les utilisateurs peuvent mettre à jour l'interface utilisateur, la logique et les clés API des applications mobiles sans soumettre de nouvelles versions à l'App Store et au Play Market, rationalisant ainsi davantage la mise en œuvre du fil d'Ariane et d'autres interfaces utilisateur. éléments.

En résumé, le fil d'Ariane est un élément essentiel dans le contexte de l'UX et du Design, offrant aux utilisateurs un moyen clair et organisé de naviguer sur les plateformes numériques. L'intégration du fil d'Ariane conformément aux directives et principes établis garantit une expérience utilisateur améliorée, conduisant à une meilleure satisfaction client, à une augmentation des conversions et à la fidélisation des utilisateurs. Avec la plateforme no-code d' AppMaster, les utilisateurs peuvent facilement implémenter le fil d'Ariane dans le cadre de la conception de leur application, ce qui se traduit par un meilleur produit global et un processus de développement rationalisé.