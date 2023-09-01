التطوير الخلفي هو عملية تصميم وبناء وصيانة المكونات من جانب الخادم للتطبيق. ويشمل إنشاء وإدارة قواعد البيانات والبرامج النصية من جانب الخادم وواجهات برامج التطبيق (APIs). باعتباره العمود الفقري لكل تطبيق، يلعب تطوير الواجهة الخلفية دورًا حاسمًا في ضمان وظائف التطبيق وأدائه وأمانه، بالإضافة إلى تسهيل الاتصال السلس بين الواجهة الأمامية (واجهة المستخدم والمدخلات) والبيانات المخزنة أو منطق المعالجة.

على عكس تطوير الواجهة الأمامية، الذي يركز على إنشاء واجهة المستخدم وتعزيز تجربة المستخدم، يتعامل تطوير الواجهة الخلفية في المقام الأول مع منطق الخادم وتخزين البيانات والبنية التحتية للتطبيقات. يعمل مطورو الواجهة الخلفية مع لغات البرمجة والأطر والأدوات المختلفة لتصميم مكونات البنية الأساسية وتحسينها وصيانتها. تتضمن لغات البرمجة الخلفية الشائعة Go وJava وPython وRuby وC#. يؤثر اختيار اللغة وإطار العمل بشكل كبير على أداء التطبيق واستقراره وقابلية التوسع.

تتضمن بعض الاهتمامات الرئيسية لتطوير الواجهة الخلفية ما يلي:

تطوير منطق تطبيق قوي وقابل للتطوير وقابل للصيانة من جانب الخادم

تصميم وتنفيذ حلول تخزين البيانات الفعالة

ضمان أمن واستقرار البنية التحتية للتطبيق

إنشاء وصيانة واجهات برمجة التطبيقات وخدمات الويب للتكامل مع الأنظمة الأخرى

تحسين التعليمات البرمجية من جانب الخادم للأداء والموثوقية

مراقبة واستكشاف أخطاء المكونات الخلفية وإصلاحها

كأساس لوظيفة التطبيق، فإن التطوير الخلفي له تأثير كبير على تجربة المستخدم والتصميم. يجب أن يتعاون مطورو الواجهة الخلفية بشكل وثيق مع نظرائهم في الواجهة الأمامية لتمكين التكامل السلس بين العناصر التي تواجه المستخدم والبنية الخلفية. ويضمن هذا التعاون تطبيقًا متماسكًا وعمليًا يلبي احتياجات كل من المستخدمين والشركات.

في السنوات الأخيرة، كان هناك تحول نحو ممارسات تطوير خلفية أكثر مرونة وكفاءة، وذلك بشكل أساسي من خلال اعتماد أدوات no-code وأدوات low-code. تعمل الأنظمة الأساسية مثل AppMaster على تمكين المطورين من إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية من خلال تصميم نماذج البيانات ومنطق الأعمال وواجهات برمجة التطبيقات بشكل مرئي، مما يقلل بشكل كبير من الوقت والجهد اللازمين لتنفيذ الوظائف من جانب الخادم.

باستخدام AppMaster ، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات خلفية باستخدام نماذج بيانات مصممة بشكل مرئي (مخطط قاعدة البيانات) ومنطق أعمال يتم تنفيذه من خلال عمليات الأعمال (BPs). يدعم AppMaster REST API وWSS Endpoints، مما يسمح بالتكامل السلس مع تطبيقات الويب والهاتف المحمول. يقوم النظام الأساسي بإنشاء التعليمات البرمجية المصدر للتطبيقات، وتجميعها، وإجراء الاختبارات، وحزم التطبيق في حاويات Docker (للواجهة الخلفية فقط)، ونشرها على السحابة. تستخدم تطبيقات الواجهة الخلفية التي تم إنشاؤها Go (Golang) لتحسين الأداء وقابلية التوسع، مما يضمن أساسًا متينًا لكل من التطبيقات الصغيرة والكبيرة الحجم.

من خلال الاستفادة من منصة no-code مثل AppMaster ، يمكن للمطورين التركيز على تصميم تجربة المستخدم وتحسينها دون المساس بالوظائف من جانب الخادم. يقوم AppMaster بإنشاء تطبيقات بدون أي ديون فنية، مما يضمن أنه حتى مع تغير المتطلبات، تظل بنية الواجهة الخلفية قوية وقابلة للصيانة. لا يؤدي هذا النهج إلى دورات تطوير أسرع فحسب، بل يسهل أيضًا التعاون الوثيق بين فرق تجربة المستخدم والتصميم والتطوير، مما يؤدي إلى تطبيقات أكثر تماسكًا وفعالية.

يلعب استخدام الأدوات no-code للتطوير الخلفي أيضًا دورًا في سد الفجوة بين أصحاب المصلحة التقنيين وغير التقنيين. من خلال تمكين التصميم المرئي للمكونات من جانب الخادم، تعمل الأنظمة الأساسية مثل AppMaster على تمكين أولئك الذين لديهم خبرة برمجية قليلة أو معدومة من المساهمة في عملية تطوير الواجهة الخلفية وفهمها. ويمكن أن يؤدي إضفاء الطابع الديمقراطي على التنمية إلى اتخاذ قرارات أكثر شمولاً وشمولاً، مما يؤدي في النهاية إلى تطبيقات أفضل وتجربة مستخدم فائقة."

يعد التطوير الخلفي بلا شك جانبًا مهمًا لإنشاء تجربة مستخدم شاملة، لأنه يسهل الوظائف الأساسية والأداء للتطبيق. مع الاعتماد المتزايد على الأدوات التي no-code أو low-code مثل AppMaster ، يمكن للمطورين الآن التركيز على بناء تجربة المستخدم وتحسينها دون التأثر بالتطبيقات المعقدة من جانب الخادم. على هذا النحو، يستمر تطوير الواجهة الخلفية في التطور جنبًا إلى جنب مع تجربة المستخدم ومبادرات التصميم لإنشاء تطبيقات أكثر كفاءة وقابلة للتطوير وتركز على المستخدم لمختلف الصناعات وحالات الاستخدام.