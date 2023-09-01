يشير نظام التصميم إلى إطار متكامل وشامل للمكونات والأنماط والمبادئ التوجيهية القابلة لإعادة الاستخدام والتي تم إنشاؤها لتبسيط عملية صياغة الواجهات الرقمية في سياقات تصميم تجربة المستخدم (UX) وواجهة المستخدم (UI). يعمل هذا النظام المتماسك على تعزيز الاتساق والكفاءة وقابلية التوسع عبر مختلف التطبيقات أو المنتجات أو الخدمات داخل المؤسسة، مما يضمن تجربة سلسة للمستخدمين النهائيين.

تدور الفلسفة الأساسية وفوائد أنظمة التصميم في المقام الأول حول مبدأ التصميم المعياري، الذي يحمل تشابهًا صارخًا مع منهجية التصميم الذري. التصميم المعياري هو مفهوم يبسط عملية التصميم عن طريق تقسيم الواجهات إلى وحدات أو مكونات أصغر قابلة لإعادة الاستخدام، والتي يمكن تجميعها بسرعة أو إعادة تصميمها أو استبدالها حسب الحاجة. يعمل هذا النهج على تحسين صيانة التصميم والتواصل بين أعضاء الفريق وقابلية تطوير المشروع بشكل كبير، مما يمكّن المصممين والمطورين من التركيز على حل المشكلات وابتكار المنتجات بدلاً من إعادة اختراع العجلة لكل ميزة أو تطبيق جديد.

أثبتت إحصاءات الأبحاث والصناعة فعالية أنظمة التصميم في تعزيز عمليات تصميم المنتجات وتطويرها. أفاد استطلاع أجرته InVision عام 2018 أن 69% من المؤسسات التي تعتمد على التصميم تستخدم أنظمة التصميم، في حين أن 81% من المتخلفين عن التصميم لم يفعلوا ذلك. علاوة على ذلك، شهدت المؤسسات التي لديها أنظمة تصميم مطبقة زيادة بنسبة 63% في كفاءة التصميم وانخفاضًا بنسبة 74% في ديون التصميم. تدعم هذه النتائج التأكيد على أن الاستفادة من نظام التصميم الراسخ يمكن أن يؤدي إلى تجارب مستخدم أكثر كفاءة واتساقًا وقابلة للتطوير عبر تطبيقات ومنصات متعددة.

من بين العناصر الأساسية لنظام التصميم المكونات والأنماط والمبادئ التوجيهية. تمثل المكونات وحدات بناء معيارية قابلة لإعادة الاستخدام ويمكن دمجها لإنشاء تخطيطات واجهة متنوعة، مثل الأزرار ومدخلات النماذج والطباعة والمزيد. تشير الأنماط إلى الحلول القائمة لمشكلات التصميم المتكررة، مثل هياكل التنقل ولوحات المعلومات وتصورات البيانات. ومن ناحية أخرى، تحدد المبادئ التوجيهية القواعد والمبادئ وأفضل الممارسات التي تحكم استخدام المكونات والأنماط، مما يضمن التماسك والاتساق وقابلية الصيانة طوال عملية التصميم.

نجحت العديد من المؤسسات الشهيرة، مثل IBM وAirbnb وGoogle، في تنفيذ أنظمة التصميم الخاصة بها، مما يجعلها اتجاهًا صناعيًا لا يزال يكتسب قوة جذب. على سبيل المثال، يوفر كل من نظام تصميم الكربون من IBM وتصميم المواد من Google مجموعة شاملة من المكونات والأنماط والمبادئ التوجيهية القابلة لإعادة الاستخدام المصممة خصيصًا لهويات العلامات التجارية الخاصة بكل منهما، مما يسهل تطوير تجارب رقمية متماسكة ومتسقة عبر المؤسسة.

هنا في AppMaster ، توفر منصتنا no-code إمكانات واسعة النطاق للشركات لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول. تحتضن المنصة المبادئ الأساسية لنظام التصميم من خلال تسهيل التطوير السريع والمتسق من خلال نمذجة البيانات المرئية ومصمم عمليات منطق الأعمال وواجهة drag-and-drop. من خلال إنشاء التطبيقات من الصفر، يحافظ AppMaster على الحد الأدنى من الديون التقنية ويسمح للشركات بتطوير تطبيقات مخصصة في جزء صغير من الوقت مقارنة بأساليب التطوير التقليدية.

تعد منصة AppMaster no-code مناسبة بشكل خاص لدمج نظام التصميم نظرًا لنهجها المعياري والمرئي. يمكن للمستخدمين إنشاء مكونات وأنماط واجهة المستخدم وتكييفها وإعادة استخدامها بسهولة، مما يضمن اتساق اللغة المرئية وسلوك التفاعل داخل التطبيقات التي تم إنشاؤها. علاوة على ذلك، تتيح المنصة التكامل السلس مع قواعد البيانات ولغات البرمجة المختلفة، مثل Go للتطبيقات الخلفية، وVue3 Framework وJS/TS لتطبيقات الويب، وKotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS في تطبيقات الهاتف المحمول. تعمل هذه الإمكانات على تعزيز قابلية التوسع الشاملة لنظام التصميم وقدرته على التكيف مع حالات الاستخدام التنظيمية المختلفة.

في الختام، يعد نظام التصميم أداة لا غنى عنها في مشهد تصميم تجربة المستخدم وواجهة المستخدم الحديثة، حيث يقدم مجموعة متماسكة من المكونات والأنماط والمبادئ التوجيهية التي تبسط عملية التصميم، وتعزز الاتساق، وتعزز قابلية التوسع. يؤدي تنفيذ نظام تصميم جيد التنظيم إلى تحسين كفاءة التصميم والصيانة والتواصل بين أعضاء الفريق بشكل كبير. لا تدعم منصة AppMaster no-code تكامل أنظمة التصميم فحسب، بل تعمل أيضًا على تمكين الشركات من تطوير التطبيقات المخصصة بسرعة وفعالية ودون الحاجة إلى ديون فنية، مما يوفر في النهاية تجارب مستخدم لا مثيل لها عبر تطبيقات ومنصات متعددة.