Im Kontext von User Experience (UX) und Design beziehen sich „Breadcrumbs“ auf eine wesentliche Navigationshilfe, die es Benutzern ermöglicht, den Überblick über ihren Standort innerhalb einer Website, Webanwendung oder einer mobilen Anwendung zu behalten. Hierbei handelt es sich um sekundäre Navigationselemente, die Links zurück zur Hierarchie der besuchten Seiten oder Bildschirme bereitstellen, wodurch es für Benutzer weniger überwältigend wird, die Struktur zu verstehen und das gesamte Surferlebnis zu vereinfachen. Breadcrumbs ermöglichen Benutzern ein besseres Bewusstsein für ihren Navigationspfad und sorgen so für eine bequemere und organisiertere Reise innerhalb digitaler Plattformen.

Der Begriff der Semmelbrösel geht auf das bekannte Märchen „Hänsel und Gretel" zurück, in dem die Protagonisten Semmelbrösel fallen lassen, um ihren Weg durch den Wald zurückzuverfolgen. In ähnlicher Weise bieten Breadcrumbs im digitalen Bereich eine Visualisierung des Navigationspfads des Benutzers und ermöglichen es ihm, seine Schritte klar und kohärent nachzuvollziehen.

Da die digitale Landschaft immer komplexer wird, ist die Integration von Breadcrumbs in moderne digitale Plattformen von entscheidender Bedeutung. Laut einer von der Nielsen Norman Group durchgeführten Umfrage haben Benutzer eine höhere Erfolgsquote beim Navigieren durch komplexe Websites mit Breadcrumbs und erledigen Aufgaben bis zu 77 % effizienter als Benutzer ohne Breadcrumbs. Diese Statistik unterstreicht die Bedeutung der Integration von Breadcrumbs auf allen Plattformen, unabhängig von ihrer Komplexität.

Es gibt drei Haupttypen von Breadcrumbs, die jeweils einem bestimmten Zweck bei der Verbesserung der Benutzererfahrung und Navigation dienen:

Standortbasierte Breadcrumbs: Diese zeigen die aktuelle Position des Benutzers innerhalb der Website- oder Anwendungshierarchie an und berücksichtigen dabei die Struktur der Website. Dieser Typ ist besonders nützlich für Websites mit mehreren Inhaltsebenen, wie z. B. E-Commerce-Plattformen und inhaltsbasierte Websites. Attributbasierte Breadcrumbs: Diese zeigen die Attribute oder Kategorien an, die sich auf ein bestimmtes Element beziehen, und helfen Benutzern, seine Eigenschaften besser zu verstehen. Attributbasierte Breadcrumbs eignen sich insbesondere für E-Commerce-Websites, auf denen Produkte nach mehreren Attributen sortiert oder gefiltert werden können. Pfadbasierte Breadcrumbs: Diese zeigen den einzigartigen Browserverlauf des Benutzers an und spiegeln den eigenen Navigationspfad des Benutzers und nicht die hierarchische Struktur der Website wider. Pfadbasierte Breadcrumbs werden hauptsächlich in aufgabenorientierten Websites oder Anwendungen verwendet, bei denen Benutzer durch mehrere Seiten navigieren, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen.

Die effektive Implementierung von Breadcrumbs erfordert eine sorgfältige Berücksichtigung der UX-Prinzipien und Designrichtlinien. Zu den Best Practices gehören:

Auswahl des geeigneten Breadcrumb-Typs basierend auf der Art und Struktur der Website oder Anwendung.

Positionieren Sie den Breadcrumb-Trail oben auf der Seite, normalerweise unter der Hauptkopfzeile, damit Benutzer ihn bei Bedarf leicht identifizieren und darauf zugreifen können.

Trennen Sie die einzelnen Ebenen durch optisch unterschiedliche und erkennbare Symbole wie Pfeile oder Winkel, um den Fortschritt anzuzeigen und eine klare Orientierung zu bieten.

Vermeiden Sie die Verwendung von Breadcrumbs als primäre Navigation, da diese als sekundäre und ergänzende Navigationshilfe dienen und nicht als Ersatz für primäre Menüs.

Regelmäßige Bewertung und Verfeinerung der Implementierung von Breadcrumbs, um die allgemeine Benutzererfahrung basierend auf Benutzerfeedback und Analysen zu verbessern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Breadcrumbs ein wichtiges Element im UX- und Design-Kontext sind und Benutzern eine klare und organisierte Möglichkeit bieten, durch digitale Plattformen zu navigieren. Durch die Einbindung von Breadcrumbs nach festgelegten Richtlinien und Grundsätzen wird ein verbessertes Benutzererlebnis gewährleistet, was zu einer höheren Kundenzufriedenheit, höheren Konversionen und einer Benutzerbindung führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Breadcrumbs ein wichtiges Element im UX- und Design-Kontext sind und Benutzern eine klare und organisierte Möglichkeit bieten, durch digitale Plattformen zu navigieren. Durch die Einbindung von Breadcrumbs nach festgelegten Richtlinien und Grundsätzen wird ein verbessertes Benutzererlebnis gewährleistet, was zu einer höheren Kundenzufriedenheit, höheren Konversionen und einer Benutzerbindung führt. Mit der no-code Plattform von AppMaster können Benutzer Breadcrumbs problemlos in das Design ihrer Anwendung integrieren, was zu einem besseren Gesamtprodukt und einem optimierten Entwicklungsprozess führt.